Omtzigts eigen partij wil de bestuurscultuur in Den Haag veranderen - maar verwacht geen makkelijke oneliners

Pieter Omtzigt begint een eigen partij, maakte hij zondagavond bekend. Waar staat hij voor? Profiel van de de favoriete ‘onderzoekspoliticus’ in de Tweede Kamer, die ideologisch toch nooit echt brak met het CDA.

Tot in de late uurtjes zit Pieter Omtzigt in het voorjaar van 2023 te broeden op een ‘monsterspeech’. Het is of het zo wezen moest: precies op het moment dat het kabinet Rutte-4 gevaarlijk is begonnen te wankelen is hij uitgenodigd om in het land een lezing te geven.

Het is een uitgelezen kans om zijn politieke ideeën uiteen te zetten, misschien zelfs met het oog op een eigen politieke partij. Al verwacht dan nog niemand dat het kabinet écht zal vallen. Het blijft vooralsnog een vingeroefening.

Veel nachtrust heeft de Twentse politicus die week niet gehad. Net als de rest van de Tweede Kamer heeft hij vijftien uur gedebatteerd met premier Rutte, die een motie van wantrouwen op het nippertje heeft overleefd. Omtzigt heeft cynische woorden gesproken tegen de regeringspartijen. “Ga met elkaar de hei op!”, heeft hij ze toegebeten. Het land wil goed bestuur, niet dit gedoe.

In het Paasweekeinde heeft hij nog aan zijn speech kunnen sleutelen. “Heerlijk, eigenlijk”, vindt Omtzigt het dat de diepte in moet vanwege de Thorbeckelezing. In Zwolle wacht een volgepakte zaal met bewonderaars. Na afloop vertelt hij tegen journalisten van RTV Oost hoe grondig hij het heeft aangepakt. Wetenschappelijk, bijna: “Ik gaf voordat ik de Kamer in ging les aan de universiteit. En ik vind het heerlijk om juist systematisch door te kunnen nemen wat er moet veranderen in Nederland.”

Wat wil Pieter Omtzigt (49)? Hij is Tweede Kamerlid sinds 2003 en daarmee een van de langstzittende parlementariërs. Bekend om zijn harde kritiek op de Haagse bestuurscultuur. Zich vastbijtend in bij voorkeur complexe dossiers en gravend tot alle fouten boven zijn, zoals bij het toeslagenschandaal. Het heeft hem een status opgeleverd waarin sommige kiezers al van alles op hem projecteren als de grote Verlosser.

Minder anti-Haags

Maar wat zijn zijn bredere politieke ideeën? Waar staat hij als politicus op allerlei onderwerpen? Is hij bijvoorbeeld links of rechts? Nu hij met een eigen partij gaat meedoen aan de verkiezingen kunnen zijn eerdere teksten daar een indruk van geven.

Het wordt in elk geval geen partij van makkelijk te onthouden politieke oneliners. Als Omtzigt in het voorjaar zit te zwoegen op zijn speech is hij al aan het nadenken over een eigen politieke beweging. De 38 kantjes tekst van de Thorbeckelezing zijn een voorzet. Ze graven diep. In vogelvlucht gaat het langs wat hij ziet als de diepere oorzaken zijn van de verstikte bestuurscultuur in politiek Den Haag. Het is een doorwrochte analyse over de Grondwet en de ‘scheefgegroeide verhouding tussen regering en parlement’. Over ‘betonrot in de rechtsstaat’, aan de hand van de techniek van wetgevingsprocessen.

Voor het publiek – met veel fans – is het geen eenvoudige kost. Minder pakkend dan zijn eerdere thema van een ‘nieuw sociaal contract’ tussen burger en overheid, waarover hij een jaar eerder een boek heeft geschreven dat een bestseller wordt. Al houden die twee thema’s duidelijk verband met elkaar.

Blijkbaar voelt hij ook aan dat zijn publiek verwacht dat hij de voeten op de grond houdt. In de zaal in Zwolle vraagt hij die avond retorisch: “Is dit niet een beetje een luxe thema, terwijl het aantal mensen dat een beroep moet doen op voedselbanken zo is gestegen? Moeten we niet eerst bouwen, bouwen, bouwen vanwege de dakloosheid in Nederland?” Is hij wel praktisch genoeg bezig? Nee, nee, nee, zegt hij. “Als de besluitvormingsstructuur niet klopt, dan kloppen alle besluiten die je daarna neemt óók niet.”

Het systeem in Den Haag hervormen, de manier waarop het politieke bedrijf besluiten neemt. Dát is het motief om een partij op te richten. Het moet zuiverder, meer in de geest van de Grondwet. “Burgers moeten de staat weer goed kunnen controleren, in plaats van andersom”, zegt hij dit voorjaar bij talkshow Op1, als hij zijn speech moet samenvatten. Toch nog een oneliner. Hij klinkt minder ‘anti-Haags’ dan eerder. Tijdens de toeslagenaffaire in de Tweede Kamer noemde hij Nederland nog snerend een ‘bananenmonarchie’ en politiek Den Haag “een kliek waar ik zoveel mogelijk buiten probeer te blijven”.

