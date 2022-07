Nederland zegt ‘sorry’ tegen nabestaanden van slachtoffers Srebrenica

Minister Kajsa Ollongren zegt ‘sorry’ tegen de nabestaanden van Srebrenica. De Nederlandse militairen hebben toentertijd niets fout gedaan, benadrukt ze daarbij.

Defensieminister Kajsa Ollongren heeft namens de Nederlandse regering excuses aangeboden aan de nabestaanden van de massamoord op duizenden moslimmannen en -jongens in Srebrenica. “Als onderdeel van de internationale gemeenschap deelt de Nederlandse regering in de politieke verantwoordelijkheid voor de situatie, waarin dit falen kon gebeuren”, zei zij zojuist in Potocari (Bosnië en Herzegovina) bij de 27ste herdenking van de val van de enclave Srebrenica.

Die enclave was in 1995, tijdens de Bosnische oorlog, omsingeld door Bosnisch-Servische troepen en stond onder bescherming van de Nederlandse eenheid Dutchbat-III. Tienduizenden mensen hadden er hun toevlucht gezocht.

Toen de Bosnische Serviërs in juli 1995 de enclave toch onder de voet liepen, werden duizenden mannen en jongens boven de 15 jaar opgepakt en later vermoord. Mensen die hun toevlucht op de basis van Dutchbat hadden gezocht, werden overgedragen aan de Bosnisch-Servische troepen en wachtte hetzelfde lot.

‘Diepste excuses’

“De internationale gemeenschap faalde in de bescherming van de mensen van Srebrenica”, zei Ollongren in de toespraak. “Daarvoor bieden wij onze diepste excuses aan.”

De minister van defensie had haar zinnen zorgvuldig gekozen en benadrukte dat de Dutchbatters die erbij waren geen enkele blaam treft. “Onze militairen bleven doen wat ze konden, om hun taak zo goed mogelijk uit te voeren en weerloze mensen te beschermen.” Slechts een partij is schuldig, benadrukte ze. “Het Bosnisch-Servische leger.”

Minister-president Mark Rutte en minister Kasja Ollongren van defensie op een bijeenkomst van veteranen van Dutchbat-III in de Oranjekazerne in Schaarsbergen. De militairen die in 1995 de Bosnische enclave Srebrenica moesten bewaken, krijgen eerherstel van het kabinet. ANP REMKO DE WAAL Beeld ANP

In 2019 oordeelde de Hoge Raad dat de Nederlandse staat ‘voor een klein deel’ verantwoordelijk is geweest voor de dood van de duizenden moslims. Dat betekende voor nabestaanden een vergoeding van 10 procent van de schade die ze hadden opgelopen.

Excuses aan militairen

De timing van de excuses aan nabestaanden ligt gevoelig, omdat de excuses aan de militairen van Dutchbat-III vorige maand al kwamen.

Bij een ceremonie van ‘erkenning en waardering’ voor deze veteranen zei premier Mark Rutte dat de militairen ‘in de beeldvorming onterecht in het beklaagdenbankje’ terecht waren gekomen. Zij waren onvoldoende bewapend, hadden een onduidelijk mandaat en kregen te weinig steun van bondgenoten binnen de Verenigde Naties, oordeelde het Niod begin deze eeuw al.

Volgens Ollongren verbindt de herinnering aan de val van Srebrenica Bosnië en Nederland voor altijd. “Samen maakten we de donkerste dagen van deze plek mee”, zei ze maandag in Potocari. “Dit is uw herinnering. Het is onze herinnering. Een herinnering aan de vreselijke genocide, die niet mag verdwijnen in de geschiedenis.”

