Nieuwe plannen voor box-3, gratis kinderopvang uitgesteld: dit staat in de Voorjaarsnota

Ouders moeten nog tot zeker 2027 wachten op het kabinetsplan om de kinderopvang bijna gratis te maken. Er zijn nog te veel invoeringsproblemen, vindt het kabinet. Minister Karien van Gennip (sociale zaken en werkgelegenheid) meldt de Tweede Kamer dat er ‘grote zorgen’ zijn over de stijgende prijzen van crèches en het aanhoudende tekort aan personeel. Het is volgens haar de vraag of de kwaliteit van kinderopvang wel op hoog niveau kan blijven.

Gratis kinderopvang was één van de grote ambities in het coalitieakkoord van Rutte IV, in reactie op de toeslagenaffaire. Vanaf 2025 zouden werkende ouders voortaan slechts 4 procent van de kosten van kinderopvang hoeven betalen. De crèches zouden dan rechtstreeks gefinancierd gaan worden. Met dit plan zou de omstreden kinderopvangtoeslag helemaal kunnen worden afgeschaft. De crèche wordt zo voor ouders ‘eenvoudig’ en ‘betaalbaar’.

Maar dit voornemen stuitte vrijwel direct op allerlei bezwaren, die nog steeds niet zijn opgelost. Het kabinet zegt nu dat ‘grote zorgvuldigheid’ vereist is, ‘zeker gezien de lessen uit de toeslagenaffaire’. De invoering gaat wel door, niet in één keer, maar stapje voor stapje.

Er zijn tienduizenden personeelsleden extra nodig

De kinderopvangcentra voorspelden zelf al dat ze fors zouden moeten uitbreiden. Als er bijna-gratis kinderopvang komt, gaan veel meer ouders hun kinderen naar de crèche brengen. Er zijn dan tienduizenden personeelsleden in crèches extra nodig, maar het probleem is dat die in de huidige krappe arbeidsmarkt niet te vinden zijn. De ouderenorganisaties vreesden voor een verdere toename van de wachtlijsten.

Die wachtlijsten zijn al lang. Volgens de Stichting Voor Werkende Ouders heeft 39 procent van de ouders nu al maatregelen moeten treffen met hun werk. Een deel heeft ander werk gezocht, een ander deel is minder gaan werken. Met een geleidelijke invoering van het nieuwe stelsel hoopt het kabinet deze problemen langzaam op te lossen.

Maar niet alleen het tekort aan werknemers is het probleem. Het kabinet is er ook nog niet uit wat het maximum aan uurloon is dat het kabinet aan kinderopvangcentra zal gaan vergoeden. Want de afgelopen tijd stijgen de tarieven van crèches fors, ook omdat er grote commerciële partijen op de kinderopvangmarkt zijn gekomen. Het is niet de bedoeling dat de overheid dit soort private-equitybedrijven oneindig gaat sponsoren.

Het is bovendien onduidelijk welke uitvoeringsorganisatie de vergoeding voor kinderopvang voortaan moet gaan regelen, en hoe de crèches het bedrag rechtstreeks van de overheid ontvangen. Volgens Van Gennip is uitstel nodig omdat het kabinet goed wil luisteren naar de signalen uit de sector. Het wetsvoorstel voor dit nieuwe kinderopvangstelsel zal volgend jaar zomer aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Nieuwe wijzigingen in box 3

Het kabinet zoekt naar oplossingen om de belasting in box 3 beter te laten aansluiten bij het daadwerkelijk genoten rendement op vermogen, zoals de Hoge Raad eind 2020 in een arrest bepaalde. De Belastingdienst kan nog niet overstappen op een compleet nieuw box-3-regime, maar zoekt al wel naar oplossingen om het werkelijke rendement zo goed mogelijk te ‘benaderen’.

Staatssecretaris Marnix van Rij (fiscaliteit) stelt de Tweede Kamer nu voor om een paar concrete voorstellen alvast in wetgeving om te zetten. Zo komt er een aparte belasting op het vermogen in aandelen en banksparen van Verenigingen van Eigenaren (VVE’s). Ook wil hij de belasting op een tweede woning gaan uitsplitsen. Er zou dan onderscheid worden gemaakt tussen woningen die de eigenaar zelf bewoont, en woningen die worden verhuurd. Tenslotte wil de staatssecretaris dat onderlinge schulden en vorderingen van partners niet meer verrekend kunnen worden in hun gezamenlijke belastingaangifte.

Met de kaasschaafmethode bezuinigen

Het kabinet heeft woensdag tijdens het laatste kabinetsberaad voor het reces politiek ook overeenstemming kunnen bereiken over de Voorjaarsnota. Die zal vrijdag naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Minister Sigrid Kaag van financiën noemde het een ‘koerswijziging’. Premier Mark Rutte zei dat het moeilijk is geweest voor bewindslieden om voor het eerst in jaren weer de uitgaven te moeten ‘ombuigen’.

Dat ombuigen is een ander woord voor bezuinigen. Dat is nodig vanwege de hogere rente op staatsleningen, de Oekraïne-crisis, de toename van asielzoekers en de 22 miljard euro compensatie aan Groningers. Volgens bronnen wordt er uiteindelijk 2,5 miljard euro bezuinigd. Dit geld is op allerlei plekken in de begroting gevonden. In augustus kan er nog een extra ronde onderhandelingen komen, als de nieuwste cijfers over de economie, de energieprijs, de inflatie en de werkloosheid bekend worden en er weer nieuwe tegenvallers blijken te zijn.

Er is met de kaasschaafmethode op allerlei ministeries wat geld weggehaald – behalve op Defensie, dat vanwege afspraken in de Navo en vanwege de Oekraïne-crisis wordt ontzien. Op het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid zou het vorig jaar ingestelde scholingsbudget Stap weer worden geschrapt. Dit Stapbudget kreeg vorig jaar forse kritiek, omdat er veel geld ging naar dure of onzinnige cursussen. Het kabinet heeft uiteindelijk besloten niet het verplichte eigen risico in de zorg stapsgewijs met 100 euro te verhogen. Daarover was het kabinet verdeeld. De VVD wilde dat wel, de CU niet.

