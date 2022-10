Omgevingswet wankelt opnieuw, omdat de ict nog lang niet op orde is

De Omgevingswet, die tien jaar na de aankondiging nog altijd niet is ingevoerd, blijft in zwaar weer verkeren. De problemen met de software zijn niet opgelost. Het Adviescollege ICT-toetsing, dat de overheid adviseert over ict-projecten, komt tot de conclusie dat er ‘onvoldoende zekerheid’ is over de stabiliteit, betrouwbaarheid en de technische werking van de digitale ondersteuning van de wet.

Het adviesbureau laat doorschemeren dat het zogeheten Digitale Stelsel, waarin burgers en gemeenten allerlei zaken rond vergunningverlening kunnen regelen, nog niet voldoende op orde is voor een fatsoenlijke invoering van de wet.

Nieuw uitstel zou pijnlijk zijn

Verantwoordelijk minister Hugo de Jonge wil dat de wet op 1 januari 2023 van kracht wordt. Invoering zou eigenlijk in 2017 plaatsvinden, maar deze datum is al vier keer naar achteren verplaatst. Nieuw uitstel ligt daarom zéér gevoelig.

De ICT-commissie noemt invoering per 1 januari ‘een lastig dilemma’. Mocht het kabinet vasthouden aan die datum, dan roept de commissie op om tot die datum maximaal te testen en een afgeslankt digitaal stelsel in te voeren. Als het kabinet besluit de wet opnieuw uit te stellen, dan adviseert het college om ‘de tijd te nemen voor een fundamentele heroriëntatie’. Oftewel: goed nadenken of het ooit nog gaat lukken om de wet in te voeren, of dat het beter is om die definitief te schrappen.

Voor het kabinet zou dit pijnlijk gezichtsverlies betekenen: de Omgevingswet werd tien jaar geleden met trots gepresenteerd als de grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van de Grondwet in 1848. Het zou het leven van burgers en bestuurders eenvoudiger maken. De massieve wetgevingsoperatie moest allerlei losse wetten voor ruimtelijke ordening bundelen, en bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning voor een evenement of uitbouw veel eenvoudiger maken. Wachttijden voor vergunningen zouden aanzienlijk verkort worden.

Sommige onderdelen van het stelsel zijn niet af

Keer op keer bleek het rijk zijn zaakjes niet op orde te hebben. Het is met name een haast ondoenlijke klus om alle bestaande programma’s bij gemeenten, waterschappen, provincies en rijksoverheid onder te brengen in één overkoepelend systeem. Het Adviescollege testte de ICT al vaker, en gaf al die keren een onvoldoende.

Dit keer kon het bureau niet eens alle functies van het stelsel testen, omdat sommige onderdelen nog niet klaar zijn. Het is mede daardoor onduidelijk of de digitale omgeving aan alle normen en vereisten voldoet. Het bureau kan daarom ook niet inschatten hoe lang het duurt tot alle onderdelen wel naar behoren werken.

De toekomst van de wet ligt in handen van de Eerste Kamer. Daar moeten de senatoren nog een finaal oordeel vellen over de invoeringsdatum. Het is de bedoeling dat de Eerste Kamer op 1 november debatteert over de Omgevingswet om te bepalen of 1 januari haalbaar is.

Door het ICT-advies staat die planning op losse schroeven. De senaat wil vermoedelijk eerst een gesprek met het adviescollege voor een nadere toelichting op het nieuwe rapport. Komende vrijdag stuurt De Jonge een brief naar de Eerste Kamer over de planning rond de wet. Daarin zal de minister waarschijnlijk ook laten weten of hij wil vasthouden aan invoering op 1 januari.

