Nida stopt als lokale partij: ‘We zijn te vaak als concurrent gezien, niet als bondgenoot’

Nida zal niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, daardoor verdwijnt de islamitisch geïnspireerde partij van het politieke toneel. Partijvoorzitter Ferukh Ahmed zegt dat de huidige vorm van Nida, als lokale politieke partij, niet past bij wat ze wil bereiken. “We zijn begonnen als emancipatiebeweging, we wilden zaken die wij belangrijk vinden onder de aandacht brengen.”

Ahmed zegt dat Nida door haar partij-jasje te vaak als concurrent in plaats van bondgenoot werd gezien. “Terwijl het ons nooit is gegaan om wie het doet, als het maar gebeurt. We hebben het acht jaar lang op deze manier geprobeerd, als politieke partij, en nu gaan we het anders proberen.”

Dit houdt in dat Nida zich onder meer zal gaan richten op lobbyen, en het beïnvloeden van andere partijen. “Om zo te bereiken dat de bestaande politiek zich meer gaat buigen over onderwerpen die wij belangrijk vinden”, zegt Ahmed. Hij geeft de discussie over Zwarte Piet als voorbeeld. “Wij waren in 2014 de eerste die dat agendeerden”. Een concreet plan ligt er volgens Ahmed nog niet, de details zullen de komende maanden worden uitgewerkt.

Tegenslagen

Ahmed erkent dat de tegenslagen van de afgelopen jaren mee hebben gespeeld met dit besluit. De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 liepen voor de partij uit op een teleurstelling, Nida behaalde in Rotterdam nét geen drie zetels, waar ze wel op mikte. Ook bij de landelijke verkiezingen van afgelopen maart moest Nida een bittere pil slikken. De partij behaalde, met Nourdin El Ouali als lijsttrekker, 33.000 stemmen, 36.000 stemmen te weinig voor een Kamerzetel. “We hebben de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt, maar dat heeft niet gezorgd voor de steun waar we op gehoopt hadden”, aldus Ahmed.

Nida is als Rotterdamse partij in 2013 opgericht door El Ouali, en behaalde in 2014 twee zetels in de gemeenteraad. El Ouali stopte in juni al bij de partij. Hij is nu werkzaam bij Spior, een platform voor Islamitische organisaties in de regio Rotterdam.

Naast Rotterdam is de partij ook vertegenwoordigd in Amsterdam, Den Haag en Almere, in alle drie deze steden heeft de islamitische partij één zetel. Ook in die gemeenten zal Nida niet meedoen met de verkiezingen. De raadsleden van Nida zullen tot maart 2022 hun termijn uitzitten. Partijvoorzitter Ahmed geeft wel aan dat ze vrij zijn om hun politieke carrière voort te zetten bij een andere partij, mochten ze dat willen.

