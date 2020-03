Nieuwe staatssecretaris Hans Vijlbrief overweegt extern toezicht Belastingdienst

De nieuwe staatssecretaris van financiën, Hans Vijlbrief, denkt na over extern toezicht op de Belastingdienst. Dat zou kunnen leiden tot betere controle en zou problemen met bijvoorbeeld een zwarte lijst moeten voorkomen. Zaterdag berichtten Trouw en ‘RTL Nieuws’ dat er twintig jaar lang oncontroleerbare ‘vermoedens’ van fraude zijn verzameld. Vijlbrief hoorde dit vrijdag voor het eerst. “Ik ben al een paar keer heel boos geworden”, zei hij woensdag in een debat met de Tweede Kamer.

Vijlbrief is sinds vijf weken verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Hij constateert dat de ene fout van de Belastingdienst op de andere lijkt. “Er gaat steeds iets mis met privacy, met data en met de verwerking daarvan. Wij hebben het hier over checks and balances. Ik overweeg extern toezicht, zoals er ook externe controle bestaat op de inlichtingendiensten.”

Wat Vijlbrief vooral schokkend vindt, is dat al een jaar geleden bij de Belastingdienst bekend was dat de ‘zwarte lijst’, die officieel Fraude Signalering Voorziening (FSC) heet, niet deugde. De gegevens werden gebruikt voor selectie en profilering, wat leidde tot ‘stigmatisering’, zo concludeerde de Belastingdienst in een intern onderzoek. Na dat onderzoek bleef het systeem nog meer dan een jaar in de lucht, tot Trouw en RTL Nieuws er vragen over stelden.

Vijlbrief gaat uitzoeken wat er precies mis is gegaan bij de Belastingdienst. De Tweede Kamer gaat er later opnieuw over praten. De staatssecretaris ziet een trend: “Ik moet nog veel uitzoeken, maar wat steeds terugkomt is het aarzelend of niet informeren van de ambtelijke top of de politieke leiding. Ik heb tegen ambtenaren gezegd dat zij niet moeten denken dat ze mij iets beter niet kunnen vertellen omdat dat beter voor mij zou zijn. Ik zit hier niet om beschermd te worden.”

Fraudelijst niet het enige probleem

In de eerste weken op het departement was de fraudelijst niet het enige probleem dat Vijlbrief aantrof. Aan 266.000 burgers is de afgelopen jaren te veel geld in rekening gebracht voor aanmaningen. Er zaten ook fouten in de berekening van de vermogensbelasting. “Ik denk dus dat ik al een paar lelijke lijken in de kast heb ontdekt”, zei de staatssecretaris.

“Het moet afgelopen zijn met de schandalen die steeds naar buiten komen. Het is ook frustrerend dat fouten via de pers naar buiten komen. Alles wat we zelf vinden brengen we onmiddellijk naar buiten.” Met die houding hoopt hij dat ook ambtenaren bij de Belastingdienst durven te vertellen wat er gebeurt. “Het probleem zit diep. We hebben openheid nodig.”

Ondanks de korte periode dat Vijlbrief aan de slag is, gunt de Tweede Kamer hem weinig rust. Hij moest de Kamer allerlei toezeggingen doen, want de ergernis over fouten bij de Belastingdienst neemt alleen maar toe. “Gekker moet het niet worden”, vindt Helma Lodders van de VVD. “Het is heel ernstig”, zegt CDA’er Pieter Omtzigt. “Hier is weer sprake van onrechtmatig handelen”, constateert Bart Snels van GroenLinks.

Behalve met Vijlbrief sprak de Tweede Kamer met staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Zij is sinds vijf weken op het ministerie van financiën belast met de afhandeling van het toeslagendebacle. Honderden en waarschijnlijk duizenden ouders werden ten onrechte beschuldigd van fraude en moesten tienduizenden euro’s terugbetalen. Bij een deel van de ouders is al een begin gemaakt met compensatie en schadevergoeding. Volgende week verschijnt een nieuw rapport van de commissie-Donner die de kwestie onderzoekt. Die kijkt naar compensatie en weegt ook hoe groot de groep gedupeerden is. Bekend was al dat er 9500 dossiers liggen. Van Huffelen zei tegen de Kamer dat er mogelijk nog eens zo’n grote groep gedupeerde ouders is.

