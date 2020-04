Nieuw verdelingsmodel beschermingsmiddelen is gericht op veiligheid zorgpersoneel

Het is en blijft vooralsnog verdeling van schaarste. Er is zicht op bijvoorbeeld meer mondkapjes, onder meer door productie in Nederland zelf door een aantal bedrijven, maar die laten nog op zich wachten. Eind april verwachten bijvoorbeeld DSM, Afpro en Auping in een samenwerkingsverband 1 miljoen maskers van het hoogste veiligheidsniveau te kunnen produceren.

De verdeling van beschermingsmiddelen ging tot nu niet vlekkeloos. Vorige week kondigde Van Rijns collega Hugo de Jonge in de Kamer al aan te hopen dat nog voor Pasen een verdeelmodel zou kunnen worden afgesproken met betrokkenen.

In de zaterdag gemaakte afspraken staat dat bij de verdeling niet langer het uitgangspunt geldt dat coronapatiënten vooral in de acute zorg terecht komen. Die situatie geldt niet meer. Het besmettingsrisico bij behandelsituaties wordt het nieuwe uitgangspunt. Waar de risico’s gelijk zijn, is dezelfde bescherming nodig. Gecombineerd met het aantal besmette personen dat tegelijk verzorgd wordt, levert dat een plaats in de rangorde voor verdeling van beschermingsmiddelen op.

Volgens Van Rijn kan dit met dit model betere bescherming aan het zorgpersoneel geleverd worden Het model richt de toelevering van middelen beter naar de gebleken behoefte.

Van Rijn maakte verder de afspraak dat de ervaringen in de komende weken zullen worden gebruikt om het verdeelmodel verder te verfijnen. Dat zal gebeuren op basis van adviezen van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, de gemeentelijke gezondheidsdiensten en het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Partijen uit de zorg spraken bovendien af de richtlijnen van het RIVM voor gebruik van beschermingsmiddelen nog eens onder de aandacht te brengen van instellingen in de zorg. Het blijkt dat nog vaak beschermingsmiddelen met een voor de situatie te hoog beschermingsniveau worden ingezet.

