Omtzigt tijdens Afghanistandebat: ‘Vertrouwen Rutte en Kaag elkaar nog?’

Pieter Omtzigt (Groep Omtzigt), Demissionair Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken (D66), demissionair Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA), demissionair premier Mark Rutte en demissionair Staatssecretaris Ankie Broekers van Justitie en Veiligheid tijdens het debat in de Tweede Kamer over de situatie in Afghanistan. Beeld ANP