Nerveuze stemming in Tweede Kamer over corona

Nederland gaat niet op slot, ook niet nu het aantal coronabesmettingen oploopt, zegt minister Bruno Bruins (medische zorg). Hij waarschuwt voor paniek, die in de Tweede Kamer bij sommige partijen de kop opsteekt. Op “hoge toon zware maatregelen eisen tegen corona, gaat niet helpen om de rust te bewaren”, bezweert Bruins.

De minister, politiek verantwoordelijk voor de bestrijding van het virus, stond gisteren vijf uur lang in de Tweede Kamer om uit te leggen waarom Nederland nog geen scholen sluit, vluchten verbiedt of mondkapjes vordert. “Ik probeer een uitbraak in de klauwen te houden met passende maatregelen”, zegt Bruins.

Sommige fracties in de Tweede Kamer vinden die rustige aanpak onbegrijpelijk. Andere spreken juist hun grote vertrouwen uit in de wetenschappers van het RIVM, die de lijnen uitzetten. Maar ook daar is het laagje vertrouwen soms flinterdun. Voorop in de kritiek loopt de PVV, die ‘perplex’ is over het aantal besmettingen in Nederland.

Voorbode

Het diepe wantrouwen van de PVV in het beleid is een voorbode dat het kabinet bij een echte uitbraak nog heel wat te stellen kan krijgen om de rust in het land te bewaren.

“Informatie wordt onder de pet gehouden”, denkt PVV-Kamerlid Chris Jansen, die al rekening houdt met een scenario waarin tien miljoen Nederlanders besmet raken. “Zijn er wel genoeg bedden?”, wil hij nu al van de minister weten. De PVV wil zien dat Bruins ‘impopulaire maatregelen’ durft te nemen. “De minister moet zich niet laten leiden door experts. Hij moet zelf vooruitdenken”, aldus PVV-Kamerlid Jansen. Een meldplicht voor iedereen die in Noord-Italië is geweest, is het minste.

Ook de Partij voor de Dieren heeft geen greintje vertrouwen in de ‘onverantwoorde’ adviezen van de GGD. Het CDA is voorzichtiger in de kritiek, maar dringt ook aan op ‘agressievere’ maatregelen. Zoals een reisverbod naar Noord-Italië of het screenen van vliegtuigpassagiers.

Hoofdboodschap

Geduldig herhaalt minister Bruins waarom strenge maatregelen er nog niet zijn. Deskundigen adviseren hem de capaciteit bij de GGD’s vrij te houden voor echte besmettingen. Contactonderzoek van besmette personen is in deze fase het belangrijkst. “Handen wassen en de huisarts pas bellen bij luchtwegklachten met koorts”, herhaalt Bruins de simpele hoofdboodschap.

Hoe nerveus de stemming bij sommige fracties is, blijkt als de minister meldt dat er inmiddels 82 besmettingen met corona bekend zijn. 50Plus is bang dat het RIVM cijfers achterhoudt. De SP wil ter plekke weten wat de minister aan extra maatregelen kan nemen.

Ondanks die onrust is er bij verreweg de meeste partijen groot vertrouwen in de bestrijding. “Wij zijn de wereldtop”, prijst VVD-Kamerlid Hayke Veldman de wetenschappers van het RIVM, die het voortouw hebben. “Complimenten aan de toonaan­gevende deskundigen van het RIVM”, looft CDA-Kamerlid Joba van den Berg. Beide partijen hebben in de discussie over stikstof op hetzelfde RIVM zware kritiek, en vertrouwen daar de rekenmodellen niet.

De kern van het debat is vertrouwen

Bij corona liggen wetenschappelijke adviezen minder gevoelig. Jaap van Dissel, directeur infectieziektenbestrijding van het RIVM, heeft al drie keer de Tweede Kamer bijgepraat en geniet er groot gezag.

Het bewaren van de rust is volgens veel fracties nu de grootste opdracht. “Dat is ook onze taak, als politici”, aldus GroenLinks-Kamerlid Wim-Jan Renkema. “De kern van dit debat is: vertrouwen wij onze deskundigen?”

De voorlichting aan het publiek kan volgens veel Kamerleden beter. Ook minister Bruins erkent dat goede voorlichting geven niet eenvoudig is. Elke dag is er nieuwe informatie, die weer leidt tot nieuwe adviezen, wat verwarrend kan zijn. Het CDA en 50Plus willen dat de minister elke dag op een vast tijdstip op tv het publiek komt bijpraten. Bruins wil dat nog niet toezeggen. “Maar het klopt: het gaat er nu om Nederland goed te informeren.”

