Nieuwe CDA-leider heeft niets te verliezen

Het is alsof de hoofdrolspeler in een nieuwe James Bond-film moet doen alsof hij geen wodka martini’s lust en niet op vrouwen valt. Het type lijsttrekker waarnaar het CDA op zoek is – maandag draagt het partijbestuur in crisissfeer de langverwachte naam voor – moet zich presenteren als een heel ander soort politicus dan zo’n beetje alle christendemocratische lijsttrekkers uit het verleden.

Zowel RTL Nieuws als de NOS meldde vrijdagmiddag op gezag van ingewijden dat de keuze is gevallen op de veertigjarige Henri Bontenbal. Die heeft, onder meer als deskundige in het klimaat- en energiebeleid, in korte tijd indruk gemaakt als parlementariër. De protestant Bontenbal zit (ook nog eens met twee onderbrekingen) sinds juni 2021 in de Kamer, in eerste instantie als vervanger van de ziek uitgevallen Pieter Omtzigt.

CDA heeft niets te verliezen

Van hem wordt een frisse en tegelijk inhoudelijk sterke inbreng verwacht tijdens de verkiezingscampagne. In de vermoedelijke strijd tussen de VVD, BBB, PvdA/GroenLinks en mogelijk Omtzigt zal het CDA niets te verliezen hebben.

Een groot verschil met anderhalf jaar geleden. Toen was toenmalig minister van financiën Wopke – ‘Nu doorpakken’ – Hoekstra premierskandidaat. Nu krijgt het CDA juist een lijsttrekker die niet het land wil besturen, maar vanuit de Tweede Kamer de partij weer wat kleur op de wangen moet geven.

‘De lijsttrekker is de beoogd fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie en de politiek leider van het CDA’, zo staat boven aan de profielschets die op de website van de partij is gepubliceerd. ‘De lijsttrekker zet volop in op het herstel van vertrouwen van de burger in de politiek door verbinding te leggen met de samenleving en te luisteren.’

‘Herstel van vertrouwen’ – uit de pen van bestuurspartij CDA spreken die woorden boekdelen. ‘Om te bouwen aan deze sterke samenleving zoekt het CDA een lijsttrekker die leiderschap, lef en visie toont’, zo vervolgt de profielschets.

Verrast door het opstappen van Huibers

Dat de zoektocht tot interne opschudding leidt, is zacht uitgedrukt. Donderdagavond werden de leden verrast door het bericht dat partijvoorzitter Hans Huibers per direct opstapt. Huibers kreeg de laatste weken kritiek vanuit de achterban, vaak anoniem, onder meer via berichtgeving van RTL Nieuws. Volgens die critici is de stuurloosheid van het CDA onder Huibers’ leiding eerder toe- dan afgenomen.

Vorige week keerde de populaire oud-staatssecretaris Mona Keijzer de partij de rug toe – de zoveelste dreun voor het CDA. Volgens RTL Nieuws negeerde Huibers de bedenkingen van Keijzer over de mogelijke voordracht van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls als lijsttrekker.

‘In de afgelopen dagen zijn er berichten in de media over mij verschenen over dingen die niet goed zouden zijn aangepakt’, schreef Huibers aan de leden. ‘De berichten bevatten anonieme quotes met halve en hele onwaarheden. Wie mij beter kent, weet dat het niet klopt. In zo’n omgeving kan en wil ik niet werken.’

Verstandshuwelijk met lange tanden

Daarmee lijkt het dieptepunt voor het CDA nog steeds niet te zijn bereikt. Huibers was in 2021 juist voorzitter geworden om de partij in rustiger vaarwater te krijgen, na de slechte verkiezingsuitslag voor de Tweede Kamer. Die neergang was ingezet met een rommelige lijsttrekkersverkiezing. Hugo de Jonge won die nipt (50,7 procent) van Pieter Omtzigt.

Toen De Jonge zich terugtrok wegens zijn drukke corona-ministerschap, werd niet Omtzigt, maar Hoekstra de nieuwe leider. Het eind van het liedje was dat het CDA wegzakte van negentien naar vijftien zetels, om vervolgens met lange tanden een verstandshuwelijk aan te gaan met de drie vorige coalitiepartijen. Het verval zette door bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart dit jaar.

Tegen de achtergrond van de sterke opkomst van de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas (ook al ex-CDA) en de stijgende populariteit van zelfstandig Kamerlid Omtzigt (die de partij in 2021 verliet) krimpt ook de achterban van het Christen-Democratisch Appèl.

Meer leden dan de VVD

Hoewel bijna alle traditionele partijen hun ledental gestaag zien afnemen, gaat dat bij het CDA net ietsje harder. Begin dit jaar telde de partij bijna 32.000 leden, een daling van ruim 8 procent in een jaar. Sinds 2012 is het ledental grofweg gehalveerd, al kunnen CDA’ers daartegen inbrengen dat ze nog altijd fors meer leden hebben dan de VVD (iets minder dan 24.000 begin dit jaar).

Optimisten in de partij blijven hopen op een wonderbaarlijk herstel, zoals dat in het verleden wel vaker is voorgekomen, onder leiding van Jan Peter Balkenende bijvoorbeeld. Als het dit jaar niet lukt, dan wellicht later.

Vooralsnog wil het CDA onder de beoogde nieuwe leider Bontenbal even niet in het landsbestuur zitten. Hij is de waaghals die de partij met ‘leiderschap, lef en visie’ naar de verkiezingen van november moet leiden.

De procedure en de kandidaten Kandidaten voor het CDA-lijsttrekkerschap konden zich tot 17 juli melden. Maandagmiddag draagt het bestuur – voorgezeten door Hans Huibers’ tijdelijke vervanger Mark Buck – de eigen lijsttrekkerskeus voor, in Amersfoort. Henri Bontenbal is de gedoodverfde kandidaat, al willen direct betrokkenen dat tegenover Trouw niet bevestigen. Tegenkandidaten hebben tien dagen de tijd om zich te melden, maar zij moeten wel steun hebben van minstens drie provinciale of tien gemeentelijke partijafdelingen. Eventueel moet een digitale stemming onder de leden de beslissing brengen. Op 23 september wordt de lijsttrekker gepresenteerd. Vorige week leek de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls (57) bovenaan het lijstje van het bestuur te staan. Dat zou voor oud-staatssecretaris Mona Keijzer de aanleiding zijn geweest om uit het CDA te stappen. Van de relatief jonge CDA-talenten in de Tweede Kamerfractie werd, naast Bontenbal, vooral Derk Boswijk (34) genoemd. Hij houdt zich bezig met defensie en landbouw, waaronder het taaie stikstofdossier. Henri Bontenbal (40) heeft naam gemaakt met zijn dossierkennis, onder meer op klimaatbeleid. Hij is voorstander van kernenergie. Wat Boswijk en Bontenbal gemeen hebben, is helder taalgebruik, vernieuwingsdrang en een slimme omgang met (sociale) media. De partij zal ongetwijfeld ook hebben gekeken naar de ervaring die er rondloopt in het Europees Parlement. Delegatieleider Esther de Lange (48) gold als outsider voor het lijsttrekkerschap. Zij is sinds 2007 Europarlementariër en is vicevoorzitter van de machtige christendemocratische koepel in Brussel, de Europese Volkspartij.

