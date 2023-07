Niet eerder dreigde Mark Rutte zo openlijk zijn eigen kabinet ten val te brengen

Door opnieuw te beginnen over gezinshereniging van migranten, stortte premier Mark Rutte zijn eigen kabinet in een crisis. Waarom, en hoe reageerden de andere partijen?

Het kabinet-Rutte IV zit er nog, nu nog althans. Donderdagavond, tijdens een nieuw crisisoverleg op het ministerie van algemene zaken, namen excuses van premier Mark Rutte het ergste chagrijn en de meeste woede weg. Op woensdag had hij de andere partijen voor het blok gezet met zijn asielplannen. De VVD wil gezinshereniging beperken, zodat minder nareizende migranten asiel krijgen.

Dat wil nog niet zeggen dat de inhoudelijke meningsverschillen in het asieldebat ook maar iets kleiner geworden zijn. De standpunten van de vier partijen liggen nog altijd ver uiteen over de vraag of gezinshereniging beperkt moet worden, een eis van de VVD. Vooral ‘gezinspartij’ ChristenUnie kan hier echt niet mee akkoord gaan. Staatssecretaris Eric van den Burg werkte vrijdag een compromis uit, waar de partijen later op de dag verder over onderhandelen.

Vooral donderdagmiddag waren de emoties bijna tastbaar in het Kamergebouw. Rutte was woensdagavond, na maanden van overleg, weer begonnen over gezinshereniging. Dat plan had eerder op tafel gelegen, maar de andere partijen voelden zich overvallen.

Opmerkelijk was dat de premier zijn eisen gepaard liet gaan met een dreigement: als de coalitie niet akkoord zou gaan, dan zou hij het asielpakket vrijdag tijdens de ministerraad in stemming brengen. De ministerraad hoort altijd unaniem tot besluiten te komen. Een stemming over zo’n principieel onderwerp zou er nooit komen: D66 en ChristenUnie zouden het kabinet al verlaten hebben voor het zover komt.

Rutte stond alleen met zijn actie

Niet eerder dreigde Mark Rutte zo openlijk een van zijn eigen kabinetten ten val te brengen. Rutte staat bekend als een pragmaticus die zijn coalitiepartners altijd ‘comfort’ wil bieden om er samen uit te komen. Bovendien vond hij vorige maand op het VVD-congres een kabinetscrisis over asiel nog ‘onverantwoord’, in tijden van oorlog. “Wij laten niet een kabinet vallen zolang er kansen zijn om er samen uit te komen.” Het ultimatum van de VVD-fractie eerder deze week, dat er vrijdag een asieldeal moet liggen, heeft hem van mening doen veranderen.

Daarmee overviel hij alle coalitiepartijen, inclusief het CDA. Bij de VVD zien ze de christendemocraten als een bondgenoot, die in grote lijnen hetzelfde denkt over asiel en migratie. Maar een deel van de CDA-achterban heeft óók moeite met inperking van gezinshereniging. Bovendien wilde het CDA het niet op een stemming in de ministerraad aan laten komen, iets waar de VVD op hoopte, zodat er een meerderheid zou zijn voor het asielpakket. Hoewel CDA en VVD het op de inhoud goed kunnen vinden, stond Rutte alleen met zijn actie.

Niemand verwachtte dat het spel zo hard gespeeld zou worden

Bij de ChristenUnie was de woede over de VVD-opstelling zo groot, dat er donderdag uitgebreid gefilosofeerd werd over een einde aan het kabinet. CU’ers voelden zich persoonlijk belazerd door Rutte, omdat die eerder tegen partijleider Mirjam Bikker zou hebben gezegd dat er geen nieuwe afspraken over gezinshereniging zouden komen. Maar de kleinste coalitiepartner twijfelt over de ultieme consequentie: het kabinet verlaten. Het schrikbeeld is wat PVV-leider Geert Wilders overkwam, nadat hij wegliep bij de onderhandelingen tijdens Rutte I. Tot op de dag van vandaag wil de VVD niet meer met de PVV samenwerken .

Bij D66 overheerste vooral verwarring. Niemand had erop gerekend dat het spel ineens zo hard gespeeld zou worden door de immer compromisbereide premier. De hoop was daarom vooral dat de premier plots weer bij zou trekken en zijn eisen van tafel zou halen. Niet dat D66 heel gelukkig is in het kabinet-Rutte IV. Maar zoals ook geldt voor het CDA, kan D66 op dit moment bepaald geen verkiezingen gebruiken. De partij staat er slecht voor in de peilingen, en partijleider Sigrid Kaag liet onlangs weten dat zij twijfelt of zij nog eens lijsttrekker wil worden.

Van de coalitiepartijen zou alleen bij VVD en ChristenUnie de vraag wie de kar moet trekken niet gesteld worden. Mirjam Bikker trad eerder dit jaar aan om de CU de komende jaren te leiden. En weinigen twijfelen aan de intenties van Mark Rutte om toch nog eens op te gaan voor het lijsttrekkerschap.

