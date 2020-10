Nieuwe maatregelen moeten tsunami aan patiënten voorkomen. ‘We moeten ons schrap zetten’

Het kabinet is er alles aan gelegen om het aantal bewegingen van burgers drastisch in te perken. Met alleen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid is dit de afgelopen weken niet gelukt. Ondanks oproepen om vooral thuis te werken en beperkt te winkelen is het op snelwegen en in winkelstraten veel drukker dan in het voorjaar.

Toch zal het kabinet ervoor waken het woord ‘lockdown’ opnieuw in de mond te nemen. Binnen het kabinet is flinke discussie hierover. Anders dan in het voorjaar hebben de ministers die de economische belangen vertegenwoordigen een luidere stem.

‘Geen taboes meer’

Dinsdagavond is de persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. De grote vraag is met hoeveel dwang de nieuwe maatregelen gepaard gaan. Het kabinet beschikt nog over een keur aan ingrepen, van een omineuze avondklok en verdere sluiting van de horeca tot het opnieuw verbieden van amateursporten. “We zullen ons schrap moeten zetten”, waarschuwde minister De Jonge maandagmiddag.

Ook premier Rutte maakt de geesten rijp voor strenger ingrijpen, met de uitspraak van afgelopen vrijdag: ‘er zijn geen taboes meer’. Het kabinet werkt bovendien aan een ‘routekaart’ voor de langere termijn, een lijst met maatregelen die automatisch van kracht worden als de besmettingscijfers bepaalde waarden overstijgen.

‘Tsunami’

De Federatie van Medisch specialisten roept op het tij te keren om een ‘tsunami’ aan coronapatiënten te voorkomen, schrijft voorzitter Peter Paul van Benthem maandag in zijn blog. ‘De harde realiteit van nu is dat onze Deltawerken weliswaar bestand zouden moeten zijn tegen een voorspelde tweede stormvloed, maar dat deze Covid-19-golf de gedaante van een tsunami heeft aangenomen: trager oplopend dan begin dit jaar, maar des te vernietigender en naar het zich laat aanzien met een veel langduriger verloop.’

Ic-arts Diederik Gommers pleitte dit weekend al voor een volledige lockdown. Dan zouden mensen alleen nog voor het hoognodige de straat op mogen, om boodschappen te doen of anderen te verzorgen en naar hun werk te gaan als dat echt niet thuis kan.

De coalitiepartijen zijn maandagochtend bijeen geweest met een deel van de ministersploeg, net als het Outbreak Management Team. De veiligheidsregio’s vergaderen vanavond met minister Ferd Grapperhaus van justitie. Daarbij zal het vooral gaan over welke maatregelen het effectiefst zijn en voldoende draagvlak hebben, maar ook over de vraag of de handhaving moet worden opgevoerd.

Aboutaleb heeft corona

Het kabinet wil het liefst de schade voor de horeca en het bedrijfsleven niet verder laten oplopen. Dat zou onder meer kunnen door gerichte en strengere handhaving, waarbij de goeden niet lijden onder de ‘kwaden’. Ondernemers die het met de regels niet nauw nemen, zou dan tijdelijke bedrijfssluiting boven het hoofd hangen. Het is aan de burgemeesters en politie om in te schatten of ze genoeg handen hebben voor meer en strengere controles.

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb is niet bij het Veiligheidsberaad: hij heeft corona opgelopen en zit thuis in quarantaine met milde klachten. De burgemeester van Schiedam Cor Lamers neemt hem waar. Aboutaleb maakte zich in juli samen met burgemeester Femke Halsema van Amsterdam hard voor het verplicht stellen van mondkapjes. Ook staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van asielzaken (73 jaar) zit in thuisquarantaine, omdat iemand in haar directe omgeving het coronavirus heeft. Ze moet zelf nog een coronatest doen, aldus haar ministerie.

Geen carnavalsfeesten en geen prins

Na Limburg en Tilburg heeft ook Eindhoven maandag alle carnavalsevenementen voor dit voorjaar afgeblazen. Er komt ook geen prins carnaval dit jaar in Lampegat, zoals Eindhoven in de carnavalsweek heet. Duitsland raadt Nederlanders af de kerstmarkten te bezoeken. Daar komen jaarlijks honderduizenden Nederlanders op af. Tot nu toe is een bezoek van minder dan 24 uur aan de Duitse deelstaten Nordrijn-Westfalen en Nedersaksen nog wel mogelijk zonder verplichte negatieve coronatest of een quarantaine bij aankomst.

Lees ook:

Afgelopen etmaal 6854 nieuwe coronabesmettingen gemeld

Volg hier alle updates over het coronavirus.