Nederlandse staat in beroep tegen vonnis terughalen kinderen IS’ers

Nederland gaat voorlopig niet in op het Amerikaanse aanbod om kinderen van jihadgangers op te halen uit Syrië. Minister Ferd Grapperhaus (justitie en veiligheid) zei dinsdag dat er ook nog andere bezwaren kleven aan hun terugkeer. Als de ouders meekomen kan dat bijvoorbeeld gevaar opleveren voor andere landen in de Schengenzone.

De staat gaat daarom in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag waarin staat dat er een inspanningsverplichting is om 56 kinderen terug te halen. Volgens Grapperhaus heeft de rechter te weinig oog voor de beleidsvrijheid van de staat in de buitenlandse politiek. Het beroep heeft geen opschortende werking, dus de staat moet direct werk maken van de terugkeer.

Grapperhaus zei dinsdag dit ook te doen, door ambtenaren te laten kijken wat er mogelijk is. Volgens de minister verrichten ambtenaren dergelijk onderzoek al sinds januari in verband met een andere gerechtelijke uitspraak. De rechtbank Rotterdam gaf de staat toen opdracht om Syriëgangers voor hun strafzaak naar Nederland te ­halen. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd.

Gezinshereniging

De coalitie is sterk verdeeld over de kwestie. VVD en CDA zijn fel tegen de terugkeer van kinderen uit Syrië, omdat hun ouders zich dan kunnen beroepen op een recht op gezinshereniging.

Volgens de minister is er op dit moment geen aanwijzing dat Turkije gevangengenomen mannelijke IS-strijders naar Nederland gaat uitzetten. Deze week begon Turkije met het terugsturen van Europese jihadgangers die het land bij de inval in het noorden van Syrië gevangen heeft genomen.

Grapperhaus zei tegen de Kamer dat Nederland met Ankara alleen contact heeft over twee vrouwen die zich bij de Nederlandse ambassade gemeld hebben. Zij zijn ontsnapt uit Syrië en willen terug naar Nederland. Het kabinet is van mening dat dit voor een van hen niet meer opgaat, omdat haar Nederlandse nationaliteit is ingetrokken.

