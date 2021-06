‘Noodkreet’ leden voor nieuw gesprek tussen SP en haar jongeren

Bezorgde SP-leden roepen op tot een ultieme verzoeningspoging tussen de SP en jongerenvereniging Rood. De kans is groot dat de banden met de op afstand gezette jongerenafdeling tijdens de partijraad van aankomende zaterdag definitief doorgesneden worden.

SP voor Rood, een groep leden die opkomt voor de jongerenvereniging, doet een ‘noodkreet’ om het SP-partijbestuur en Rood nog eens om tafel te laten gaan. Sara Murawski, kandidaat bij de laatste Kamerverkiezingen: “Als Rood definitief wordt afgestoten, is dat een heel hard gelag. Ik maak me zorgen over de duizend Roodjongeren. Ik hoop dat we ze bij de partij kunnen houden.”

De partijraad, waaraan alle afdelingsvoorzitters kunnen deelnemen, stemt zaterdag over het onderzoeksrapport van de commissie onder leiding van oud-Kamerlid Nine Kooiman, die het conflict onderzocht. De commissie organiseerde een gesprek tussen het dagelijks partijbestuur en het Rood-bestuur. Tijdens dat onderhoud trokken de gesprekspartners de conclusie dat er ‘essentiële en onoverbrugbare’ verschillen van inzicht zijn. Daarom doet de commissie de aanbeveling aan de partijraad om Rood definitief af te stoten en een nieuwe jongerenclub op te zetten.

‘Jongeren zijn te belangrijk om aan jongeren alleen over te laten’

SP voor Rood vindt het ene gesprek dat tussen beide besturen heeft plaatsgevonden onvoldoende. Ook gewone SP-leden moeten over de kwestie gehoord kunnen worden, vindt Murawski. “De commissie schrijft: ‘jongeren zijn te belangrijk om aan jongeren alleen over te laten’. Daarom moet er een breder gesprek gevoerd worden.” Verschillende partijprominenten steunen het initiatief, onder wie oud-Kamerlid Sadet Karabulut, Noord-Hollands Statenlid Eric Smaling en oud-Europarlementariër Erik Meijer.

Rood werd op afstand van de moederpartij geplaatst toen de jongeren Olaf Kemerink als voorzitter kozen. Die was kort daarvoor door de SP geroyeerd omdat hij aangesloten was bij het Communistisch Platform. De SP merkt het CP aan als politieke partij en de statuten van de socialisten staan geen dubbel partijlidmaatschap toe. Sommige SP’ers maken zich ook zorgen om teksten over het gebruik van geweld in het manifest van het CP. Rood-jongeren vermoeden dat het partijbestuur van hen af wil, omdat ze te kritisch zijn. Zo is Rood tegen regeringsdeelname, iets wat de SP niet resoluut uitsluit.

Vorig jaar wilde 38 procent van de SP-leden Rood opnieuw omarmen

Volgens Rood-voorzitter Kemerink heeft een nieuw gesprek met het partijbestuur op dit moment ‘niet zo veel zin’. Hij vindt dat het mogelijk moet blijven om groepen te vormen binnen de SP, wat voor het dagelijks bestuur onbespreekbaar is. Kemerink: “Het is voor mij onduidelijk waarom het CP wel een partij is en andere groepen binnen de SP niet. Daar hebben we nog altijd geen antwoord op gekregen.”

Partijvoorzitter Jannie Visscher laat weten dat het dagelijks bestuur de partijraad oproept om de aanbevelingen van de onderzoekcommissie over te nemen. “De commissie is op basis van uitvoerig onderzoek tot haar conclusie en aanbevelingen gekomen.”

Het is nog de vraag of een meerderheid van de afdelingsvoorzitters het interne onderzoek wegstemt. Doorgaans zijn die loyaal aan het partijbestuur. Een motie die het partijcongres vorig jaar opriep om Rood opnieuw te omarmen, kreeg met 38 procent forse steun, maar geen meerderheid. In Murawski’s afdeling Amsterdam was de stemming ongeveer ‘fifty-fifty’, zegt ze. “Ik denk niet dat nu een meerderheid voor het behoud van Rood zal stemmen. Maar misschien lukt het nog wel om de stemming uit te stellen.”

