Omtzigt: Nieuwe regeling toeslagenaffaire dreigt chaos alleen maar groter te maken

Het kabinet gaat overhaast te werk met de nieuwe schaderegeling in de toeslagenaffaire, waarschuwt Kamerlid Pieter Omtzigt. De regeling moet volgens hem worden uitgesteld omdat die de chaos alleen maar groter maakt.

Het kabinet bood eerder al compensatie aan de ouders zelf aan maar wil dat uitbreiden naar een grotere groep. Ook kinderen van gedupeerde gezinnen kunnen in aanmerking komen voor schadevergoedingen, net als ex-partners als er een scheiding is gevolgd. Daarnaast gaat het aanbod ook gelden voor mensen die onterecht huur- of zorgtoeslag moesten terugbetalen. Vrijdag heeft het kabinet de wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd die er mogelijk de komende week over gaat debatteren.

Noodrem

Volgens Omtzigt dreigt de nieuwe operatie ertoe te leiden dat juist ouders die relatief weinig schade hebben snel en overmatig gecompenseerd worden, terwijl de echt schrijnende gevallen, die als eerste aan de beurt moeten komen, nog langer moeten wachten op een rechtvaardige compensatie. “De tijd nemen voor goede compensatieregelingen waar gedupeerden echt iets aan hebben, je zou zeggen dat Kamer en kabinet dat lesje wel geleerd hebben. Maar niets is minder waar.”

De Tweede Kamer moet volgens hem aan de noodrem trekken en om uitstel vragen tot meer duidelijk is over de uitvoerbaarheid van de nieuwe en ruimere ronde aan compensaties. “Een gezin dat ongeveer 100 euro moest terugbetalen, kan in theorie voor elk kind 10.000 euro ontvangen. Dat is disproportioneel”. Voor de nieuwe regelingen komen 100.000 mensen in aanmerking, meer dan in de nu bestaande regelingen bij elkaar.

De handen vol

Eerder hadden ook de Vereniging van Nederlandse gemeenten kritiek op de uitvoerbaarheid, net als de Raad van State. Staatssecretaris Van Huffelen wil dat de zogeheten Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) de regelingen gaat uitvoeren, maar die dienst heeft nog altijd de handen vol aan de vastgelopen eerste hersteloperatie rond de kinderopvangtoeslag.

