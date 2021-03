Omtzigt spreekt: ‘Functie elders’ is affront tegen Nederlandse kiezer

“Het is een mooie dag vandaag.” Een ietwat gespannen en overwerkte Pieter Omtzigt zegt het tegen de meute journalisten als hij voor het eerst in het openbaar van zich laat horen na de formatie-ophef van vorige week. Hij is hier in de Tweede Kamer vandaag, zegt het CDA-Kamerlid met ruim 342.00 voorkeursstemmen, omdat hij het belangrijk vindt dat hij gekozen is als volksvertegenwoordiger. “Daar gaat geen verkenner over, geen fractievoorzitter en geen ambtenaar.”

Toen oud-verkenner Kajsa Ollongren na een positieve testuitslag vanuit de Tweede Kamer richting haar chauffeur snelde, legde een fotograaf een gevoelig formatiedocument vast met daarop onder meer de woorden ‘Omtzigt: functie elders’. Dat Ollongren en haar voormalige mede-verkenner Annemarie Jorritsma nog altijd niet hebben laten weten waarom die woorden er precies stonden, noemt Omtzigt ‘een affront’. Niet per se jegens hem, “Ik ben inmiddels wel wat gewend”, maar tegen de Nederlandse kiezer. “Er is geen spooktypmachine, iemand heeft die woorden getikt.”

Niet speculeren

Omtzigt wil niet speculeren over wie verantwoordelijk is voor de omstreden woorden. “Vraag niet aan mij om te speculeren, maar vraag het aan de mensen die erover gaan.” En zegt hij: “Op het moment dat iemand die tekst opschrijft, moet de verkenner zeggen: daar gaan wij niet over.” Dat er meer duidelijkheid komt, zijn de oud-verkenners niet alleen aan hem, maar ook aan de Nederlandse kiezer verplicht, aldus Omtzigt. Tot dusver moest die kiezer het doen met een weinig onthullende excuusbrief van oud-verkenner Ollongren.

Over waarom die woorden op papier stonden, heeft het Kamerlid wel een idee. Er moet weer “iets verborgen worden”, meent Omtzigt. Net als bij de toeslagenaffaire die het kabinet uiteindelijk tot ontslag dwong. “Vier jaar lang is er tegen mij gelogen, is mij niet de waarheid verteld", zegt Omtzigt over die periode in de Tweede Kamer. En dat er weer over hem wordt gesproken als ‘lastig’ Kamerlid, lijkt hem niet te verbazen. Voorlopig trekt hij zich nog wel even terug, lijkt het. “Ik vraag u nu mij voorlopig even met rust te laten", klinkt het vlak na zijn verklaring in de Tweede Kamer.

