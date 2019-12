Nieuwe SP-voorzitter zal meer op de achtergrond opereren: ‘Ik zal niet zo vaak op tv zijn’

De SP kende altijd partijvoorzitters die voorop gingen in de strijd en ideologisch de lijnen uitzetten. Met die traditie lijkt de partij te breken. Jannie Visscher (58) werd op het SP-congres zaterdag met 1110 van de 1728 stemmen verkozen als opvolger van Ron Meyer. Hij vertrok vanwege de dramatisch verlopen Europese verkiezingen van mei. Visscher, oud-wethouder en nu raadslid in Eindhoven, nam het als kandidaat van het partijbestuur op tegen de Bredase oud-wethouder Patrick van Lunteren.

Wat ziet u als uw belangrijkste opdracht als voorzitter?

“Ik wil zorgen dat alle leden op hun eigen plek in de partij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. De hulpdiensten, de medewerkers in de afdelingen en de volksvertegenwoordigers. De afgelopen jaren zijn er in de organisatie veel dingen verbeterd, maar veel gaat ook niet zoals we willen. We hebben het afgelopen jaar onszelf intensief onderzocht en gekeken waardoor we de verkiezingen verloren. Wat dat betreft is dit congres een mijlpaal. Na een heel intensieve voorbereiding nemen we aan het eind van de dag een resolutie aan, waarmee we vanaf maandag aan de slag kunnen.”

Hoe wilt u de trend van verkiezingsnederlagen keren?

“Je kunt in de buitenwereld pas echt zaken wezenlijk veranderen als de organisatie hartstikke goed draait. Dat is niet zo ingewikkeld. We hebben de afgelopen weken aan den lijve ervaren dat je dan goed werk kunt doen. Kamerlid Renske Leijten ging naar ouders die slachtoffer waren van de Belastingdienst in de toeslagenaffaire. Ze maakte een zwartboek hierover. Ondertussen stond de afdeling Rotterdam bij het belastingkantoor om dossiers in te zien. Afgelopen week bleken dossiers zwartgelakt. Die mensen konden we steunen. Wij proberen mensen het gereedschap in handen te geven, zodat ze zeggenschap krijgen over hun eigen bestaan. Ik denk dat dat een heel goed recept is: mensen laten ervaren dat de SP er voor hun is.”

Uw voorgangers Meyer en Jan Marijnissen zochten de voorgrond, ook ideologisch. Kunnen we dat van u ook verwachten?

“Activistisch zijn we allemaal. Ik ga voorop in het bewaken van de koers, maar ons boegbeeld is de politiek leider. Dat is Lilian Marijnissen. Als voorzitter zal ik meer een rol op de achtergrond hebben, ik zal niet zo vaak op tv te zien zijn.”

Uw tegenstrever Van Lunteren adviseert u om ook naar de leden te luisteren die op hem stemden en om een open discussie te voeren.

“Natuurlijk moet het debat gevoerd worden. We hebben de afgelopen maanden niet anders gedaan. Nu gaan we eerst de organisatie verder op orde brengen, dan gaan we opnieuw kijken naar onze grondbeginselen. We gaan ons beginselprogramma aan de moderne tijd aanpassen. Vanuit onze kernwaarden: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Die waarden staan als een huis, geen SP’er die eraan twijfelt.”

Een discussie die steeds opnieuw opkomt, is die over migratie. De voorzittersverkiezing laaide op toen Van Lunteren tweette dat de SP niet de partij van ‘xenofobe boze witte mannen’ moet blijven.

“Er zijn inderdaad enkele mensen die vinden dat het thema migratie in aanloop naar de Europese verkiezingen is afgeraffeld. Enkele ja, tijdens onze discussieavonden heb ik er nauwelijks mensen over gehoord. Maar de klacht dat we tegen de PVV aanschurken, herken ik helemaal niet. Wij zijn de partij van menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid. Niet van boze mannen. Dat kan helemaal niet, alleen al vanwege mijn geslacht.”

Lees ook:

Dramatische verkiezingen nekken SP-voorzitter Meyer

De voor de SP dramatisch verlopen Europese verkiezingen eisten als eerste slachtoffer Ron Meyer. Hij kondigde al snel zijn vertrek aan als voorzitter van de partij.