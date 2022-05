Nu ook PvdA-bestuur voor is, zwelt roep om linkse samenwerking met GroenLinks aan

In linkse kringen is het grote kleur bekennen begonnen. Inmiddels is van weinig prominente PvdA’ers en GroenLinksers nog níet bekend of zij voor of tegen innigere samenwerking zijn.

In aanloop naar de belangrijke partijcongressen van zaterdag 11 juni, laat ook PvdA-partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent weten dat de linkse toekomst volgens haar uit méér samenwerking bestaat. In een verklaring op de site spreekt zij zich uit om voor de Eerste Kamerverkiezingen van volgend jaar één lijst te vormen met GroenLinks.

‘Als het aan ons ligt verbinden we de kracht, ideeën en visies van sociale en groene politiek in de Eerste Kamer’, stelt Sent in de verklaring. Eerder hield zij zich nog op de vlakte over haar persoonlijke mening over linkse blokvorming.

Sents oproep komt op het moment dat ook 32 partijprominenten van beide partijen zich in De Volkskrant uitspreken voor nauwere samenwerking. Onder meer oud PvdA-leiders Diederik Samsom, Job Cohen en Wouter Bos en oud-GroenLinksleiders Bram van Ojik en Jolande Sap spreken zich uit voor één senaatslijst als eerste stap om de gewenste samenwerking tot stand te brengen.

Ook oud-ministers, senatoren, Europarlementariërs en wethouders als Tof Thissen, Hedy d’Ancona, Jeroen Dijsselbloem, Paul Tang, Linda Voortman, Jet Bussemaker en Andrée van Es hebben de brief ondertekend.

Nog niet fluitend de fusie in

Eerder spraken ook PvdA-eurocommissaris Frans Timmermans en de Amsterdamse PvdA-leider Marjolein Moorman zich uit voor een partijfusie. Beiden worden binnen die partij genoemd als mogelijke nieuwe partijleider.

Dat wil niet zeggen dat de partijen op de ledenbijeenkomsten van volgende week fluitend richting een fusie slenteren. De afgelopen weken lieten ook de tegenstanders van verdere samenwerking zich nadrukkelijk horen. Binnen de PvdA roeren zich al langer partijprominenten als Hans Spekman en Adri Duivesteijn, die vinden dat de sociaaldemocratie zelfstandig nog toekomst heeft.

GroenLinksers Femke Roosma en Huub Bellemakers spraken zich vorige week in De Volkskrant uit tegen de vergaande flirt van hun partij met de PvdA. ‘Het sociale, bestuurlijke geluid van de PvdA is hard nodig, net als het meer activistische groene, linkse en progressieve geluid van GroenLinks. Die geluiden versterken elkaar, juist door niet samen te gaan, maar door vol overtuiging naast elkaar te bestaan’, schrijven zij in De Volkskrant.

Historisch, niet onomkeerbaar

Zij roepen partijgenoten op om tijdens het ledenreferendum van hun partij tégen verdere samenwerking te stemmen. Zij krijgen steun van Sabine Scharwachter, de oud-voorzitter van jongerenafdeling Dwars. Volgens Scharwachter schort het beide partijen aan een ideologische basis. Verdere samenwerking lost dat gebrek aan visie niet op, vindt zij. De petitie ‘GroenLinksers tegen fusie’ is ruim vierhonderd keer ondertekend.

Komende week gaan PvdA-voorzitter Sent en de nieuwe fractievoorzitter Attje Kuiken in gesprek met de leden. Die moeten vervolgens op het congres beslissen of zij een gezamenlijke lijst voor de Eerste Kamer zien zitten.

In haar verklaring komt Sent twijfelaars tegemoet door te benadrukken dat zo’n stap weliswaar ‘historisch’, maar niet onomkeerbaar is: “De PvdA kiest de eigen senatoren die verantwoording afleggen aan onze leden over politieke keuzes. Ook zullen we na het congres verder met elkaar verkennen welke toekomstige vormen van samenwerking we wenselijk vinden.”

