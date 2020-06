Nertsenhouders mogen na ruiming gewoon door

De nertsenhouderij een halt toeroepen nog voor het officiële verbod in 2024 ingaat? De meerderheid van de Tweede kamer voelt er wel voor nu het aantal coronabesmettingen op fokkerijen rap toeneemt. Maar, zegt landbouwminister Carola Schouten, de wet is de wet. “Ik kan er binnen de huidige wettelijke kaders niet voor zorgen dat bedrijven nu kunnen stoppen.” Dat betekent dat geruimde fokkerijen over een paar maanden hun kooien weer mogen vullen met een nieuwe nertsenaanwas.

Alweer zeven jaar geleden legde het kabinet – na vele jaren vol heetgebakerde debatten – de omstreden nertsenfokkers een verbod op. Nog tien jaar mochten ze hun nertsenbont verkopen, maar in 2024 moesten hun deuren definitief dicht. Maar sinds eind april waart het coronavirus rond op de fokkerijen. Dertien fokkerijen zijn al besmet. Acht zijn inmiddels geruimd uit belang van de volksgezondheid. Kan het generieke verbod in datzelfde volksbelang dan niet iets naar voren worden gehaald, willen veel partijen weten.

Verleiden tot sluiting

Nee, zegt landbouwminister Schouten dus. Doet het kabinet dat wel, vult collega-minister Hugo de Jonge van volksgezondheid aan, dan houdt dat besluit wellicht geen stand bij de rechter. Zo groot is het risico van besmette nertsen op de volksgezondheid namelijk niet, aldus De Jonge. De mens-op-mensbesmetting is het grootste risico. Alle nertsenfokkerijen sluiten, is een disproportionele maatregel die “vatbaar is voor beroep”. Wat het kabinet wel kan doen: fokkerijen met een financiële tegemoetkoming ertoe verleiden om vrijwillig te stoppen.

Met dat antwoord neemt de Kamer geen genoegen. De grootste vrees: geruimde bedrijven die over een paar maanden weer hun kooien met nieuwe nertsen vullen en wederom vatbaar zijn voor een coronabesmetting. Kun je in deze coronatijden als minister dan niet zeggen: “We zijn in een andere werkelijkheid terechtgekomen. Dit kan zo niet langer”, wil de PvdA weten. Waarom is er in de noodverordening wel ruimte voor regels als de anderhalve meter afstand, maar niet het vroegtijdig sluiten van fokkerijen, vraagt Partij voor de Dieren. En hoezo leggen we de rekening voor vroegtijdig stoppen neer bij de belastingbetaler, werpt D66 op.

De rechterflank van de Kamer, die ook oor heeft naar een vroegtijdige sluiting, legt de nadruk liever op de compensatie voor nertsenhouders “die het zwaar hebben”. CDA’er Jaco Geurts voelt met de houders en hun gezinnen mee. Hij vertelt hoe naar het was toen hij zelf als varkenshouder geruimd werd vanwege mond- en klauwzeer. Samen met VVD en ChristenUnie dringt hij aan op “een fatsoenlijke tegemoetkoming”. Coalitiepartner en buitenbeetje in deze discussie, D66, ziet het liefst dat er geen enorme zak geld richting de omstreden nertsenfokkers wordt gesleept.

Over hoe “fatsoenlijk” de vergoeding zal zijn, doet minister Schouten momenteel geen uitspraak. “Ik heb even de tijd nodig om dat goed na te gaan.” Wel geeft ze aan dat zij geen hoogte heeft op de tegemoetkoming. Die wordt onafhankelijk vastgesteld op basis van de marktwaarde van bedrijven, aldus de minister.

Lees ook:

De opkomst en neergang van de nertsenfarm

De uitbraak van corona versnelt het einde van de Nederlandse nertsenhouderij. Voor de fokkers van de pelsdieren is dat niet alleen maar negatief.