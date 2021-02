OMT-leden: lek ondermijnt onze werkwijze

Deskundigen uit het Outbreak Management Team (OMT) stellen dat het lekken van hun advies aan het kabinet, afgelopen zaterdag, de werkwijze van het OMT ondermijnt. Onder anderen Marc Bonten, hoogleraar medische microbiologie (Utrecht UMC), is boos. Wetenschappers delen volgens Bonten met enige regelmaat voorlopige resultaten met het OMT, omdat deze belangrijk kunnen zijn voor de bestrijding van de epidemie. “Dat gebeurt op basis van vertrouwen. Dat informatie een dag later op straat ligt ondermijnt dat vertrouwen”, zegt Bonten.

Ook hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh (Amsterdam UCM) reageert kritisch op het lekken. Hij maakte eerder mee dat een vertrouwelijk stuk van zijn hand na een OMT-beraad op straat belandde. Volgens Hertogh tast het lekken van de adviezen het draagvlak voor maatregelen aan. “Dit is niet goed voor het gezag van het OMT. Het is belangrijk dat het advies via de officiële weg beschikbaar komt.”

Zoals gebruikelijk was er afgelopen vrijdag een bijeenkomst van het OMT in aanloop naar het kabinetsoverleg in het Catshuis, zondag. Nog voordat de OMT-leden een blik konden werpen op de uitwerking van dit gesprek, lag die zaterdagmiddag op straat, in eerste instantie via de NOS.

Vertrouwelijk

Volgens Bonten is het niet ongebruikelijk dat OMT-leden pas later het schriftelijke verslag krijgen. Vanwege de tijdsdruk gaat de brief dan alvast met het stempel ‘vertrouwelijk’ naar de ambtelijke top van de betrokken ministeries. Zaterdagavond, half 8, kregen de OMT-leden een exemplaar. Bonten: “Ook dit keer stonden er kakelverse bevindingen in de brief die nog met de betreffende onderzoekers besproken zouden worden. Maar blijkbaar zijn de belangen zo groot dat de informatie al wordt doorgespeeld. Ik vind dat heel gevoelig.”

Het lek had dit weekend serieuze gevolgen. Zo besloot het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO), met daarin onder anderen topambtenaren, vertegenwoordigers van burgemeesters, de GGD en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, geen advies uit te brengen omdat de stukken al op straat lagen. Daarmee wilde het BAO het signaal afgeven dat zij afkeuren wat er is gebeurd en zij ‘op deze manier geen bijdrage kunnen leveren aan een zorgvuldig besluitvormingsproces’. Het lek wordt zo hoog opgenomen dat de Rijksrecherche is gevraagd om het lek te onderzoeken.

Juist veel scepsis over opening scholen

En dat tijdens het hoogtepunt van de lockdown. In het OMT-advies ‘stond’ onder meer dat de basisscholen weer open kunnen. Tenminste, dat werd er zaterdag van gemaakt. Maar uit het zondag door de minister gedeelde officiële advies blijkt dat er binnen het OMT juist veel scepsis was over het openen van de scholen. Een aantal leden gaf aan dat zij het risico te groot achten om überhaupt te versoepelen.

Bonten: “Er zijn voors en tegens bij zo’n besluit. Ik vraag me af of die discussie nog gevoerd is nadat zaterdagmiddag alle posities over de scholen al werden ingenomen.” Ook Andreas Voss, arts-microbioloog en hoogleraar infectiepreventie (Radboud UMC), merkt op dat in aanloop naar de verkiezingen hoog spel wordt gespeeld. “Dat voorafgaand aan het weekend politici (zoals CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra, red.) al zeggen dat de scholen waarschijnlijk open gaan, vind ik echt niet correct. Ik hoop toch dat het zondag nog over de inhoud gaat. Anders werkt het systeem niet meer.”

Lees ook:

De basisscholen gaan nu open, maar voor hoe lang? De Britse variant kan spelbreker zijn

De ene week voert het kabinet een avondklok in vanwege de alarmerende situatie, een paar weken later besluit het de basisscholen te openen. Terwijl er zoveel onzeker is en blijft, stelt het OMT dat in meerderheid toch kiest voor openen van de scholen. Hoe lang blijven ze open?