Nederlanders maken weer voorzichtig buitenlandse vakantieplannen. Is dat realistisch?

Durven we weer te dromen van een vakantie aan de Spaanse costa’s, in de Zwitserse Alpen of op een Grieks eiland? De vraag dringt zich op nu een flink aantal Europese landen de lockdown-maatregelen voorzichtig afbouwt. Maar tussen die exitstrategie en het toelaten van toeristen gaapt nog een flink gat.

De Duitse minister van buitenlandse zaken, Heiko Maas, temperde vorige week de verwachtingen en zei dat mensen deze zomer een vakantie in een berghut of op een vol strand kunnen vergeten. Tot grote zorg van de Duitse toeristenindustrie die tot eind april al een verlies noteerde van bijna vijf miljard euro.

Hele kleine lichtpuntjes

Op Europees niveau zien hotels en restaurants hun inkomsten dalen met een geschatte 50 procent ten opzichte van vorig jaar, voor reisorganisaties gaat het om 70 procent en bij vliegtuigmaatschappijen en cruisebedrijven komt dat verlies zelfs uit op 90 procent, zo berekende de Europese Commissie onlangs.

Ook Nederland voelt de pijn. De Nederlandse reisbrancheorganisatie ANVR vreest een verlies van 8 tot 8,5 miljard euro aan het eind van de zomer. In een positief scenario, als de boekingen weer enigszins aantrekken, kan dat beperkt blijven tot 5,6 miljard.

Reisorganisaties zien desalniettemin hele kleine lichtpuntjes. Bij Djoser krijgen ze weer heel af en toe vragen binnen van mensen die denken aan een fiets- of wandelvakantie in de Baltische Staten, Polen of Griekenland. Met de nadruk op soms. “Het gaat om af en toe een vraagje”, aldus Djoser-directeur Herman van der Velde.

Het amfitheater van Arles in Zuid-Frankrijk tijdens en voor de coronacrisis. Beeld AFP

Zijn reisorganisatie moet het vooral hebben van de verre reizen met bestemmingen als Argentinië en Sri Lanka. En daar zit voorlopig nog geen beweging in. “Als deze landen al opengaan, weten we niet wanneer er weer intercontinentaal gevlogen wordt en hoe dat er straks uit gaat zien”, aldus Van der Velde.

Voorzichtige openingen

Bij TUI merken ze dat Nederlanders wel weer zin hebben om op vakantie te gaan naar het buitenland. “Dat is een lichtpuntje”, aldus een woordvoerder. Er zit beweging in de boekingen voor het najaar en de vroege winter. “Denk qua herfstvakanties aan Ibiza en Alanya en qua winterzonvakantie is er belangstelling voor Curaçao, de Kaapverdische eilanden en Egypte.”

Voor de maanden juli en augustus is nog veel onzeker, benadrukt de woordvoerder. Wel of niet op vakantie kunnen in het buitenland hangt enerzijds af van de adviezen en de maatregelen van de Nederlandse regering, anderzijds zijn de reisorganisaties afhankelijk van het wel of niet versoepelen van lockdownmaatregelen in Europese lidstaten.

TUI ziet voorzichtige openingen in Griekenland en Spanje, landen waar de toeristensector respectievelijk voor 20 en 15 procent bijdraagt aan het bruto binnenlands product. Griekenland is veruit het meest optimistisch. De Griekse minister van toerisme verwacht in juli weer toeristen te kunnen verwelkomen. Op 1 juni mogen de hotels weer open.

Spanje, waar het coronavirus hard toesloeg, is iets voorzichtiger. Hotels mogen weliswaar open vanaf half mei, maar toeristen “zijn pas weer welkom als we hun veiligheid kunnen garanderen”, aldus de Spaanse minister van buitenlandse zaken Arancha González Laya.

Marshallplan voor toeristensector

De Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging (NKVB) put hoop uit voorzichtige versoepelingen van de lockdownmaatregelen in Oostenrijk en Zwitserland. Hoewel toeristen nog niet kunnen afreizen naar deze landen, heeft de lokale bevolking weer iets meer vrijheid en kan het bergbeklimmen op sommige plekken worden hervat.

Het zijn lichtpuntjes maar niets meer dan dat. Want dat de Europese toeristensector keihard wordt getroffen door deze coronacrisis is een ding dat zeker is. Daarom introduceerde eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) onlangs een Marshallplan voor de toeristensector. Op de korte termijn bestaat dat programma uit financiering voor hotels, restaurants en reisorganisaties. Op de langere termijn moet de sector zichzelf opnieuw uitvinden door meer respect te hebben voor de natuur en agressieve investeerders van zich af te schudden.

Bij Djoser en TUI bereiden ze zich al voor op de nieuwe werkelijkheid. “Wij denken na over die anderhalvemetersamenleving. Hoe gaat dat in een vliegtuig bijvoorbeeld?”, vraagt Van der Velde. Bij TUI merken ze dat er een toenemende belangstelling is voor op vakantie gaan in eigen land. Een woordvoerder: “Daarom hebben we ons aanbod in Nederland uitgebreid”.

