Nu vrijwillige afspraken niet werken is het politieke steekspel over het vrouwenquotum losgebarsten

Krijgen de vijfduizend grote bedrijven in Nederland nu wel of niet vanaf volgend jaar een verplicht vrouwenquotum? Een meerderheid van de Tweede Kamer tekent zich af, voor het eerst. Nadat vorige week het CDA om was, vindt nu ook de SP een verplicht quotum van 30 procent topvrouwen ‘verdedigbaar’. Partijen als D66, PvdA, GroenLinks en Denk waren al voor.

De SP heeft alleen wel een voorwaarde op tafel gelegd, die zorgt voor nieuwe complicaties. “Niet alleen vrouwen in de bestuurskamers en de raden van commissarissen moeten profiteren, maar ook andere werkende vrouwen”, aldus SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen. Zij wil dat er meteen ook iets wordt geregeld voor vrouwen in lagerbetaalde banen. “Zoals vrouwen in de thuiszorg, of vrouwen die in een winkel werken”.

Die vrouwen hebben volgens de SP te maken met een loonkloof, dure kinderopvang en ongunstige nulurencontracten. Op die onderwerpen wil Marijnissen beweging zien, anders zal de SP niet instemmen met een vrouwenquotum.

Stemming uitgesteld

Het betekent dat de voorstanders van een vrouwenquotum nog verder geduld moeten hebben, terwijl ze hoopten dat dinsdag de champagne zou knallen. De Tweede Kamer zou stemmen over het quotum, maar CDA en D66 hebben hun motie voorlopig uitgesteld. Het is nu afwachten hoe die twee partijen reageren op de wensen van de SP. Achter de schermen vindt druk overleg plaats tussen de drie fracties. Volgende week dinsdag kan er alsnog gestemd worden.

Politiek komt een verplicht vrouwenquotum dichterbij sinds de Ser, de belangrijkste adviesraad over de arbeidsmarkt, het kabinet adviseerde om een vrouwenquotum in te voeren. Alleen, was het idee: voorlopig alleen voor de functies van toezichthouders. Zo lang er geen 30 procent vrouwen in een raad van toezicht zitten, mogen er geen mannen worden benoemd. ‘Geen vrouw, dan ook geen man’, moet volgens de Ser het motto worden. Desnoods blijft een stoel leeg als een bedrijf geen vrouw kan vinden.

Ook de werkgeversorganisatie VNO/NCW is om. De vrijwillige afspraken over meer vrouwen in de top van grote bedrijven hebben niet gewerkt, stelt de Ser.

Minister Ingrid van Engelshoven (emancipatie) zei onlangs dat ‘er meer tempo nodig is’, toen ze de jongste cijfers presenteerde over het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven. In de raden van commissarissen (toezichthouders) is nu 18 procent vrouw, bij de raden van bestuur (dagelijkse leiding) is dat maar 12 procent.

De Tweede Kamer moet hoe dan ook een besluit nemen, omdat dit jaar de bestaande regeling afloopt. De grote bedrijven hebben sinds 2013 een ‘streefcijfer’ van 30 procent vrouwen in de raden van bestuur en commissarissen gekregen. Ze moeten in het jaarverslag verantwoording afleggen. In de Tweede Kamer vond een meerderheid dat het te ver ging om bedrijven te verplichten om vrouwen aan te nemen. Maar de regeling is sinds 2013 al twee keer verlengd, terwijl het aantal vrouwen aan de top nauwelijks toenam. Daardoor staat de politiek nu voor de keus hoe verder, nu vrijwillige afspraken niet werken.

