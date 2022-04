Nederland zegt 150 militairen toe voor de nieuwe EU-defensiestrategie

De inkt van de nieuwe EU-defensieplannen is nog maar net droog, of Nederland zegt al een eerste concrete bijdrage toe. Voor 2025, het beoogde beginjaar van een snel inzetbare EU-capaciteit van vijfduizend militairen, stelt Nederland 150 militairen beschikbaar, uitgerust met pantservoertuigen en een eigen medische dienst.

Dat heeft D66-defensieminister Kajsa Ollongren woensdag bekendgemaakt, in een gezamenlijke verklaring met haar Benelux-ambtgenoten Ludivine Dedonder (België) en François Bausch (Luxemburg).

De 27 EU-lidstaten werden het vorige maand unaniem eens over het zogeheten strategisch kompas, waarmee zij hun defensiesamenwerking de komende vijf tot tien jaar willen versterken. De permanent parate, snelle reactiemacht springt daarbij het meest in het oog, al borduurt die voort op de reeds lang bestaande ‘EU battle groups’. Die zijn nooit ingezet.

Een slapend hoofdkwartier in Brussel

De oorlog in hartje Europa hebben de drang tot samenwerking een extra zetje gegeven. Of, zoals de drie Benelux-ministers het uitdrukken: “Het besluit van Poetin om Oekraïne binnen te vallen en de terugkeer van oorlog op het Europese continent hebben de naald van het kompas aangescherpt.”

België bereidt ook een bijdrage voor, maar details daarover zijn nog niet bekend. Luxemburg heeft satellietcommunicatie en andere middelen voor surveillances in de ruimte toegezegd.

Tot het strategisch kompas behoort ook een uitbreiding van de taken van het militaire EU-hoofdkwartier in Brussel, dat nu nog een vrij slapend bestaan lijdt. De drie ministers ondersteunen dat streven, ‘aangezien goede commandovoering van essentieel belang is voor de planning en uitvoering van militaire EU-operaties’. Duitsland zal in 2025 de leiding hebben.

Een aanvulling op de Navo

Met de nieuwe strategie moet de EU een sterker militair profiel krijgen, niet als concurrent van het Navo-bondgenootschap, maar als aanvulling daarop. “Het strategisch kompas wijst de richting naar een toekomst die de vrijheid van onze open en democratische samenlevingen waarborgt; de ‘zachte kracht’ die onze identiteit bepaalt”, aldus Bausch, Dedonder en Ollongren. “Om onze waarden en onze veiligheid te beschermen, hebben we echter ook harde kracht nodig.”

Ollongren en Dedonder spraken woensdagmiddag op een Clingendael-conferentie in Brussel over de praktische uitvoering van het strategisch kompas.

Lees ook:

Met Strategisch Kompas zet Europa langverwachte nieuwe defensiestap

De tekst van het ‘Strategisch Kompas’ is scherper over Rusland, maar verder heeft de oorlog weinig veranderd aan de plannen.

In Versailles zet Europa weer vol in op defensie

Op een informele EU-top staat de oorlog uiteraard centraal. Na decennialang gemodder zet Europa nu wel zwaar in op defensie.