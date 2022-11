Nog steeds geen asielwet, VVD gaat niet akkoord

Zelfs de naamgeving werd onderdeel van de politieke strijd: is het een spreidingswet of toch een dwangwet? Het kabinetsplan om asielzoekers ‘eerlijk’ over Nederlandse gemeenten te spreiden, leidde afgelopen maanden tot grote verdeeldheid in de coalitie. Daarbij kwamen D66, ChristenUnie en CDA lijnrecht tegenover de VVD te staan.

De vier coalitiepartijen zouden elkaar zondagavond spreken over het laatste concept van verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg (asiel). Maar het gesprek ging niet door, omdat de VVD-fractie niet akkoord ging met het concept. Maandag praat de coalitie verder. Wanneer de wet, die al meermaals uitgesteld is, gepresenteerd gaat worden, is nu onduidelijk.

In de nieuwste versie van de wet zou het gaan om deels verplichte opvang voor de komende vier jaar. Volgens betrokkenen kwamen de fractievoorzitters afgelopen dagen ‘nader tot elkaar’ over de zwaarbevochten inhoud. Maar dat was buiten de fractie van de VVD gerekend.

Weigergemeenten aanpakken

Voor Van der Burg is het helder: afdwingbare spreiding is noodzakelijk om uit de huidige opvangcrisis te komen. Asiellocaties zitten propvol en omstandigheden zijn vaak ondermaats, oordeelden deskundigen en de rechter. Maar alle Haagse smeekbeden ten spijt, weigeren vele tientallen gemeenten opvang te regelen.

D66, CDA en CU willen deze ‘weigergemeenten’ desnoods dwingen locaties te openen voor asielzoekers. Dat zorgde voor onrust bij de VVD: de liberalen vrezen dat gemeenten hun zelfbestuur kwijtraken.

Na tientallen fysieke, digitale en telefonische coalitiegesprekken leek de VVD een vorm van dwang nu toch te accepteren. Maar juist op dit punt zou de fractie volgens de NOS dwarsliggen. De vier partijen overlegden afgelopen tijd uitgebreid over twee andere pijnpunten: hoeveel asielzoekers moeten gemeenten opvangen, en hoelang blijft de wet gelden?

Voor een deel lijkt die kloof inmiddels overbrugd. Volgens betrokkenen mag Van der Burg gemeenten komende vier jaar dwingen asielzoekers op te vangen, daarna wordt het beleid mogelijk aangepast. En als dorpen en steden meer plekken regelen dan wettelijk verplicht, kunnen ze een forse bonus tegemoetzien.

Splijtzwam in coalitie

Vooral bij de CU ligt het plan uiterst gevoelig: in de achterban heerst grote onvrede over het ‘strenge’ beleid van dit kabinet. Recente maatregelen om de asielinstroom te beperken vielen slecht, en werden pas geaccepteerd toen de partijtop beloofde dat er een ‘spreidingswet’ zou komen.

Bij coalitiepartner VVD klinkt het tegengeluid radicaal anders: geen ‘dwangwet’ voor gemeenten, maar juist forse beperking van de asielinstroom. De interne onrust bij Nederlands grootste partij is opvallend groot, veel VVD’ers herkennen zich steeds minder in de koers van hun partij.

Tussen die flanken moet staatssecretaris Van der Burg een uitweg vinden die iedereen nét kan slikken. Hoe lastig dat is, bleek toen de bewindsman afgelopen tijd tweemaal een deadline miste (1 en 21 oktober) voor zijn asielwet. De volgende datum is echter de belangrijke: op 1 januari moet de wet volgens afspraak in werking treden – daarvóór moeten de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan. Met nog zo’n anderhalve maand wordt dat een flinke haastklus.

Machteloos

Dat het asieldossier in Rutte IV een splijtzwam kan zijn, is voor de ministersploeg inmiddels kraakhelder. Waar kabinetsplannen doorgaans snel op steun kunnen rekenen van coalitiepartijen, zijn bij asielplannen bloed, zweet en tranen nodig. Zonder viermaal groen licht, weet Van der Burg inmiddels, staat hij machteloos.

Dat geldt niet alleen de opvang van asielzoekers. Tegelijk met deze onderhandelingen, buigt de regering zich over een ‘fundamentele’ hervorming van het asielbeleid op lange termijn. Daarnaast worden binnenkort plannen verwacht om de hoge migratiecijfers terug te dringen. Volgens het kabinet is de fors gestegen asielinstroom ‘onhoudbaar’ geworden. Vrijdag kondigde het kabinet slechts aan de oorzaken te onderzoeken, maar volgens bronnen moet dat binnen afzienbare tijd leiden tot concrete maatregelen.

