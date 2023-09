Omtzigt wil af van klassieke lijsttrekkersdebatten op televisie

Lijsttrekkersdebatten met zes politici tegelijk die om ieder om beurt kort op een onderwerp mogen reageren? In de komende verkiezingscampagne moeten die verleden tijd worden, vindt Pieter Omtzigt, lijsttrekker van Nieuw Sociaal Contract.

Omtzigt wil af van de formule zoals de publieke omroep die tot nu toe hanteert, waarbij kort voor de verkiezingsdag zoveel mogelijk lijsttrekkers de kans krijgen om aan het woord te komen. “Het is niet mogelijk in een lange serie debatten met zes lijsttrekkers of meer in oneliners over een onderwerp te spreken. Het leidt niet tot helderheid en niet tot oplossingen”, stelt Omtzigt in een lezing over de Tweede Kamer. Veel politieke onderwerpen zijn te gecompliceerd voor een tv-debat.

Hij wil dat er debatten komen waar maximaal twee of drie lijsttrekkers tegelijk “diepgaande debatten en gesprekken” voeren over grote onderwerpen als bestaanszekerheid, migratie of klimaatbeleid. “Gesprekken die de echte keuzes duidelijk maken”.

Hij deed de oproep woensdag in een lezing over de rol van de Tweede Kamer en de taak van nieuwe Kamerleden. Hij herhaalde daar zijn bekende pleidooi dat de Tweede Kamer de machtsbalans tussen parlement en regering moet herstellen, en veel meer op de strepen moet gaan staan in het opeisen van informatie bij het kabinet.

Meer versplintering, dus minder spreektijd

De opzet van de televisiedebatten leidt al langer tot discussie. Door de politieke versplintering maken minstens vijftien van de huidige partijen in de Tweede Kamer kans op een zetel. Bij tv-debatten is de spreektijd per lijsttrekker steeds korter. De publieke omroep NOS wil zoveel mogelijk politieke partijen de kans geven aan de debatten mee te doen. In 2021 werden bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen alleen de acht grootste partijen uitgenodigd. Bij de recente Provinciale Statenverkiezingen deden aan een radiodebat zestien partijen mee.

Omdat de nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract momenteel aan kop gaat in de peilingen legt de oproep druk op de omroepen om debatten dit jaar anders te organiseren. Bijvoorbeeld met een serie dubbelgesprekken. Het dilemma dat daarbij opduikt is dat de uitzendingen waarschijnlijk meer avonden vergen waarbij de ene partij voordeel krijgt boven de andere om zwevende kiezers tot het laatste moment te kunnen bereiken.

Of Omtzigt werkelijk gaat bedanken voor een tv-debat volgens de huidige opzet, laat hij nog in het midden. Een woordvoerder van Nieuw Sociaal Contract zegt in reactie dat er ‘nog geen beslissing is genomen’ over deelname aan de debatten. NSC wacht af wat de opzet wordt.

Pieter Omtzigt ziet dat het onderwerp ‘bestaanszekerheid’ dat bij veel partijen hoog op de agenda staat. “Toen ik anderhalf jaar geleden het bestaansminimum wilde herijken was het: nou, als-ie zo nodig moet… zo was de sfeer. Ik bestrijd dat veel andere partijen er ook al mee bezig waren.”

