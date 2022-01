Nieuwe gezichten en een sprong in het diepe: dit zijn alle bewindslieden van Rutte IV

Het wordt een sprong in het diepe. Het kabinet Rutte-IV kent veel nieuwe gezichten die aan de slag gaan op een terrein dat nieuw voor ze is, of ze hebben relatief weinig politieke ervaring voor de zware post die ze in handen krijgen. Nieuw is ook het recordaantal vrouwen. Bekender oogt de top van het kabinet, met partijleiders die vicepremier worden en Mark Rutte weer aan het hoofd.

Mark Rutte (54)

minister-president (VVD)

Woonplaats: Den Haag

Studie: geschiedenis in Leiden

Werkervaring: driemaal eerder premier, twee kabinetten afgetreden, o.a. fractievoorzitter VVD, staatssecretaris, personeelsmanager Calvé en Mora

Privé: elk jaar op vakantie met vrienden naar hetzelfde hotel

Sterk punt: ultieme politieke survivor

Zwak punt: afgebladderd gezag, moe

Wist u niet: belde geregeld met Merkel om van zich af te praten

Christianne van der Wal (45)

minister voor natuur en stikstof (VVD)

Woonplaats: Hierden

Studie: Facility Management aan de Hogeschool Inholland

Werkervaring: partijvoorzitter VVD, gedeputeerde mobiliteit, luchtvaart en economische zaken in Gelderland en wethouder in Harderwijk,

Privé: getrouwd, vier kinderen

Sterk punt: durft knopen door te hakken

Zwak punt: hield zich vooral bezig met vervoer en economische ontwikkeling, minder met natuur

Wist u niet: wilde van de VVD vooral weer een leuke partij maken, waar je met elkaar een biertje drinkt

Sigrid Kaag (60)

eerste vicepremier en minister van financiën (D66)

Woonplaats: Den Haag

Studie: Internationale betrekkingen en Midden-Oostenstudies in Caïro, Oxford en Exeter

Werkervaring: partijleider D66, oud-minister van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, afgetreden als minister van buitenlandse zaken, topdiplomaat Verenigde Naties

Privé: getrouwd, vier kinderen

Sterk punt: kan premier Rutte aan

Zwak punt: onhandige uitspraken die voor verwarring zorgen

Wist u niet: heeft spijt dat ze eerder zei dat ze weinig mensen vertrouwt

Ernst Kuipers (62)

minister van volksgezondheid, welzijn en sport (D66)

Woonplaats: Rotterdam door de week, de Veluwe in het weekend

Studie: geneeskunde, maag-darmspecialist

Werkervaring: ‘Beddenbaas’ in coronapandemie, voorzitter raad van bestuur Erasmus ziekenhuis

Privé: getrouwd, vier zoons

Sterk punt: overschaduwde de ministers in de coronacrisis

Zwak punt: soms kort door de bocht

Wist u niet: was de motor achter het Nationale Bevolkingsonderzoek naar darmkanker

Wopke Hoekstra (46)

vicepremier en minister van buitenlandse zaken (CDA)

Woonplaats: Bussum

Studie: geschiedenis en rechten in Leiden en Rome

Werkervaring minister van financiën, CDA-lijsttrekker, senator, consultant McKinsey

Privé: samenwonend, vier kinderen

Sterk punt: hij krijgt wat hij wil in onderhandelingen

Zwak punt: staat niet bekend om zijn diplomatieke gaven

Wist u niet: is zeer gesteld op voormalig CDA-premier en ex-partijlid Dries van Agt, met wie hij jaarlijks eet

Karien van Gennip (53)

minister van sociale zaken en werkgelegenheid (CDA)

Woonplaats: Den Haag

Studie: natuurkunde TU Delft

Werkervaring: bestuursvoorzitter zorgverzekeraar VGZ, eerder twee keer staatssecretaris van buitenlandse handel in de kabinetten-Balkenende II en III

Sterk punt: bestuurder met sterk maatschappelijk profiel

Zwak punt: moet na 12 jaar een politieke comeback zien te maken

Wist u niet: dat ze als bewindspersoon met zwangerschapsverlof ging, was in 2004 nog nieuws, ze was destijds de eerste die dat deed

Carola Schouten (44)

vicepremier en minister voor armoedebeleid, participatie en pensioenen (ChristenUnie)

