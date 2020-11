Ollongren wil deal over huren sluiten met GroenLinks en PvdA

Minister Kajsa Ollongren (binnenlandse zaken en wonen) staat op het punt een akkoord te sluiten met GroenLinks en PvdA over onder meer beperking van de stijging van de huren en extra geld voor achterstandswijken. Volgende week moet er overeenstemming zijn, want dan praat de Tweede Kamer over haar begroting.

De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en zoekt steun bij andere partijen. De minister heeft de linkse oppositie niet per se nodig. Zij kan ook hulp vragen aan andere oppositiepartijen, namelijk SGP, 50Plus en Forum voor Democratie, en dat maakt de onderhandelingen spannend. Met de linkse oppositie deed het kabinet vaker zaken. Dat leidde onder meer tot steun voor het pensioenakkoord.

GroenLinks en PvdA willen dat de huren in de vrije sector minder snel stijgen dan het kabinet wil toestaan. Ollongren koerst op een maximale huurstijging van 2,5 procent boven op de inflatie. GroenLinks en PvdA willen de stijging beperken tot 1 procent boven op de inflatie en PvdA-Kamerlid Henk Nijboer diende hiervoor al een initiatief-wetsvoorstel in. Hij voert daarin aan dat huurders beter moeten worden beschermd en dat de prijzen de afgelopen jaren al sterk zijn gestegen, waardoor ‘betaalbaarheid van wonen onder druk is komen te staan’.

Inkomensgrens sociale huurwoning

Het tweede meningsverschil gaat over de inkomensgrens voor alleenstaanden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. De grens ligt nu op 43.574 euro voor alle huishoudens. Wie meer verdient komt niet in aanmerking. Ollongren wil de grens voor alleenstaanden verlagen naar 35.938 euro, want een alleenstaande blijft makkelijker onder de grens van 43.574 euro dan een stel dat samenwoont. De oppositie wil dat Ollongren haar voorstel intrekt en noemt de maatregel ‘een singlestraf’. De PvdA bracht eerder in debatten naar voren dat het lerarentekort in grote steden niet is op te lossen als er geen woningen zijn voor arbeidskrachten in deze sector. Die kunnen de hoge huren in de vrije sector niet betalen, stelt de PvdA.

Maatregelen die geld kosten zijn in de politiek vaak het lastigst. Dat is het geval bij de wens van GroenLinks en PvdA voor extra geld voor achterstandswijken. Aanvankelijk bood het kabinet aan hiervoor 20 miljoen euro uit te trekken en dat is later verhoogd naar 200 miljoen. De vraag is of dat genoeg is voor de linkse partijen en of minister van financiën Wopke Hoekstra dit geld wil reserveren.

Ollongren moet ook met Hoekstra in de slag over de verhuurdersheffing. Het kabinet wil die extra belasting verlagen van 1,635 miljard euro dit jaar naar 1,468 miljard volgend jaar. De belasting werd ingevoerd toen een aantal jaren geleden bleek dat de bankrekeningen in de sector vol stroomden en er foute investeringen werden gedaan. Nu hebben de corporaties het geld nodig, vindt de linkse oppositie, om de woningnood op te lossen. Het liefst zouden PvdA en Groenlinks de heffing afschaffen, net als regeringspartij CDA trouwens, maar zij zouden genoegen nemen met een halvering.

