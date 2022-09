Noodplan voor Nederlanders die hun energierekening niet kunnen betalen

Een energiefonds moet burgers met stijgende rekeningen helpen. Het is een noodmaatregel, voor mensen die al in de problemen zitten.

Het kabinet werkt achter de schermen aan een reddingsplan voor mensen die vanwege een stijgende energierekening in grote financiële problemen raken. Dit moet voorkomen dat huishoudens deze winter worden afgesloten van gas en elektra.

Onderdeel van het reddingsplan is in ieder geval een door het kabinet en de energiebedrijven te vullen noodfonds. Burgers die de energierekeningen niet meer kunnen betalen, zouden onder voorwaarden in aanmerking komen voor dit fonds. Het is de bedoeling dat deze maatregel nog voor komende winter van kracht wordt. De komende dagen wordt verder onderhandeld over de details van dit fonds. Zo ligt de vraag op tafel hoe het kabinet ervoor wil zorgen dat het geld bij de juiste mensen terechtkomt en dat misbruik wordt tegengegaan.

Hoe het reddingsplan van het kabinet er exact uitziet, is nog onduidelijk. De ministers Rob Jetten (klimaat en energie) en Carola Schouten (armoedebeleid) onderhandelen al enkele weken met de grote energieleveranciers over steunmaatregelen. Het is de bedoeling dat er komende vrijdag een akkoord ligt. In dat geval kan de ministerraad er nog diezelfde dag akkoord mee gaan.

Wankelende energiebedrijven

Afgelopen vrijdag zei premier Mark Rutte op zijn wekelijkse persconferentie dat hij er alles wil doen om te voorkomen dat over enkele maanden tienduizenden mensen – of zelfs meer – worden afgesloten van gas en elektra. Maar dit fonds is ook bedoeld voor de energieleveranciers zelf. Zij hebben behoefte aan financiële zekerheid. Als klanten massaal hun rekeningen niet betalen, kan een bedrijf gaan wankelen, met alle gevolgen van dien.

Het fonds moet onderdeel worden van een breder pakket, dat zo mogelijk deze week wordt gepresenteerd. Het kabinet wil ook dat gemeenten beter in staat zijn om mensen in financiële nood te helpen. Dat kan bijvoorbeeld door de energietoeslag van 1300 euro voor de laagste inkomens, die is voorzien voor 2023, iets eerder uit te keren. Het is ook denkbaar dat gemeenten meer geld krijgen voor de bijzondere bijstand.

Acute financiële problemen

Dat het kabinet deze plannen nog voor Prinsjesdag bekend wil maken, tekent de enorme druk die erop zit. Vorige maand, toen de coalitiepartijen een akkoord sloten over de begroting voor volgend jaar, was de boodschap dat er dit jaar niets meer te regelen valt. De uitvoeringsinstanties (denk aan de Belastingdienst) zouden hier niet toe in staat zijn.

Het leverde kabinet en coalitie hoon op van de oppositie. Sindsdien zijn de gasprijzen verder gestegen, groeit de inflatie naar recordhoogte en stapelen de verhalen over burgers en bedrijven die in acute financiële problemen komen, zich op. Rutte erkende vorige week dat het niet langer vol te houden is om dit jaar niks extra’s te doen. Waar kabinet en energiebedrijven deze dagen over onderhandelen is een noodplan, dat de ergste nood moet lenigen.

De oppositie reageerde maandag direct kritisch op het fonds. Zo vinden PvdA en GroenLinks dat het kabinet eerder moet ingrijpen, om te voorkomen dat huishoudens in betalingsproblemen komen. “Het kabinet kan zien aankomen dat steeds meer mensen in de schulden komen”, zegt Henk Nijboer (PvdA). Suzanne Kröger (GroenLinks) rept over een ‘pleister’. “Belangrijk, maar wel pas als er al heel veel leed door de torenhoge energierekening is.” Onder meer haar partij pleit voor een prijsplafond voor energie. Binnen de Europese Unie wordt daar op dit moment over onderhandeld, maar de landen zijn het daar vooralsnog niet over eens. Twistpunt is of dat plafond alleen moet gelden voor Russisch gas of voor al het gas dat de EU importeert.