Woonplaats: Rotterdam

Studie: bedrijfskunde in Rotterdam

Werkervaring: minister van landbouw, vicepremier, Kamerlid financiën

Privé: alleenstaande moeder van een zoon

Sterk punt: integer

Zwak punt: durfde geen knopen door te hakken in stikstofcrisis

Wist u niet: zoon doet exact dezelfde studie als zijn moeder in Rotterdam

Dilan Yeşilgöz-Zegerius (45)

minister van justitie en veiligheid (VVD)

Woonplaats: Amsterdam

Studie: sociaal culturele wetenschappen in Amsterdam

Werkervaring: staatssecretaris van economische zaken en klimaat, Kamerlid met als specialisatie klimaat en veiligheid, gemeenteraadslid

Privé: getrouwd, houdt van countrymuziek

Sterk punt: bijt van zich af

Zwak punt: geen jurist

Wist u niet: begon bij de SP, snuffelde bij PvdA en GroenLinks, maar koos uiteindelijk voor de VVD

Micky Adriaansens (57)

minister voor economische zaken (VVD)

Woonplaats: Blaricum

Studie: gezondheidsmanagement, rechten

Werkervaring: directievoorzitter TwynstraGudde, Eerste Kamerlid VVD, zorgbestuurder

Privé: getrouwd, een dochter en zoon

Sterk punt: bestuurservaring

Zwak punt: kent vooral de zorg goed, maar dat wordt niet haar nieuwe vakgebied

Wist u niet: botste met leden toen zij als voorzitter van hockeyclub Laren een contributieverhoging van 200 euro voorstelde

Conny Helder (63)

minister voor langdurige zorg (VVD)

Woonplaats: Den Bosch

Studie: operatieassistent en managersopleidingen

Werkervaring: bestuurder Brabantse thuiszorgaanbieder TanteLouise, bestuurder verpleegzorgbrancheorganisatie Actiz

Privé: getrouwd, twee kinderen

Sterk punt: kent haar nieuwe vakgebied van de langdurige zorg als haar broekzak

Zwak punt: pleit voor omvorming zorgstelsel, maar regeerakkoord is nog vaag daarover

Wist u niet: de SER genomineerd haar in 2020 als Topvrouw van het Jaar

Liesje Schreinemacher (38)

minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking (VVD)

Woonplaats: Amsterdam

Studie: communicatiewetenschappen, rechten in Amsterdam en Leiden

Werkervaring: Europarlementariër, advocaat, politiek assistent van minister Hennis van defensie

Privé: leeft met hond Daisy

Sterk punt: kent de weg in Brussel

Zwak punt: weinig politieke ervaring

Wist u niet: eerste VVD’er op deze post sinds 1982

Kajsa Ollongren (54)

minister van defensie (D66)

Woonplaats: Amsterdam

Studie: geschiedenis, internationale betrekkingen, bestuursopleiding ENA Parijs

Privé: getrouwd, 2 kinderen

Werkervaring: vicepremier, minister van binnenlandse zaken, locoburgemeester Amsterdam, topambtenaar en voormalige rechterhand van premier Rutte

Sterk punt: steunpilaar voor Sigrid Kaag in het nieuwe kabinet

Zwak punt: kreeg weinig voor elkaar als minister

Wist u niet: overwoog af te treden rond ‘verkennersgate’

Rob Jetten (34)

minister voor klimaat en energie (D66)

Woonplaats: Ubbergen

Studie: bestuurskunde in Nijmegen

Werkervaring: fractievoorzitter D66, regiomanager ProRail, raadslid Nijmegen

Privé: adopteerde met zijn vriend een straathond

Sterk punt: verbinder, ligt goed bij alle partijen

Zwak punt: soms wat technocratisch

Wist u niet: boze boeren kwamen hem thuis ‘beterschap’ wensen in coronatijd

Robbert Dijkgraaf (61)

minister van onderwijs, cultuur en wetenschap (D66)

Woonplaats: Princeton, VS

Studie: natuurkunde in Utrecht

Werkervaring: directeur Institute for Advanced Study in Princeton, president KNAW, tv-presentator wetenschapsprogramma’s

Privé: getrouwd, drie kinderen

Sterk punt: vakminister met groot aanzien

Zwak punt: wilde veel meer geld voor wetenschap, maar moet nu in het politieke gelid

Wist u niet: spelen op de dwarsfluit hielp hem door de coronapandemie

Franc Weerwind (57)

minister voor rechtsbescherming (D66)

Woonplaats: Almere

Studie: bestuurskunde Leiden

Werkervaring: burgemeester van Almere, eerste zwarte burgemeester van een grote stad, eerder burgemeester van Velsen en Niedorp