Idealisme

Op 4-jarige leeftijd verhuist Pieter Omtzigt met zijn ouders en tweelingbroertje van Wassenaar in de Randstad naar het katholieke dorp Borne in Twente. Zijn vader heeft in de Randstad een goede baan als rijksambtenaar opgegeven bij de postdienst PTT. Hij is pastoraal werker geworden in de kerk. Het katholieke gezin is trots op dat idealisme.

Omtzigt gaat er naar het gymnasium, later gevolgd door tien jaar studie economie en statistiek in Engeland en Italië, afgesloten met een proefschrift. Zijn maatschappelijke loopbaan begint bij de jongerenorganisatie van vakbond CNV. Daar stort hij zich als liefhebber van cijfers direct op de techniek van het pensioenstelsel, dat volgens zijn eigen berekeningen niet houdbaar is.

De politieke loopbaan gaat met horten en stoten. Nog voor zijn dertigste is hij voor het CDA lid van de Tweede Kamer en financieel specialist. De machtige fractie telt dan nog 51 leden. Maar Omtzigt heeft meteen veel moeite met de strakke fractiediscipline. Er is vanwege het regeerakkoord weinig ruimte voor individuele Kamerleden om van het fractiestandpunt af te wijken. Met de fractie blijft de relatie gespannen. Alleen dankzij voorkeurstemmen uit Twente houdt hij bij elke verkiezing zijn zetel.

In politiek Den Haag lijkt hij rond 2016 een bijfiguur geworden. Hij belandt in een moeilijke positie door zijn kritiek op het internationale onderzoek naar de aanslag op de MH17. Er missen radarbeelden, stelt Omtzigt, die vervolgens door pro-Russische complotdenkers wordt omhelsd. Zijn publieke imago loopt een deuk op als blijkt dat hij een pro-Russische getuige heeft geholpen diens verhaal te formuleren bij de commissie.

Favoriete onderzoekspoliticus

Zijn ster stijgt pas bij brede kiezersgroepen na het toeslagenschandaal, waar Omtzigt zich vanaf het prilste begin in heeft vastgebeten. Hij wordt de favoriete ‘onderzoekspoliticus’ in de Tweede Kamer, nauw samenwerkend met Renske Leijten (SP) en Farid Azarkan (Denk). Bij de achterban van het CDA heeft hij daarnaast veel fans vanwege het verdedigen van het platteland. In Europa ontmaskert hij corrupte politici.

Inhoudelijk is er nooit een breuk geweest met het CDA. Wat politieke standpunten betreft voelt het Twentse Kamerlid zich een echte christendemocraat, hij wil zelfs lijsttrekker worden. Het CDA-verkiezingsprogramma heeft zijn volle steun. Hooguit zet hij eigen accenten. Zoals in zijn boek dat in de campagne van 2021 uitkomt over een ‘Nieuw sociaal contract’ tussen overheid en burger. Het is een bevlogen pleidooi dat de overheid dienstbaar moet zijn. Daarnaast stelt Omtzigt dat de Tweede Kamer (lees: de CDA-fractie) veel assertiever het kabinet moet durven controleren. Daar zit eerder de wrijving.

De breuk zit in persoonlijke verhoudingen. Omtzigt ligt slecht bij de partijtop. Zelf is hij bitter teleurgesteld dat de partijtop opeens Wopke Hoekstra aanwijst - en hem passeert. In de kabinetsformatie komt vervolgens ook nog uit dat Hoekstra hem heeft willen ‘sensibiliseren’.

Als hij zich onheus behandeld voelt kan Omtzigt hard terugslaan. Hij schrijft een woedend intern rapport van 76 pagina’s hoe slecht hij zich behandeld voelt door de partij. CDA’ers hebben hem uitgemaakt voor “psychopaat, zieke man, teringhond, eikel, gestoord en labiel”. Hij heeft elk detail onthouden. In de partij is intern wel vaker kritiek geweest op zijn stijl. Maar niet eerder was de toon zo vijandig. Omgekeerd laat Omtzigt zich ook niet onbetuigd. Hij beschuldigt zijn partij rijke sponsoren invloed te geven op het verkiezingsprogramma. In juni 2021 is de breuk definitief. Hij gaat solo.

In hoeverre spelen de emoties over de formatie van 2021 nog steeds een rol bij de wens die vervolgens ontstaat om zélf een partij op te richten die de politieke cultuur moet veranderen? Is het ook genoegdoening omdat hij zich tegengewerkt voelt, door premier Rutte en het kabinet?

Hoe diep dit nog steeds zit is deze zomer te zien in de Tweede Kamer. Vlak voor het reces gaat dat daar weer over kabinetsformatie en wat er met Omtzigt gebeurde. Bij aanvang stapt hij persoonlijk af op een van de hoofdrolspelers van toen, VVD’er Annemarie Jorritsma af. Rustig maar getergd: “Je hebt me twee jaar genegeerd. En je mag me áánkijken!”

