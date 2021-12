Nieuw kabinet ontkomt niet aan pijnlijke ingrepen in luchtvaart

Een nieuw kabinet, dezelfde partijen, dezelfde crises. Als één dezer weken het kabinet Rutte IV aantreedt, kan dat opnieuw aan de slag met wat minister-president Mark Rutte vóór het coronavirus ‘de grootste crisis in mijn tijd als premier’ noemde. Stikstof.

Weer lijkt het kabinet overvallen door gevolgen van de stikstofuitspraak van de Raad van State in mei 2019. Ditmaal wijzen juristen erop dat krimp van het aantal vluchten op Schiphol bijna onontkoombaar is, om een natuurvergunning te kunnen krijgen.

Geen verrassing

Toch komt het nieuws voor niemand in Den Haag als een echte verrassing. Vorige week werden de Kamerfracties in het geheim geïnformeerd, maar dat Schiphol moeite zal hebben om aan de stikstofeisen te voldoen, is al langer bekend. Al in februari werden de voorlopige vergunningen aangevochten door milieuclub Mobilisation for the Environment (Mob) en demissionair minister Barbara Visser van infrastructuur zei vorige maand in de Tweede Kamer dat het nog enige tijd kan duren ‘voor de natuurvergunning onherroepelijk is’.

Tot nu toe zat Den Haag vaak in de groef dat uitbreiding van het aantal vluchten op Schiphol noodzakelijk is voor de Nederlandse economie. Het demissionaire kabinet Rutte III stond extra vluchten toe, mits de luchtvaart stiller en schoner zou worden. Volgens experts is het haast onmogelijk om groei, milieuwinst en hinderbeperking gelijktijdig voor elkaar te krijgen.

Hoewel de stikstofuitstoot van de luchtvaart zeer beperkt is ten opzichte van die van het wegverkeer, en zeker van de landbouw, moet ook die van de luchtvaart krimpen, adviseerde de stikstofcommissie van Johan Remkes al. Ingrijpen in de luchtvaart, merkte Remkes op, kan ook het draagvlak binnen de landbouw doen groeien voor rigoureuze stikstofmaatregelen.

Om die reden komt het de formerende partijen misschien helemaal niet slecht uit dat het nieuws over Schiphol uitlekt. Het nieuwe kabinet wil fors meer doen tegen de stikstofuitstoot, zeggen Haagse bronnen. De vier partijen kwamen tijdens Rutte III met veel pijn en moeite tot een stikstofwet, maar inmiddels zijn zij het er over eens dat er meer moet gebeuren.

14 tot 19 miljard

Er zijn vele miljarden nodig om de natuur gezond te maken en de uitstoot te beperken. Uit het in de trein gevonden formatiedocument van VVD en CDA blijkt de ordegrootte. De twee partijen die voorheen niet voorop liepen in de stikstofdiscussie, willen 14 tot 19 miljard euro extra uittrekken voor het uitkopen of verplaatsen van boeren, natuurherstel en innovatie.

De ministerraad spreekt vrijdag over Schiphol. Een oplossing wordt voorlopig niet verwacht, daarvoor is het probleem te complex. Mede doordat er vanwege de coronacrisis minder gevlogen wordt, is de druk iets minder hoog.

Maar geen van de mogelijke oplossingen is aanlokkelijk. Twee springen eruit: ofwel het aantal vluchten op Schiphol fors terugbrengen, mogelijk met 100.000 van de huidige 500.000, of grootschalig boeren en andere stikstofuitstotende bedrijvigheid in de omgeving uitkopen. Maar op een ‘dood gebied’ rond de nationale luchthaven zit niemand te wachten.

Milieulast spreiden

In hun treindocument lijken VVD en CDA al zachtjes richting een oplossing te sturen. Zij pleiten voor opening van vliegveld Lelystad, mét een gezamenlijk vluchtplafond voor Lelystad en Schiphol. Zo zou de milieulast enigszins gespreid kunnen worden. Opening van Lelystad ligt gevoelig bij D66, en vooral bij de ChristenUnie.

Er is nog een probleem: ook de vergunningaanvraag voor Lelystad rammelt aan alle kanten. Bovendien is die gebaseerd op de aanname dat het nieuwe vliegveld een deel van de stikstofrechten van Schiphol kan overnemen, omdat de nationale luchthaven nog niet aan zijn plafond zou zitten. Dat blijkt nu dus volledig onjuist.