Privé: woont samen

Sterk punt: besturen in een stad met de PVV

Zwak punt: zette Almere landelijk weinig op de kaart

Wist nu niet: was lid van Minerva in dezelfde lichting als kroonprins Willem-Alexander

Hugo de Jonge (44)

minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (CDA)

Woonplaats: Rotterdam

Studie: pabo in Rotterdam

Werkervaring: minister van volksgezondheid, vicepremier, wethouder, basisschoolleraar- en directeur

Privé: twee kinderen, getrouwd

Sterk punt: niet kapot te krijgen

Zwak punt: beloofde te veel in coronacrisis, moet nu de wooncrisis managen

Wist u niet: liet toen hij in 2016 op Katendrecht ging wonen een tattoo zetten bij Tattoo Bob

Henk Staghouwer (59)

minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (ChristenUnie)

Woonplaats: Briltit (West-Groningen)

Studie: Hogere Agrarische School

Werkervaring: gedeputeerde landbouw in Groningen, Statenlid, eigenaar bakkerijen

Privé: getrouwd, drie kinderen

Sterk punt: bereid met iedereen te praten

Zwak punt: hielp als provinciebestuurder minister Blok om de slachtoffers van de aardgaswinning af te schepen

Wist u niet: heeft twee dinkytoys tractors op zijn bureau, ter herinnering aan de bestorming van het Groningse provinciehuis door boze boeren

Dennis Wiersma (35)

minister voor primair- en voortgezet onderwijs (VVD)

Woonplaats: Utrecht

Studie: lerarenopleiding geschiedenis, sociologie in Groningen en bestuurs- en organisatiewetenschappen in Utrecht

Werkervaring: sinds kort staatssecretaris sociale zaken, voorzitter vakbond FNV Jong, Kamerlid met als specialisatie pensioenbeleid

Privé: getrouwd, twee kinderen

Sterk punt: werd als Kamerlid in de ministerraad een lastpak genoemd

Zwak punt: moet VVD-geluid voor onderwijs zien te vinden

Wist u niet: begon in 1998 op de mavo

Mark Harbers (52)

minister van infrastructuur en waterstaat (VVD)

Woonplaats: Rotterdam

Studie: economie in Rotterdam (niet afgerond)

Werkervaring: staatssecretaris justitie en veiligheid, Kamerlid met als specialisatie klimaat, wethouder in Rotterdam, politiek assistent van Gerrit Zalm

Privé: getrouwd, groot fan van het songfestival

Sterk punt: durft de ‘rotklussen’ te klaren

Zwak punt: moest al eens aftreden als staatssecretaris

Wist u niet: schreef samen met CDA’er Jaco Geurts het ‘treindocument’

Hanke Bruins Slot (44)

minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (CDA)

Woonplaats: Utrecht

Studie: rechten, Koninklijke Militaire Academie

Werkervaring: Gedeputeerde landbouw en natuur in de provincie Utrecht, eerder Kamerlid en woordvoerder zorg, oud-beroepsmilitair en pelotonscommandant in Uruzgan

Privé: getrouwd

Sterk punt: sterk inhoudelijk Kamerlid

Zwak punt: mediaschuw

Wist u niet: liet Thierry Baudet afdruipen toen hij haar ‘schattig’ noemen: “Ik schoot pantserhouwitsers af, u zat in de studeerkamer”

Dit zijn de negen staatssecretarissen

Staatssecretaris asiel en migratie: Eric van den Burg (VVD)

voormalig Amsterdams wethouder

Staatssecretaris toeslagenaffaire en douane: Aukje de Vries (VVD)

nu nog Kamerlid en woordvoerder zorg

Staatssecretaris van defensie: Christophe van der Maat (VVD)

gedeputeerde in de bestuur provincie Brabant

Staatssecretaris koninkrijksrelaties en digitalisering: Alexandra van Huffelen (D66),

de laatste jaren als staatssecretaris van financiën belast met de toeslagenaffaire

Staatssecretaris cultuur en media: Gunay Uslu (D66)

cultuurhistoricus Universiteit van Amsterdam

Staatssecretaris mijnbouw: Hans Vijlbrief (D66)

huidige staatssecretaris van financiën

Staatssecretaris fiscaliteit en belastingdienst: Marnix van Rij (CDA)

interim-voorzitter CDA en voormalig lid Eerste Kamer

Staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat: Vivianne Heijnen (CDA)

wethouder in Maastricht

Staatssecretaris jeugd en preventie: Maarten van Ooijen (ChristenUnie)

wethouder in Utrecht

