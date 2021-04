Nieuwe Kamer raakt bij corona-debat in de details verward

De nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer, de formatie en de kwestie-Omtzigt die bijna het einde van het tijdperk-Rutte inluidde, hebben vooralsnog niet gezorgd voor radicaal andere coronadebatten. Er doen nieuwe fracties mee, sommige partijen hebben nieuwe woordvoerders, maar in grote lijnen probeert de Tweede Kamer nog altijd vooral bij te sturen of te corrigeren. Vaak op detailniveau.

De vaccinatiestrategie, de testplannen en de routekaart naar de heropening van de samenleving oogsten harde kritiek van de Kamer. Geert Wilders (PVV) roept opnieuw op de terrassen ‘onmiddellijk’ te openen. Volgens Lilianne Ploumen (PvdA) maakt het kabinet een potje van de corona-aanpak. “Je zou denken: de strategie faalt. De waarheid is nog bitterder: er is geen strategie.” De SP blijft het onbegrijpelijk vinden dat het kabinet de lonen in de zorg niet verhoogt.

Veel slagen om de arm

Ondertussen boeken de partijen succesjes. Zo zegt demissionair coronaminister Hugo de Jonge toe dat de GGD in Noord-Limburg kwetsbare mensen mag blijven oproepen om hen te vaccineren met resten van vaccins. Dit was stopgezet door de GGD-directie.

Ook houdt De Jonge met veel slagen om de arm de optie open om mensen onder de zestig op zeker moment met AstraZeneca te vaccineren. Dat vaccin is door de Gezondheidsraad onveilig bevonden voor die groep, vanwege een zeldzame kans op ernstige trombose. D66, PvdA en GroenLinks vragen het kabinet mensen zelf de keuze te laten maken of zij het vaccin willen, mits goed ingelicht over de risico’s. Wilders wil juist dat mensen de keuze krijgen te kiezen voor een ander vaccin. Beide is nu niet aan de orde, zegt De Jonge. Voorlopig zijn er nog veel zestigplussers die met AstraZeneca kunnen worden geprikt. Mensen laten kiezen lijkt hem geen goed idee, omdat het vaccin voor zover bekend in principe veilig is voor zestigplussers.

Hoeveel fouten en chaos tolereren we nog?

De nieuwkomers in de Kamer zijn weliswaar (soms zeer) kritisch, maar ook zij richten zich vervolgens op deelonderwerpen. Laurens Dassen (Volt) vraagt of de overheid een smsje kan sturen na persconferenties om de genomen maatregelen te verspreiden. Rutte, nadat zijn premierschap twee weken geleden nog langs de afgrond scheerde inmiddels weer monter als vanouds, belooft ernaar te zullen kijken. Sylvana Simons (Bij1) vindt het coronabeleid een chaos. “Ik wil de Kamer vragen: hoeveel fouten en chaos tolereren we nog?” Zij vraagt Rutte vervolgens om steun voor sekswerkers, die volgens haar voor geen enkel vangnet in aanmerking komen.

Ook Nicki Pouw-Verweij is namens JA21 zeer kritisch op het beleid en vraagt de samenleving sneller te ontgrendelen. Daarnaast stoft de partij een plan van ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers af, voor een Impact Management Team. Net als Segers een jaar geleden, vangt ook Pouw-Verweij nu bot met haar idee om een team te vormen van economen en gedragswetenschappers. Daar praat het kabinet al mee, beargumenteert Rutte.



Een appgroep voor de hele Tweede Kamer

Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) koppelt de corona-aanpak met de bredere discussie die in Den Haag speelt over openheid en de controle van de regering. Ze pleit voor een appgroep voor de hele Tweede Kamer, waarin die eerder over kabinetsvoornemens geïnformeerd kan worden dan de pers. “Als het nodig is, wil ik die groep wel aanmaken”, zegt ze. “Ik ben namelijk best goed op social media.”

Lees verder:

Kamer verbaasd over miljard voor sneltesten

Waarom is er meer dan een miljard uitgetrokken voor het opzetten van commerciële teststraten? De Kamer heeft veel vragen over de controle en het toezicht door minister Hugo de Jonge.