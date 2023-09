Nieuwe SGP-leider Stoffer: ‘‘Ik verwacht geen vrouw op onze kandidatenlijst’’

Waarom hij het kan? Chris Stoffer (48) is even stil. De SGP’er zit in de uitbouw van zijn vrijstaande huis in Elspeet, op de achtergrond klinken de stemmen van zijn drie dochters. “Omdat ik het nog nooit heb gedaan”, zegt hij grappend. “Daarom wil ik de politiek leider worden.”

Een SGP zonder Kees van der Staaij, dat is bijna niet voor te stellen. Het aangekondigde vertrek van de nestor van het parlement, na een kwarteeuw Kamerlidmaatschap, heeft binnen en buiten de reformatorische wereld veel indruk gemaakt. Het echte afscheid volgt na de verkiezingen, maar dinsdag wordt al een eerste stap gezet: dan draagt hij het fractievoorzitterschap formeel over aan Stoffer.

En dan, beseft Stoffer, is híj opeens de nieuwe partijleider. “Ik heb jarenlang achter Kees mogen aanhobbelen, als het spannend werd kon ik mij achter hem verschuilen. Dat is straks voorbij.”

Dat hij de staatkundig-gereformeerden zou gaan leiden, was volgens Stoffer geen langgekoesterde droom. Dat geldt overigens voor zijn hele politieke carrière: raadslid in Nunspeet, toen fractievoorzitter, daarna Tweede Kamerlid en nu dus lijsttrekker. “Het voelt soms alsof we bij geval leven, alsof het mij allemaal overkomt. Maar achteraf heb ik telkens gezien: ja, het was toch de juiste stap. In vertrouwen op Gods leiding denk ik dit nu ook aan te kunnen.”

Complimenten aan D66-minister

Als Kamerlid kwam Stoffer regelmatig in aanraking met lijsttrekkers van andere partijen. Over D66-leider en klimaatminister Rob Jetten is de SGP’er opvallend positief, hij begint er zelf over. “Zijn partij is bepaald niet de mijne, maar ik vind dat hij als minister echt goede stappen heeft gezet voor het klimaat”, zegt Stoffer.

Het beeld dat de SGP bij ‘groene’ plannen vooral op de rem trapt, bestrijdt hij. “Ik steun alles wat enigszins redelijk is, ook het klimaatfonds.” Voor dat fonds ter waarde van bijna 35 miljard complimenteert Stoffer de aanpak van minister Jetten. “Hij doet dat heel rustig en programmatisch, stap voor stap. Hij heeft ook heel scherp waar nog knelpunten zitten. Dat vind ik echt knap.”

Stoffer komt daarom met een geruststellende boodschap voor zijn D66-collega: wat de SGP betreft, wordt het klimaatbeleid tijdens de demissionaire kabinetsperiode niet bij voorbaat controversieel verklaard. Dat zou namelijk betekenen dat het onderwerp stil komt te liggen tot het volgende kabinet aantreedt.

“We kunnen niet cherrypicken wat we wel en niet willen. In het klimaatfonds zit veel subsidie voor burgers en bedrijven die aan de slag willen, en miljarden voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Als je dat allemaal controversieel verklaart, gaan we de uitdagingen niet halen.”

Schild voor de zwakken

Afgelopen parlementaire periode maakte Stoffer zich regelmatig sterk voor invoering van rouwverlof – een eigen initiatief. Volgens de SGP’er moeten nabestaanden meer steun en ademruimte krijgen na het overlijden van een geliefde.

Het voorstel raakt hem persoonlijk: toen hij dertien was, overleed zijn moeder. “Die jaren hebben mij gestempeld. We kregen toen gezinshulp, Jannie heette ze, iemand uit het dorp. Dat werd door de overheid geregeld. Jannie heeft ons echt door een moeilijke tijd gesleurd. Tegenwoordig is er veel minder steun. We moeten weer als schild voor de zwakken om gezinnen heen gaan staan, zeker als het een beetje minder gaat.”

In een samenleving die snel verandert, staat de SGP erom bekend vast te houden aan traditionele opvattingen. Even twee gevoelige punten: is de partij onder uw leiding nog steeds tegen het homohuwelijk en voor de invoering van de doodstraf?

“Die eerste, ja, daar zijn wij tegen. Wij zijn van de klassiek-christelijke lijn dat het huwelijk echt is bedoeld voor één man en één vrouw, daar zullen we geen centimeter van afwijken. En doodstraf … er valt zeker wat voor te zeggen, er valt ook wat op af te dingen. Het is natuurlijk iets definitiefs. Maar het is geen standpunt waarop we ons komende jaren eens flink gaan profileren.”

Later deze maand maakt de SGP de kandidatenlijst bekend. Kan daar wat u betreft een vrouw opstaan?

“Daar ga ik niet over, het hoofdbestuur maakt die lijst.”

Sinds een aantal jaar heeft de SGP enkele vrouwelijke raadsleden en een wethouder, maar in het beginselprogramma staat nog steeds dat het ‘in strijd is met de roeping van de vrouw’ om volksvertegenwoordiger te worden. Onderschrijft u dat?

“Ik onderschrijf het beginselprogramma van de SGP.”

Inclusief die passage?

“Dit is waar we nu staan. Het is een kwestie die in beweging is, ook binnen de SGP. Onze vrouwelijke raadsleden en wethouder doen hun werk uitermate goed, maar het ligt gevoelig. Laat ik helder zijn: ik verwacht bij de komende Tweede Kamerverkiezingen geen vrouw op de kandidatenlijst. Of dat zo blijft, is een interne discussie waarin ik mij niet ga mengen.”

In de interviewbundel Een levend getuigenis uit 2018 leek u duidelijker. U zei: “Ik heb er geen bezwaar tegen dat vrouwen politiek actief zijn”.

“Ik héb er ook geen bezwaar tegen, maar in de partij ligt het gewoon heel moeilijk. Daar ga ik nu geen stevige uitspraken over doen, dat wakkert alleen maar polarisatie in de achterban aan. Ik moet er juist voor zorgen dat ik de partij bij elkaar hou, niet uit elkaar speel.”

Altijd in dezelfde straat Chris Stoffer werd geboren in 1974 in Harderwijk en groeide op in Elspeet. Daar bleef hij zijn hele leven wonen, in dezelfde straat. Hij is getrouwd met Sophia, samen hebben ze drie dochters. Van 2002 tot 2018 was Stoffer SGP-raadslid in de gemeente Nunspeet. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 stond hij op de vijfde plaats van de kandidatenlijst. De SGP haalde drie zetels, maar nadat Kamerlid Elbert Dijkgraaf was vertrokken vanwege huwelijksproblemen en de nummer vier bedankte, werd Stoffer een jaar later alsnog beëdigd. Bij de vorige verkiezingen stond hij op de verkiesbare derde plaats.

