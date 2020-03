Noodhulp voor mensen met een hoog inkomen? ‘Gevoelsmatig zeg ik nee’

Het kabinet overweegt voor hogere salarissen geen 90 procent van de loonkosten te vergoeden. Dit zou betekenen dat bij het noodpakket voor bedrijven die door de coronacrisis in de problemen komen een uitzondering geldt voor deze groep.

“De vraag is of het redelijk is dat de overheid geld betaalt aan mensen die tonnen verdienen” , zei minister Wopke Hoekstra van financiën in de Tweede Kamer. “Gevoelsmatig is het antwoord: nee.” Hoekstra wilde dat gisteren nog niet toezeggen aan de Kamer en er eerst met minister Wouter Koolmees van sociale zaken over praten.

Het overnemen van 90 procent van de loonkosten van bedrijven die hun omzet zien wegvallen, is een van de elementen in het noodplan dat het kabinet vorige week presenteerde. De regels voor het noodpakket staan bijna op papier, zei Hoekstra. “Het is eerder een kwestie van dagen dan van weken.” Daarna komt het geld los. Het kabinet trekt daarvoor 10 tot 20 miljard euro uit.

De Tweede Kamer vindt steun aan werknemers met een hoog inkomens niet nodig en heeft Hoekstra aan haar zijde. “Hoe begrenst u hulp aan werknemers met hoge salarissen, zoals piloten die drie ton per jaar verdienen?”, vroeg Bart Snels van GroenLinks. “Ik ben blij dat er wordt nagedacht over hulp aan mensen die meer dan een ton verdienen”, zei CDA’er Evert-Jan Slootweg.

Minister Hoekstra ziet het probleem. “Dit staat bij ons op het netvlies", zei hij. “Maar we willen ook een regeling die snel ingevoerd kan worden en die dus voor iedereen geldt. We gaan er naar kijken.”

Werknemers ontslaan

Minder toeschietelijk was Hoekstra bij de klacht van de Kamer dat noodlijdende bedrijven tijdelijke arbeidskrachten al ontslaan, terwijl zij binnenkort 90 procent van de loonkosten vergoed kunnen krijgen. De Kamer signaleert dat flexkrachten, met een zwakke rechtspositie als eerste moeten vertrekken. De minister doet een beroep op bedrijven om ‘redelijk en eerlijk’ te handelen. “De mogelijkheid dat bedrijven mensen ontslaan blijft bestaan. Daarover moeten we realistisch zijn.”

Hoekstra waarschuwt voor ‘economisch zwaar weer’. Veel zal afhangen van de ontwikkeling van het coronavirus, zei hij. “Zijn wij over een paar weken door de lastigste fase of duurt het langer? We weten niet hoe het verder gaat lopen. Wij zijn aan het sturen in de mist.”

Volgens Hoekstra is een recessie dit jaar ‘het beste scenario’: een diepe maar korte crisis, en vervolgens een snel herstel. Er zijn ook andere scenario’s, zei hij, waarbij de problemen langer aanhouden. Het doel van het noodpakket is steun aan bedrijven en werknemers, zodat die voorlopig hun rekeningen kunnen betalen en een korte crisis overleven.

De daling van de belastinginkomsten is de komende tijd het belangrijkste probleem voor het kabinet: dat loopt in de tientallen miljarden. Het kabinet verwacht dat er daarom de komende maanden in totaal voor 45 tot 65 miljard euro geleend moet worden

De voorjaarsnota die het kabinet ieder jaar maakt in mei, zal een speciaal karakter zal hebben. Dit is de bijstelling van de begroting voor 2020 en de cijfers zijn volstrekt anders dan in eind vorig jaar werd verwacht. Hoekstra: “De begroting die wij met Prinsjesdag hebben gemaakt, kan in de prullenbak.”

