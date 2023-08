Omtzigt grijpt terug op eeuwenoude filosofie: ook toen moest een ‘sociaal contract’ ons redden

Hoe komt Pieter Omtzigt bij de naam van zijn politieke partij, Nieuw Sociaal Contract? En waar staat de term ‘personalisme’ voor, die hij gebruikt? Filosoof Ger Groot licht toe.

Verbijsterd was de Engelse filosoof Thomas Hobbes toen hij in het midden van de zeventiende eeuw zijn land verscheurd zag door een burgeroorlog. Een golf van wreedheid was overgewaaid vanuit het Europees continent, waar het er tijdens de Dertigjarige Oorlog ook al niet zachtzinnig aan toe was gegaan. In zo’n oorlog van allen tegen allen, ‘het grootste kwaad dat zich in het leven kan voordoen’, kan alleen een sociaal contract ons redden, zo constateerde hij in zijn beroemd geworden boek Leviathan uit 1651.

Op dat idee heeft Pieter Omtzigt teruggegrepen in de naam van zijn kakelverse politieke partij: Nieuw Sociaal Contract (NSC). Niet dat gruwelen uit een burgeroorlog hem daartoe aanzetten. In de Grondgedachten en Uitgangspunten die het NSC publiceerde, gaat het over woningnood, aardbevingsschandaal, toeslagenaffaire, falend asielbeleid en toenemende armoede.

In beide situaties ligt het probleem bij een afwezige overheid, die paal en perk zou moeten te stellen aan de misstanden die de burger het leven onmogelijk maken. Afwezig omdat juist over die macht in een burgeroorlog gevochten wordt. Of afwezig omdat de overheid de samenleving verregaand heeft overgelaten aan het economische krachtenspel, dat nogal eens in oorlogstermen wordt beschreven.

Oertoestand heeft nooit bestaan

Wat behelst dan zo’n sociaal contract? Bij Hobbes leggen de onderling strijdende burgers hun wapens in handen van een allesoverkoepelende instantie, waaraan zij zich onderwerpen in ruil voor bescherming. Zo komt de staat tot stand, die vanaf dat moment als enige het privilege van de geweldpleging heeft en de burgers in vrede laat leven.

In werkelijkheid heeft er nooit een ‘oertoestand’ bestaan waarin alle burgers tegenover alle andere stonden. De sluiting van een sociaal contract is een fictief verhaal dat de logica achter de moderne staat duidelijk moet maken. Hoewel, modern? Ook in de middeleeuwen en zelfs al het Oude Testament wordt de politieke en morele orde gelegitimeerd op grond van een verdragssluiting die ‘ooit’ zou hebben plaatsgevonden. De Tien Geboden zijn eigenlijk niets anders dan een soort Vazalverdrag met Jahweh.

Toch gebeurt er bij Hobbes iets nieuws. Hij is al halverwege zijn boek wanneer hij schrijft: ‘Tot dusverre heb ik de rechten van de soevereine macht en de plichten van de onderdanen uitsluitend afgeleid uit de beginselen van de natuur.’ Daarna begint hij te spreken over de christelijke staat. Maar het geloof is niet nodig om de funderingen daarvan te leggen. De natuurwet volstaat.

Pieter Omtzigt tijdens een gesprek met de media na zijn aankondiging met een eigen partij, Nieuw Sociaal Contract, mee te gaan doen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Beeld ANP, bewerking Trouw

Nieuwe legitimering van de macht

Dat leidt tot een heel andere legitimering van de macht: niet meer op grond van goddelijk gezag, maar op basis van de menselijke aard mens zelf. En ook die laatste is bij Hobbes’ een kind van haar tijd. Ze is strikt individueel; hoogstens mag het gezin er af en toe aan te pas komen om de werkelijkheid te beschrijven. Maar een overkoepelende staat kan voor Hobbes uitsluitend bestaan omdat het individu besluit er lid van te worden.

Vandaar het woord ‘contract’: geheel in overeenstemming met het idee van de ondernemende burger die slechts is wat hij bezit. ‘Possessief individualisme’, noemde de Britse politiek-filosoof James MacPherson dat.

Margaret Thatcher zag burgers liefst als een soort aandeelhouders van het NV ‘de staat’ en meende dat zoiets als als een burgerlijke samenleving helemaal niet bestond. Hoewel de naam anders suggereert, gaat het sociaal contract dan ook niet over de maatschappelijke kanten van het mensenbestaan. Het gaat over de relatie van het individu tot de staat, zoals die tot uitdrukking komt in de Grondwet.

Individualisme blijft uitgangspunt

Wat in christelijke kring het ‘maatschappelijk middenveld’ genoemd wordt komt er niet in voor. Er zijn slechts individuen en, zoals de libertaire Amerikaanse filosoof Robert Nozick in Anarchy, State, and Utopia schreef, ‘dezen hebben rechten’. Dat is alles. Het enige wat Nozick in de rest van zijn boek interesseert is de vraag in hoeverre de staat daaraan uit naam van het sociale leven beperkingen mag opleggen. Nauwelijks, zo maakt Nozick duidelijk.

