Nieuwe crisis duwt Brabant in richting oude coalitie

Als het aan Emile Roemer en Marja van Bijsterveldt ligt, krijgt Noord-Brabant een coalitie die uit min of meer – of exact – dezelfde partijen bestaat als de coalitie die in 2019 uiteen viel. Nu de provincie voor de tweede keer in de huidige bestuursperiode in een crisis is beland (vorige maand zegden VVD, CDA en Lokaal Brabant hun vertrouwen in coalitiegenoot Forum voor Democratie op) ligt het volgens de verkenners het meest voor de hand om terug te grijpen naar de partijen die zich na de laatste Statenverkiezingen aan elkaar verbonden.

Volgens Roemer en Van Bijsterveldt is het onderlinge vertrouwen de afgelopen jaren weliswaar geschaad (het CDA trok destijds de stekker uit het eerste provinciebestuur), maar is er voldoende grond voor ‘een samenwerkingsrelatie’.

Saillant hoofdstuk

Daarmee lijkt een saillant nieuw hoofdstuk te worden toegevoegd aan deze roerige Brabantse bestuursperiode. Bij de presentatie van hun bevindingen adviseerden de verkenners gistermiddag de Provinciale Staten om het blok VVD/CDA intact te laten en een informatieronde op te starten met PvdA, GroenLinks en SP óf D66 als aanvullende partijen.

Van Bijsterveldt: “Waarbij de SP de voorkeur heeft, omdat je anders dezelfde coalitie hebt die in 2019 strandde. Daar hebben wij natuurlijk ook over nagedacht. Verder moet je het toch doen met de partijen die er zijn.”

Weinig smaken

Want veel smaken zijn er niet, aangezien FvD en de daarvan afgesplitste Groep Rutjens al 9 van de 55 zetels bezetten en het volgens Roemer ‘voor de continuïteit niet goed is om volledig opnieuw te beginnen’. “Bovendien zijn de inhoudelijke verschillen tussen de voorgestelde partijen niet zo heel groot.”

Volgens de verkenners zijn er een paar onderwerpen waarover ze goede afspraken moeten maken. Het belangrijkste: het landbouw-, natuur- en stikstofvraagstuk, niet geheel toevallig het thema dat ertoe leidde dat het CDA eind 2019 de handdoek in de ring gooide. Al moet gezegd dat de regie sindsdien meer bij het Rijk is komen te liggen. Het kan de weg vrijmaken voor een verrassende comeback van de eerste coalitie.

