Nieuwe partij voor boeren mikt op twee Kamerzetels

Een succesvol Facebook-account was er al, de volgende stap is de oprichting van een eigen politieke partij. Daarmee wil de ‘BoerBurgerBeweging’ bij de volgende verkiezingen minstens twee zetels veroveren in de Tweede Kamer, zegt initiatiefnemer Caroline van der Plas, communicatiedeskundige in Deventer.

De nieuwe partij wil pertinent niet lijken op de beroemde Boerenpartij die vijftig jaar geleden in de Tweede Kamer zat, met boer Koekoek als aanvoerder. “Wij worden géén boerenpartij, laat staan een protestpartij”, zegt Van der Plas, die dagelijks blogt over het werk van boeren. “We hopen juist dat ook burgers op ons stemmen”. Ook de andere initiatiefnemer Wim Groot Koerkamp is communicatieadviseur in de agrosector. Volgens beiden is de nieuwe partij nodig omdat in de Tweede Kamer de kennis is weggezakt over wat boeren moeten doen ‘om elke dag een vers topproduct bij de burgers op tafel te krijgen’.

U gaat het CDA stevige concurrentie aandoen?

“Niets ten nadele van het CDA. Maar die partij moet heel veel onderwerpen bewaken. Voor ons is voedsel het belangrijkste onderwerp, een belangrijk thema in de samenleving waar wij met een eigen partij de bestaande partijen kunnen versterken. Het wordt een eigentijdse one-issuepartij die zich helemaal gaat concentreren op het onderwerp ‘voedsel’. Zoals de Partij voor de Dieren er is om één onderwerp op de politieke agenda te zetten, zo willen wij dat ook gaan doen. Zij doen dat heel goed. We mikken op twee zetels.”

Het is toch wel bekend dat boeren het moeilijk hebben?

“Wat ons stoort is hoe boeren eenzijdig worden neergezet als grote vervuilers, ook nu in het klimaatdebat. Wie vertelt hun verhaal? Als het IPCC een rapport uitbrengt over landbouw, beweren de media dat daarin staat dat we ‘af moeten van het vlees eten’. Maar dat rapport is echt een stuk genuanceerder. Daar willen wij een rol spelen.”

Op Facebook verdedigt u vaak de intensieve veehouderij, wordt dat de politieke missie?

“Wij zijn niet voor of tegen biologische landbouw, of voor of tegen intensieve veehouderij. Het publiek heeft vaak geen idéé van de echte dilemma’s. Een boer schreef onlangs op ons blog hoe hij op zijn akker gewasbescherming spoot tegen schimmels, en een middelvinger kreeg van een fietser. Mensen hoeven het niet eens te zijn met wat boeren doen, maar er is ook veel onwetendheid.”

Wie wordt de lijsttrekker? Henk Bleker of Yvon Jaspers?

“Hahaha. Dat zijn niet direct degenen aan wie we denken. We zoeken nog een geschikte kandidaat. Er zijn een heleboel goede mensen in de agrarische wereld, misschien minder bekend, maar zeker niet minder goed.”

Lees ook: Kringlooplandbouw? Deze duurzame boeren gaan het gewoon doen

Een groep boeren mocht de minister vertellen wat zij zich voorstellen bij duurzame landbouw. Het antwoord gaat sommigen van hen niet ver genoeg. Zij gaan nu op eigen kracht aan de slag als ‘Caring Farmers’.

Lees ook: Minister Carola Schouwen wil dat we boeren beter betalen

De vernieuwingen in de landbouw raken boer, consument én dier. De consument die hoge eisen stelt aan de producten van boeren, zal ook meer moeten betalen, vindt minister Schouten.