In Oud Drimmelen staan rond verkiezingstijd de posters van Wopke Hoekstra en Pieter Omtzigt in een aanhangwagen Beeld ANP / Jules Carati

Andere stijl van politiek

Toch is een eigen partij vooral ook een manier om zijn radicale principes eindelijk voluit te kunnen presenteren.

Nu hij die partij heeft aangekondigd kan hij zelf kiezers gaan mobiliseren voor een ‘nieuw sociaal contract’ tussen burgers en overheid. Het is al jaren zijn vaste thema. Hij kan nog vaker het debat zoeken over de vertrouwenskloof tussen politiek Den Haag en de burgers. Zijn stelling is dat de mentaliteit van de overheid moet veranderen, maar ook die van de burgers zelf. Dat macht en tegenmacht anders georganiseerd moeten worden - daar kan de partij concrete ideeën voor gaan aandragen. Een daarvan zal ongetwijfeld zijn dat het voorbij moet zijn met de ‘tafels’ in Den Haag, waar het kabinet-Rutte belangenorganisaties inspraak gaf over bijvoorbeeld landbouw of klimaat. Dat vindt Omtzigt niet zuiver. Op ‘gewone’ politieke onderwerpen zal de nieuwe partij waarschijnlijk dicht tegen het CDA aan liggen.

Omtzigt heeft zich afgesplitst omdat hij een andere stijl van politiek zoekt, niet omdat hij met het CDA verschilt van opvatting over de koers. Al zijn publicaties ademen christelijk-sociaal gedachtengoed. Om hem heen verzamelde hij een hecht team van mensen net als hij CDA’er of ex-CDA’er zijn. Het zijn bijna allemaal katholieke denkers die willen herbronnen met nadruk op sociaal beleid en ‘omzien naar elkaar’.

De partij wordt waarschijnlijk een middenpartij, in elk geval als je afgaat op het stemgedrag van Omtzigt in de Tweede Kamer. Omtzigt zit vaak in dezelfde hoek als CDA, VVD en BBB, blijkt uit een analyse van wetenschappers Tom Louwerse en Simon Otjes. Zij bekeken meer bijna vijfduizend stemmingen in de Tweede Kamer in 2022, van grote kwesties tot kleine. Uit hun analyse blijkt ook een aanzienlijk verschil met BBB. Omtzigt steunt relatief vaak de coalitie, BBB stemt bijna altijd tegen. Het lijkt weinig voor de hand te liggen dat hij vanaf de rechtse of linkse flanken politiek gaat bedrijven.

Rechts op asiel

Sociaal-economisch denkt Omtzigt iets linkser dan het CDA, cultureel is hij conservatief. Hij ijvert al jaren voor een hoger minimumloon en een ambitieus armoedebeleid. Op medisch-ethisch gebied is hij behoudend. Hij was tegen de afschaffing van de verplichte bedenktijd voor abortus.

Een nieuwe partij zal over klimaat waarschijnlijk een middenpositie innemen. Omtzigt stemde tégen het Klimaatfonds van het kabinet. Niet zozeer omdat hij de noodzaak van klimaatbeleid afwijst, maar volgens hem deugt de hele systematiek van de plannen niet. “De grote bedrijven bedingen belastingvoordelen, de arme burgers krijgt torenhoge prikkels in de vorm van hoge energieprijzen”. Het geld uit het klimaatfonds had naar isolatie van huurhuizen moeten gaan. Energie zou eerder goedkoper moeten worden.

Boeren vinden in Omtzigt niet automatisch een bondgenoot op al hun punten. Hij is kritisch op de intensieve veehouderij met grote gesloten bedrijven in plaats van koeien in de wei. Volgens vakblad Boerderij ‘staat hij dichter bij de Partij voor de Dieren dan bij de BBB’.

Slechts op één punt hangt Omtzigt naar rechts: asiel. Hij wil onderzoeken of het VN-Vluchtelingenverdrag kan worden opgezegd, aldus moties waar hij zijn steun aan gaf. Ook moet Nederland overwegen om asielzoekers naar Afrika over te brengen om daar de procedure af te wachten voor ze in Nederland worden toegelaten. Het moet moeilijker worden voor organisaties als Urgenda om via de rechter overheidsbesluiten aan te vechten. Maar ook hier is BBB veel sterker anti-immigratie. Toen in Ter Apel asielzoekers op het gras sliepen, wilde BBB tijdelijk het recht op asiel opschorten. Omtzigt niet.

Zo komt zijn partij wel in een drukke hoek van de politieke kaart terecht - het midden. Vlakbij bestaande partijen als CDA, VVD en vlakbij de BBB. Partijen waarmee hij uiteindelijk op veel inhoudelijke onderwerpen overlap heeft. De concurrentie in het politieke midden is hevig. Omtzigt voegt er zijn persoonlijke thema aan toe van een andere bestuurscultuur. Dat geeft hem nu al een reusachtige voorsprong.

