‘Nederland zwicht voor Marokkaanse druk over mensenrechten’

Om de terugkeer van afgewezen Marokkaanse asielzoekers mogelijk te maken, heeft Nederland moeten beloven zich niet meer te bemoeien met mensenrechtenschendingen in Marokko. Dat is tenminste de uitleg die enkele Tweede Kamerleden geven aan het Actieplan Nederland-Marokko. Dat is vorig jaar juli door beide landen gesloten, maar nu pas openbaar gemaakt.

‘Beide landen zijn eraan gehouden elkaars soevereiniteit en instellingen te respecteren en zich niet te mengen in binnenlandse aangelegenheden’, is een van de gemaakte afspraken.

Minister Wopke Hoekstra van buitenlandse zaken zei een week geleden tegen de Tweede Kamer dat hij het ‘netjes’ zou vinden om dergelijke bilaterale overeenkomsten vertrouwelijk te houden. “Wat we diplomatiek overeengekomen zijn, is dat we dat soort documenten niet op straat gooien.” Onder druk van de Kamer, en na goedkeuring van de Marokkaanse regering, is het actieplan nu alsnog openbaar.

‘Onthutsende capitulatie’

GroenLinks-parlementariër Tom van der Lee sprak tegenover de NOS zelfs van een ‘onthutsende capitulatie’. Ook PvdA-collega Kati Piri is kritisch. “Vallen opkomen voor politieke gevangenen en persvrijheid in Marokko onder binnenlandse aangelegenheden?”, vraagt zij zich af op Twitter.

Juist de manier waarop die afspraak wordt geïnterpreteerd, zal in beide landen verschillend zijn, zegt Maarten den Heijer, als deskundige internationaal vreemdelingenrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. “Niet mengen in binnenlandse aangelegenheden wordt in Marokko enger geïnterpreteerd dan in Nederland. De westerse opvatting is dat iets zeggen over mensenrechten een universele kwestie betreft en dus geen inmenging inhoudt, maar landen als Marokko en China denken daar anders over.”

Een andere omstreden afspraak gaat over ‘onderhandelingen met uitzicht op ondertekening van een uitleveringsverdrag’. Zo’n verdrag tussen twee landen betekent doorgaans dat ze elkaars rechtsstaat erkennen als volwaardig. “Een uitleveringsverdrag met een land zonder onafhankelijke rechtspraak is zeker controversieel”, stelt Piri, doelend op het risico van een oneerlijk proces.

Stroeve verhoudingen

Ook de passage over ‘regelmatige uitwisseling van informatie’ over de financiering van niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) valt op. “Ik vermoed dat Marokko hiermee probeert financiering door Nederland van ngo’s die in Marokko actief zijn te beïnvloeden”, zegt Den Heijer.

De verhoudingen tussen Nederland en Marokko zijn jarenlang stroef geweest, onder meer na Haagse kritiek op de manier waarop Marokko protesten in het Rifgebergte onderdrukte. Vervolgens weigerde Marokko terugname van door Nederland uitgewezen onderdanen.

Drie jaar geleden werd toenmalig staatssecretaris Ankie Broekers-Knol voor schut gezet door Marokko door herhaaldelijk te weigeren met haar in gesprek te gaan over het terugnemen van afgewezen asielzoekers.

Sindsdien is er achter de schermen gewerkt aan een betere relatie, met het actieplan van vorig jaar als resultaat.

Lees ook:

Na geblunder met Marokko moet Broekers aan de hand van Blok scherven lijmen

De staatssecretaris van asielzaken slaagde er in 2019 al weken niet in met Rabat in gesprek te komen. Na een schoffering door de ambassadeur nemen andere kabinetsleden haar nu bij de hand.