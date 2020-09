Niet eerder was de kritiek van de Kamer op het coronabeleid zo hard

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge hebben wel vaker kritiek gehad, in het halve jaar dat ze proberen het coronavirus de kop in te drukken. Maar niet eerder heeft die kritiek in de Tweede Kamer zo luid geklonken als tijdens het debat dinsdagavond, juist op de dag dat het ‘kantelpunt’ in zicht komt, volgens het RIVM. Wil het kabinet een tweede golf effectief keren, dan moet het snel zijn.

In plaats van samen met de Tweede Kamer plannen te smeden, stonden premier Rutte en coronaminister De Jonge tegenover een zeer kritisch parlement hun gezag als crisismanagers te verdedigen. Verwijten daalden als gesels op hen neer. Rutte houdt vol dat het kabinet naar beste kunnen handelt.

Het kabinet is politiek kwetsbaar nu de tweede golf van het virus zich aandient, eerder dan verwacht. In het land heeft het kabinet te stellen met een opstand van bekende ‘influencers’ tegen de anderhalvemeterregel. In de Tweede Kamer zien Rutte en De Jonge het politieke draagvlak voor hun beleid met de dag verkleinen.

Lange wachttijd voor een test

De PvdA-fractie spreekt over ‘chaos en onduidelijk beleid’, wijzend naar de lange wachttijden voor een coronatest. Lodewijk Asscher verwijt Rutte dat hij nu pas nadenkt over maatregelen, terwijl de tweede golf van het virus zich al aandient. Volgens SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen is het kabinet ‘de grip op het virus kwijt’. GroenLinks verwijt het kabinet dat het zelf het draagvlak voor de coronamaatregelen bij de bevolking verspeelt door onduidelijk beleid en door eigen missers.

Ook bij coalitiefracties D66 en ChristenUnie klinkt dat verwijt. D66 heeft ‘zorgen’ over de aanpak van het kabinet. “Mensen houden zich aan de regels als de overheid de zaken op orde heeft”, aldus D66-fractievoorzitter Rob Jetten. Dat laatste is het probleem, vindt hij; de overheid laat zelf steken vallen. Het kabinet had sneller moeten opschalen met testcapaciteit. Nu wachten er 10.000 mensen per dag op een test. “Wees eerlijker over wat er misgaat”.

Bij de ChristenUnie klinkt het verwijt dat het kabinet zich bezondigt aan ‘stoere taal’. “Vertel liever het eerlijke verhaal”, zegt Kamerlid Carla Dik-Faber. Die fractie heeft daarnaast grote twijfel of de nieuwe maatregelen die het kabinet vrijdag afgekondigde om het virus in te dammen, wel voldoende zijn. De cafés gaan een uur eerder dicht. “Is dat nu de dijk die de tweede golf tegenhoudt?”, zet de CU de toon voor moeilijke discussies de komende tijd.

Mondkapjes in verpleeghuizen

Nog veel harder zijn de woorden die er vallen over mondkapjes voor personeel in de thuiszorg en verpleeghuizen. Premier Rutte vindt het ‘nogal heftig’ dat PvdA, GroenLinks, SP en PVV excuses van het kabinet willen richting personeel in de thuiszorg en ouderenzorg. GroenLinks vindt dat er afgelopen voorjaar “ronduit onbehoorlijk is omgesprongen met de veiligheid van mensen in de zorg”. Geert Wilders verwijt het kabinet dat 18.000 mensen in de zorg besmet zijn geraakt zonder dat het nodig was geweest. Aanleiding voor die discussie is de onthulling van ‘Nieuwsuur’ dat het RIVM bij het advies over de mondkapjes destijds meewoog dat er grote tekorten aan mondkapjes waren.

“Het lijkt erop dat het RIVM teruggefloten is door het kabinet”, aldus SP-fractievoorzitter Marijnissen. Maar premier Rutte bezweert dat het RIVM bij de mondkapjes alleen keek naar de medische risico’s voor het personeel. “Ik heb geen enkele aanleiding aan te nemen dat het RIVM ons belazert”, verdedigt Rutte het instituut, en daarmee het beleid van zijn eigen kabinet.

