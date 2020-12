Niks doen of steviger ingrijpen? Het kabinet worstelt met de reactie op virusmutatie

Het kabinet worstelt met een reactie op de mutatie van het coronavirus. Moeten er naast de maatregelen die vorige week al werden afgekondigd nog meer beperkingen komen of kan het kabinet de situatie laten zoals die nu is?

Maandag vergaderde het Outbreak Management Team (OMT) en veel zal afhangen van de inschatting hoe ver de mutatie is verspreid in Nederland en hoe groot het extra risico is dat optreedt met deze variant. Het is nog onduidelijk wat het OMT aan het kabinet adviseert.

De meest betrokken ministers worden de komende vierentwintig uur door het OMT bijgepraat. Dinsdag vergadert de ministeriële commissie onder leiding van premier Mark Rutte over corona. Daar worden de knopen doorgehakt: vooralsnog niks doen of steviger ingrijpen? Dat de nieuwe variant van het virus extra besmettelijk is, maakt het kabinet extra alert. In de Tweede Kamer verzocht D66 maandag om naast het verbod op vliegbewegingen vanuit het Verenigd Koninkrijk, vliegtuigen uit Zuid-Afrika te weren. Daar is ook een variant op het coronavirus aangetroffen die zeer besmettelijk lijkt.

Minder bezoekers thuis

Een van de weinige mogelijkheden die het kabinet nog heeft, is aanscherping van het advies over het aantal bezoekers thuis. Het kabinet adviseert om het aantal sociale contacten sterk te beperken. Daaruit volgt de richtlijn om per dag niet meer dan twee mensen thuis te ontvangen en met de kerstdagen maximaal drie. Dit zou naar standaard twee personen of nog minder kunnen. Een andere optie waarover het kabinet vorige week ook heeft gesproken is de invoering van een avondklok. Daar werd toen niet voor gekozen.

Vooralsnog werkt het kabinet met het OMT aan het verzamelen van meer gegevens over de nieuwe coronavariant. In de positieve testen is, voor zover bekend, één keer de gemuteerde variant aangetroffen. Er wordt gezocht naar de contacten van die persoon. Het kabinet moet ook een aantal praktische problemen oplossen die het gevolg zijn van het sluiten van de grenzen met het Verenigd Koninkrijk. Nederlandse burgers zitten vast in Engeland. De transportsector riep maandag het kabinet op om de zo snel mogelijk naar Nederland terug te halen.

