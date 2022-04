Nieuwe PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken ziet zichzelf niet als ‘tussenpaus’

Attje Kuiken is de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA. De acht overgebleven fractieleden kozen na het vertrek van Lilianne Ploumen Kuiken (44) tot hun voorzitter. Kuiken ziet zichzelf niet als tussenpaus in afwachting van een nieuwe politiek leider: “Ik ga niet op de winkel passen”.

Volgens de nieuwe fractievoorzitter zijn de problemen in Nederland te groot om te wachten op een nieuwe PvdA-leider van buiten de fractie. “De gasprijzen en de huizenprijzen drijven mensen tot wanhoop.”

Met Kuiken kiest de fractie één van de meest ervaren Kamerleden tot haar voorzitter. Kuiken is al vijftien jaar Kamerlid en ze leidde de fractie ook al enkele maanden in 2016 en 2017, na het vertrek van Diederik Samsom. In de Kamer voert zij het woord over gezondheidszorg, recentelijk viel zij op tijdens de coronadebatten. Kuiken had één tegenkandidaat: financieel woordvoerder Henk Nijboer.

Weinig verschillen van inzicht

Uit de sollicitatiebrieven die beide kandidaten stuurden, bleken weinig verschillen van inzicht. Kuiken, die zelf opgroeide in een arm eenoudergezin, schrijft dat zij de armoede wil aanpakken, Nijboer roemde de PvdA als ‘emancipatiepartij’. Beide kandidaten zeiden de samenwerking met GroenLinks, die onder Ploumen tot stand kwam, verder te willen uitbouwen.

Kuiken laat zich niet uit over hoe zij dat precies wil doen. Wel zegt zij dat zij ‘groot voorstander’ is van de samenwerking met GroenLinks. “Hoe we die samenwerking verder gaan uitbouwen en voorzetten, daarover wil ik heel graag het gesprek aangaan met de leden van de partij. Dat is tot op heden te weinig of niet gebeurd.”

Tot de samenwerking werd afgelopen zomer inderhaast besloten, toen VVD en CDA niet met twee linkse partijen wilden onderhandelen over een nieuwe kabinet. Verschillende fractieleden vonden dat Ploumen de PvdA-fractie onvoldoende betrok in haar gesprekken met GroenLinks. Beide partijen hielden een eenmalig ledengesprek over het verbond. GroenLinks-leider Jesse Klaver feliciteerde Kuiken met het fractievoorzitterschap: “We werkten al fijn samen, ik kijk er naar uit om dat voort te zetten en samen verder vorm te geven aan de samenwerking.”

Pleidooi voor fusie

De uitverkiezing van Kuiken als fractievoorzitter betekent niet dat de PvdA ook met haar als lijsttrekker zal deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen, die op zijn laatst in 2025 gehouden worden. De partij wil via verkiezingen bepalen wie de nieuwe lijsttrekker en partijleider wordt. De afgelopen week werden het Amsterdamse raadslid Marjolein Moorman, Eurocommissaris Frans Timmermans en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb genoemd. Moorman en Timmermans schreven vorige week in een brief in de Volkskrant dat de PvdA wat hen betreft moet fuseren met GroenLinks. Aboutaleb heeft in het verleden nooit willen meedoen aan lijsttrekkersverkiezingen.

Kuiken zegt dat zij in ieder geval wil aanblijven tot de partijleidersverkiezingen, mede omdat de vorige twee fractievoorzitters, Ploumen en Lodewijk Asscher, korte tijd na elkaar vertrokken. “Ik ben hier echt wel voor de komende jaren.”

Nieuw Kamerlid

Eén van de eerste kwesties op haar bord is het rapport over grensoverschrijdend gedrag door het vertrokken Kamerlid Gijs van Dijk. De afgelopen tijd rees de vraag of hij zich werkelijk seksueel intimiderend heeft gedragen, of dat klachten over hem vooral over ontrouw gingen. Van Dijk is de eerst aangewezen persoon om Ploumen op te volgen als Kamerlid. Binnen de partij gaat men ervan uit dat Van Dijk zal weigeren en dat het Goudse raadslid Mo Mohandis het negende Kamerlid voor de PvdA zal worden.

