Nieuwe natuurcrisis dreigt nu Nederland de waterkwaliteit niet op orde heeft

Nederland gaat de Europese normen voor de waterkwaliteit niet halen. In 2027 moet Nederland voldoen aan de zogeheten Kaderrichtlijn Water, maar volgens minister Mark Harbers van infrastructuur en waterstaat is het nu al duidelijk dat dit er niet in zit.

Door niet te voldoen aan de Europese normen, dreigt voor Nederland een nieuwe natuurcrisis, vergelijkbaar met die rond stikstof. “Nationaal kunnen er potentieel ingrijpende gevolgen zijn voor afzonderlijke projecten en besluiten”, schrijft Harbers aan de Kamer. Hij verwacht niet dat sectoren of activiteiten ‘generiek’ op slot zullen gaan zoals het geval was bij de stikstofcrisis, omdat de effecten van economische activiteiten vaak lokaal zijn.

Wel kan Brussel forse geldstraffen opleggen, variërend van dwangsommen tussen de 5.000 en 300.000 euro per dag en boetes van 1 miljoen tot 40 miljoen euro.

Hopen op een coulante Commissie

De Kaderrichtlijn Water legt vast dat al het Europese grond- en oppervlaktewater in 2027 van goede kwaliteit moet zijn. Verschillende types water – van beken tot meren – moeten aan verscheidene eisen voldoen. Dat gaat onder meer over de aanwezigheid van chemicaliën en de leefbaarheid voor algen en vissen. Pas als al deze factoren in goede kwaliteit zijn, krijgt het meer of de sloot in kwestie het predicaat ‘in goede toestand’. Op dit moment voldoet vrijwel geen enkel Nederlands waterlichaam aan de kwaliteitseisen. Desondanks bestrijdt Harbers “het beeld dat de waterkwaliteit op alle onderdelen niet goed is.”

Harbers hoopt dat de Europese Commissie enigszins coulant voor Nederland zal zijn, als het kabinet kan aantonen dat het zijn best doet. Zo is er sprake van ‘na-ijleffecten’. Als de komende jaren maatregelen genomen worden om de waterkwaliteit te verbeteren, dan kan het zijn dat die over langere termijn ervoor zorgen dat de kwaliteitseisen wel gehaald worden.

De waterproblematiek heeft meer raakvlakken met de stikstofcrisis. Zo komen maatregelen voor het tegengaan van stikstofuitstoot ook de waterkwaliteit ten goede. Eén van de redenen dat de waterkwaliteit zo slecht is, is het teveel aan stikstof en ammoniak. Ook wijst Harbers erop dat ingrepen die verdroging tegengaan helpen om het water te verbeteren. Het kabinet trekt 25 miljard euro extra uit om de stikstofuitstoot tegen te gaan en de natuur te verbeteren.

