Omtzigt bouwt aan nieuwe partij, maar heeft meer tijd nodig

Pieter Omtzigt is bezig met de opbouw van een nieuwe politieke partij, maar voor de definitieve presentatie daarvan heeft hij meer tijd nodig. Dat heeft het zelfstandige Tweede Kamerlid (ex-CDA) dinsdagavond laten weten.

‘Het nemen van een doordacht besluit en uitstippelen van een pad kost meer tijd dan gedacht’, aldus Omtzigt op Twitter. ‘Ik ga eerst op vakantie met mijn gezin en koppel even helemaal af. Ik wens jullie allen een fijne, warme en droge zomer(vakantie).’

Daarmee is voor het grootste deel van deze maand de Omtzigt-spanning uit de lucht. De afgelopen twee weken liep in Den Haag de spanning hoog op, in afwachting van zijn ‘besluit over mijn eigen toekomst’. Dat werd uiterlijk deze week verwacht.

De Volkskrant weet te melden dat de populaire parlementariër al een tijdje bezig is ‘met een groepje van circa vijf politieke vrienden’ om een nieuwe politieke beweging op te zetten, op tijd voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november.

Geen premier

De uiterste datum voor het inschrijven van nieuwe partijen is 28 augustus. In het weekeinde van 19/20 augustus wordt Omtzigt terugverwacht van vakantie. Volgens de Volkskrant is het niet zijn ambitie om premier te worden; hij zou liever Kamerlid blijven, wat hij al is sinds 2003.

Zowel in zijn CDA-tijd als na zijn afscheiding van die partij in 2021 was Omtzigt een van de populairste Kamerleden, vanwege zijn vasthoudende en kritische benadering van het kabinet en zijn voortrekkersrol in het aan de kaak stellen van de toeslagenaffaire. Zijn (ongewilde) hoofdrol in de ‘functie elders’-affaire, die premier Mark Rutte in april 2021 op de rand van aftreden bracht, deed zijn populariteit verder stijgen.

Hoewel hij zijn ambities in de afgelopen maanden niet kenbaar maakte – ook een afscheid van de politiek werd niet uitgesloten – namen opiniepeilers zijn niet-bestaande partij soms al mee in hun enquêtes. In de meest recente peiling van I&O Research zou zo’n partij-Omtzigt met 46 zetels de grootste van het land kunnen worden. Omtzigt zou volgens de peilers vooral aanhangers weglokken bij BBB, JA21, PVV, SP en zijn vroegere partij, het CDA.