Maar die sociale wereld bestaat natuurlijk wel. De strikt individuele wezen van Nozicks contractstheorie hebben net zo min ooit bestaan als Hobbes’ tot de tanden gewapende ‘oermens’ in een oorlog van allen tegen allen. Mensen worden geboren in families (dat wilde Hobbes nog wel toegeven) en leven van nature in groepen en maatschappelijke verbanden, waarin ze elkaar hoogstens bij uitzondering naar het leven staan.

Na Hobbes hebben latere contractsdenkers die sociale dimensie in hun theorie proberen op te nemen. Maar of het nu bij de achttiende-eeuwse Rousseau was of de twintigste-eeuwse John Rawls, altijd bleef het individu met zijn welbegrepen eigenbelang het uitgangspunt. De rest van de samenleving vormde er slechts een soort supplement van. En toen het liberale mensbeeld met de val van de Berlijnse Muur victorie kraaide, was er met het zelfzuchtig individualisme daarvan geen houden meer aan.

Het individu staat voorop

Dat, zo stelt het Nieuw Sociaal Contract in zijn oprichtingsmanifest vast, heeft geleid tot een desintegratie van de samenleving en een verwording van de politiek. Dus moet om te beginnen de manier waarop Nederland bestuurd wordt op de schop. Een nieuw sociaal contract betekent een nieuwe organisatie van de staat, waarbij de burger grotere zeggenschap krijgt en minder snel over het hoofd wordt gezien.

Maar er moet ook een cultuuromslag komen, waarin de regels én de mentaliteit veranderen. Bestuurders én zij die bestuurd worden moeten zichzelf opnieuw leren zien als wezens die van hun sociale bestaan zijn doordrenkt. ‘Wij stellen dus niet een autonoom individu voorop’, zo verklaart het NSC onomwonden.

Personalisme

Voor zo’n sociaal mensbeeld kan het NSC niet bij de contractstheorie terecht. Wel bij het personalisme: een christelijk geïnspireerde filosofie die rond de Tweede Wereldoorlog populair was, voordat het door het atheïstische existentialisme verdrongen werd.

De in die jaren in Nederland veelgelezen Zwitserse denker Denis de Rougement, een van de kopstukken daarvan, schrijft: ‘Mijn persoon is mijn gelijktijdige tegenwoordigheid bij de wereld en bij mijzelf; bij ware objecten, ware mensen, en mijn ware verantwoordelijkheid’. Het is dus geen abstract individu, maar een concreet, fysiek en handelend wezen dat zich verweven weet met een netwerk aan personen om zich heen.

In de Grondgedachten en Uitgangspunten van het NSC komt dat bijna letterlijk terug: ‘De partij ziet mensen als bezielde personen die zich tot elkaar verhouden met zorg’.

Dat ligt niet zo heel ver weg van het communitarisme dat enkele decennia geleden al om een nieuw gemeenschapsdenken riep. En dat ook toen al stuitte op tegenstemmen van het liberale emancipatiedenken. Worden onder het mom van zorg en gemeenschapszin de verworven vrijheden van het individu niet teruggejaagd in het conservatieve hok?

Barmhartigheid en naastenliefde

Het NSC richt zich op een hervorming van de staat én van de maatschappij. Omtzigts voorstellen van een constitutioneel hof, gewijzigd kiesstelsel en betere rechtsbescherming passen in dat eerste. Zijn oproep tot waarden als ‘rechtvaardigheid, dienstbaarheid, waarheid, gelijkwaardigheid, naastenliefde en barmhartigheid’ in het tweede.

Hoe moeilijk zo’n staatshervorming is, heeft D66 al eens moeten ervaren. Sinds haar oprichting zijn alle ‘kroonjuwelen’ (referendum, gekozen premier, etc.) van die partij successievelijk gesneuveld. Geleidelijk aan is ze daardoor veranderd in een soort belijdenispartij van het moderne levensgevoel. En ook zij is niet ontkomen aan het verwijt de burger een soort liberale ‘staatsmoraal’ op te dringen.

Het mensbeeld van het NSC staat daar recht tegenover, maar de hervormingswil ervan is er niet minder om. Het gaat in de politiek eindelijk weer over ideeën en idealen. Over de filosofische vraag: wat voor wezens zijn wij eigenlijk? En wat willen we zijn?

Lees ook:

Omtzigts partij wil de bestuurscultuur in Den Haag veranderen. Maar verwacht geen makkelijke oneliners

Pieter Omtzigt begint een eigen partij, maakte hij zondagavond bekend. Waar staat hij voor? Profiel van de favoriete ‘onderzoekspoliticus’ in de Tweede Kamer, die ideologisch toch nooit echt brak met het CDA.