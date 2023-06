Of de gasenquête geslaagd is, hangt af van de vraag of de ereschuld straks wordt ingelost

Na honderden uren onderzoek en verhoren, die uitmondden in een rapport van maar liefst 2000 pagina’s dat besproken werd in uitvoerige debatten, werd woensdagavond de parlementaire enquête Groningen afgerond. Wat betreft onderzoeksperiode en omvang de meest uitvoerige enquête ooit.

Het is te vroeg om te zeggen of de Groningers er uiteindelijk iets mee zijn opgeschoten. Het Dagblad van het Noorden vroeg de Groningers op de publieke tribune wat zij van het debat vonden. De reacties waren unaniem cynisch, zoals: “Ik vind mezelf zo dom dat ik toch weer een sprankje hoop had”.

De woede concentreert zich vooral op premier Mark Rutte, die volgens de toeschouwers onvoldoende het boetekleed aantrok. Vrijwel de hele oppositie steunde een motie van wantrouwen tegen de premier, maar Rutte zelf gaf al in de inleiding van zijn bijdrage aan dat hij niet zou aftreden. De Groningers twijfelen bovendien sterk of de maatregelen die de ‘ereschuld’ aan de provincie moeten inlossen, dit keer níet stranden in een bureaucratisch en bestuurlijk moeras.

Oorspronkelijk was het doel ook om het vertrouwen te herstellen

Óf deze enquête als geslaagd de geschiedenisboeken ingaat, hangt dan ook vooral af van de vraag of het herstel en de versterking van Groninger huizen eindelijk gaat opschieten. De enquête had als doel om alle feiten over zestig jaar gaswinning en de besluitvorming hierover boven water te krijgen en om lessen te trekken voor de toekomst. Na verschijning van het rapport is het inlossen van de ‘ereschuld’ aan Groningen daar bij gekomen.

Overigens had de commissie aanvankelijk ook als doel om het vertrouwen van getroffenen te herstellen. Maar al snel kwam commissievoorzitter Tom van der Lee hierop terug. Voor genoegdoening zou een parlementair onderzoek alleen nooit kunnen zorgen.

De dag na het debat is Van der Lee tevreden over de uitvoerige behandeling van zijn rapport, maar teleurgesteld over het optreden van Rutte. Van der Lee vond hem ‘afwerend’. Bovendien zag hij de premier zijn verontschuldigingen oplezen van een papiertje. “Alsof het hem niet aanging.”

Lovender is de commissievoorzitter over het optreden van staatssecretaris Hans Vijlbrief van mijnbouw, die inhoudelijk enkele toezeggingen deed waar de Groningers verder mee kunnen. “Dat de Groningers serieus genomen worden is de waarde van dit onderzoek. Al zijn ze verontwaardigd over Rutte.”

Toch weer een motie van wantrouwen vind ik populistisch

De nadruk die de pers en de Kamer zelf op Rutte leggen, stoort oud-senator en emeritus hoogleraar Joop van den Berg. Het was al bijna de honderdste motie van wantrouwen tegen een (lid van een) kabinet-Rutte. “Als je van tevoren weet dat die het niet haalt, dan moet je hem ook niet indienen. Om dat dan toch weer te doen vind ik populistisch.”

Van den Berg ziet hoe de parlementaire enquête, het zwaarste onderzoeksinstrument van de Tweede Kamer, beschadigd is doordat steeds de vertrouwensvraag gesteld wordt, in plaats van dat het middel gebruikt wordt om lessen te trekken. “Het is daarom interessanter om te kijken wat Vijlbrief nu gaat doen met de aanbevelingen.”

Heeft een enquête dan nog wel toegevoegde waarde, zeker aangezien er op dit moment nóg twee lopen, één naar het fraudebeleid en één naar de aanpak van de coronapandemie? ‘Groningen’ was zeker nuttig, vindt Van den Berg, dankzij de enquête is ‘het Noorden wakker gekust’, al is het wat laat. Maar zeker de enquête over corona vraagt volgens de PvdA’er te veel tijd en werk van het toch al overbelaste parlement. “Dat kun je ook doen met een gewoon rapport of onderzoek. Die wijsheid gun ik de Kamer.”

