Nieuwe stap richting linkse fusie: GroenLinks-leden spreken zich uit

De samenwerking tussen PvdA en GroenLinks gaat een nieuwe fase in. De linkse partijen buigen zich over de vraag of zij één gezamenlijke fractie moeten gaan vormen in de Eerste Kamer.

Bij GroenLinks is dat plan heel concreet. Partijvoorzitter Katinka Eikelenboom heeft een referendum uitgeschreven waarin alle leden zich mogen uitlaten over een fusie in de senaat. De partij beschouwt de uitslag als bindend. Concreet betekent dit, mocht een meerderheid van de leden zich achter het voorstel scharen, dat GroenLinks bij de Eerste Kamerverkiezingen volgend jaar een gezamenlijke lijst met de PvdA wil vormen. Dat resulteert vervolgens in één fractie.

Pikant is dat GroenLinks de uitslag van de ledenraadpleging op 11 juni bekend maakt. Precies op die dag buigt de PvdA zich op een congres over verdergaande linkse samenwerking, inclusief de fusie in de senaat.

Over linkse samenwerking wordt al decennialang gesproken

Binnen GroenLinks sluimert het idee voor een gezamenlijke fractie met de PvdA al langer. Op afgelopen congressen zijn meerdere keren moties ingediend die pleiten voor meer samenwerking. Volgens EenVandaag stond in april 84 procent van de GroenLinks-kiezers achter een intensieve samenwerking, tegenover 72 procent van de PvdA-stemmers.

Over linkse samenwerking wordt al decennialang gesproken, maar tot echte vorderingen leidt dat niet. De SP zet zich de laatste tijd juist sterker af tegen PvdA en GroenLinks, vooral op het thema arbeidsmigratie.

Sinds Lilianne Ploumen partijleider werd van de PvdA, zijn de banden met GroenLinks wel verder aangehaald. Dat was vooral zichtbaar tijdens de kabinetsformatie, vorig jaar, toen ze samen met Jesse Klaver optrok. Die strategie bezorgde beide partijen een plek in de oppositie, maar de hechte samenwerking bleef in tact. De Tweede Kamerfracties houden gezamenlijke vergaderingen en trekken tijdens debatten samen op. De nieuwe PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken houdt vast aan die koers.

Het zijn vooral jongere kiezers die pleiten voor een fusie

Binnen beide partijen klinkt ook kritiek op de nauwe onderlinge banden. In oktober vorig jaar stapte het GroenLinks-Kamerlid Bart Snels op, die de hechte samenwerking ‘kiezersbedrog’ noemt. “Mijn stem in de Kamer is gebaseerd op een GroenLinks-mandaat, niet op een mandaat dat gedeeld wordt met de PvdA.” Binnen de Tweede Kamerfractie van de sociaaldemocraten zijn de meningen over het linkse verbond verdeeld.

Het zijn vooral jongere kiezers die pleiten voor een fusie, zoals de initiatiefnemers van het ‘Rood-Groene Manifest’. Daarin schrijven ze: “De afgelopen jaren zijn de PvdA en GroenLinks inhoudelijk steeds verder naar elkaar toe gegroeid. De noodzaak om als linkse partijen te concurreren is voorbij.” Ook de Amsterdamse PvdA-wethouder Marjolein Moorman en vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans schreven onlangs in een opiniestuk in de Volkskrant dat een doorbraak op links ‘bittere noodzaak’ is.

Wat GroenLinks-leider Klaver hoopt van het referendum, maakte hij dinsdag in een tweet duidelijk: “Het kan geen verrassing zijn dat ik voorstander van verdere linkse samenwerking ben. Dit is een belangrijke volgende stap om samen Nederland menselijker, eerlijker en duurzamer te maken.”

