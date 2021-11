Ollongren wil foute makelaars aanpakken: bieden moet transparanter

Bieden zonder dat een verkopend makelaar je ten onrechte influistert dat je meer kans maakt als je er een paar duizend bovenop doet? Als het aan D66-minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken ligt, is dat binnenkort verleden tijd. De minister, verantwoordelijk voor de woningmarkt, wil een transparanter biedingsproces, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Op termijn moeten alle makelaars achteraf openbaar kunnen maken welke biedingen ze op een woning hebben ontvangen en hoe hoog ze waren. Dat kan met een heus biedlogboek.

Ook wil Ollongren een eind maken aan de grote risico’s die kopers nemen om hun concurrentie maar voor te kunnen blijven. Steeds laten kopers ontbindende voorwaarden achterwege om meer kans te maken. Met als gevolg dat ze bijvoorbeeld tien procent van de aankoopsom moeten betalen als de financiering niet rond komt. Of een woning kopen met grote gebreken die ze flink in de kosten jagen.

Ollongren wil de wetgeving daarom zo aanpassen dat het op termijn verplicht is om te bieden met financieringsvoorbehoud en een voorbehoud voor een bouwkundige keuring. Deze voorbehouden staan nu ook al standaard in het koopcontract opgenomen, maar de koper kan er nog wel voor kiezen hiervan af te zien.

Onafhankelijke tuchtcommissie

In haar brief zinspeelt de minister ook op een onafhankelijk tuchtrecht waar klachten over makelaars gemeld kunnen worden. Ongeacht de makelaarsvereniging waar ze lid van zijn. Zo’n onafhankelijke tuchtcommissie is er momenteel niet, wel hebben makelaarsverenigingen soms zelf een tuchtraad. Ook wil Ollongren dat de sector zelf duidelijke spelregels opstelt om een eind te maken aan de misstanden in de woningmarkt. Maar ook hier stelt ze geen concrete eisen aan de makelaars.

Woordvoerder Hans Andre de la Porte van Vereniging Eigen Huis snapt wel dat Ollongren voor zo’n tuchtrecht niet direct grijpt naar wet- en regelgeving. Daar gaan dan jaren overheen, zegt De la Porte. “Met het invoeren van de drie dagen bedenktijd na het tekenen van een koopcontract, zijn we bijna tien jaar bezig geweest. Dat is iets wat we niet willen.” De woningprijzen rijzen namelijk nog altijd de pan uit, terwijl de vraag naar woningen enorm groot is. Uit de laatste kwartaalcijfers van makelaarsvereniging NVM blijkt dat de gemiddelde koopwoning inmiddels voor 419.000 euro van de hand gaat. Dat is 19 procent duurder dan een jaar geleden. Tegelijkertijd nam het aantal koopwoningen met een te koop-bord op het raam met bijna 44 procent af.

‘Zonder toezicht heeft het geen zin’

De la Porte juicht de aanpak van de minister toe, maar ziet ook dat het slechts een begin is. “Zonder toezicht en handhaving heeft het geen zin.” Uit onderzoek van Vereniging van Eigen Huis van afgelopen zomer bleek er al veel onvrede onder kopers, maar ook verkopers over makelaars. 28 procent klaagde over vriendjespolitiek tussen makelaars, 10 procent kreeg de kans niet om een woning te bezichtigen en nog eens 17 procent klaagde over bewuste prijsopdrijving door de makelaar.

Doordat het biedingsproces openbaar wordt, kunnen kopers en verkopers bij misstanden een klacht indienen bij de vereniging waar de makelaar is aangesloten. Meestal is dat de NVM. Het lastige was eerder, zegt de woordvoerder, dat klagers niet konden bewijzen dat de makelaar vriendjespolitiek bedreef of de prijs bewust opdreef.

Makelaarsvereniging VBO probeert het transparant bieden in ieder geval al uit. Naar tevredenheid, blijkt uit een persbericht. Of andere makelaars snel volgen en de misstanden snel de woningmarkt zijn uitgeholpen, zal moeten blijken.

Lees ook:

Huizenkopers gaan tot het uiterste. En dat is riskant

Neem niet te veel risico, luidt het advies aan huizenkopers. Maar die vrezen achter het net te vissen als ze niet tot het uiterste gaan.

De situatie op de woningmarkt is ‘absurd’, zegt de NVM: de huizenprijzen blijven maar stijgen

Het gáát maar door met de prijsstijgingen op de woningmarkt. Hoogste tijd om de stormbal te hijsen, vinden de makelaars.