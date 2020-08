Nieuw uitgekleed noodpakket moet economie tot in 2021 ondersteunen

Het kabinet praat over een derde pakket steunmaatregelen voor het bedrijfsleven. Van die hulp kan mogelijk de komende negen maanden gebruikt worden gemaakt. Werkgeversorganisatie VNO-NCW laat weten: “Het is een goede zaak als het steunpakket met negen maanden wordt verlengd. Dan weten bedrijven voor langere tijd waar ze aan toe zijn.” De hulp is nodig om bedrijven in de coronacrisis overeind te houden. De huidige hulp wordt wel enigszins afgebouwd, zeggen bronnen aan het Binnenhof. In welke mate dat gebeurt, is nog onduidelijk.

Binnen het kabinet en de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wordt onderhandeld over nieuwe steunmaatregelen. De partijen zoeken daarbij het evenwicht tussen hulp aan bedrijven zodat veel werkgelegenheid overeind kan blijven en het verminderen van de steun omdat de crisis langer duurt dan gedacht, veel geld kost en bedrijven ook gestimuleerd moeten worden om hun verdienmodel aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

Loonkosten vergoed

Welke onderdelen van de huidige steun overeind blijven, is nog niet duidelijk. Nu komen bedrijven die tenminste 20 procent van de omzet zien wegvallen in aanmerking voor steun. Het idee is om dat percentage te verhogen, mogelijk naar 30 procent. Wie 100 procent van de omzet kwijt is, krijgt nu 90 procent van de loonkosten vergoed. Dat laatste percentage gaat mogelijk naar 80 of 70 procent.

In de huidige regeling zijn er steunmaatregelen voor zelfstandigen. En bedrijven die in de problemen zitten kunnen een vergoeding krijgen voor het betalen van hun vaste kosten. Het lijkt er op dat beide regelingen worden voortgezet.

Het eerste pakket steunmaatregelen was voor de maanden maart tot en met mei. Het tweede was voor de vier maanden daarna en vanaf oktober zou de hulp gelden voor negen maanden, tot halverwege 2021.

Vakbonden praten mee

Het kabinet betrok woensdagmiddag de werkgeversorganisaties en vakbonden bij het overleg. Het CNV liet weten dat behoud van werkgelegenheid voorop staat. Voorzitter Piet Fortuin: “We staan aan de vooravond van grote werkloosheid. Een te snelle afbouw leidt juist tot meer werklozen en kan daarom ook meer belastinggeld gaan kosten. De staatssteun moet daarom zoveel mogelijk worden gehandhaafd de komende maanden.”

De verwachting in Den Haag is dat het kabinet binnen een week een nieuw pakket presenteert. Ambtenaren hebben dan nog een maand de tijd om nieuwe afspraken te verwerken in hun computersystemen zodat vanaf 1 oktober nieuwe bedragen uitgekeerd kunnen worden.

