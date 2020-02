‘Nederland wist van hogere risico op doden bij aanval op Hawija’

Er waren signalen. En er waren modellen. Op basis van die modellen berekende Nederland dat de aanval op de bommenfabriek van Islamitische Staat geen burgerdoden zou kosten. Nu blijkt uit een reconstructie van NOS en NRC dat Nederland wist dat die aanval en de erop volgende explosies riskanter zouden zijn dan uit de eerdere modellen bleek. Er was gekeken naar soortgelijke aanvallen op bommenfabrieken van IS. Daaruit concludeerde men dat de ‘verwachte nevenschade’ groter zou kunnen zijn dan gedacht.

NOS en NRC vroegen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (wob) alle documentatie op over Hawija. De aanval leidde in november al tot verhitte debatten in het parlement. Wat wist Defensie kort na de aanval over de burgerdoden? En wat wist de premier? Nederland nam destijds deel aan de strijd tegen IS in Irak (en later Syrië) met F-16’s. Officieel was de opdracht: geen aanval wanneer er risico op burgerdoden bestaat.

Hawija ligt in het noorden van Irak en was destijds een IS-bolwerk. Maar er waren ook veel vluchtelingen die de strijd in Tikrit onvluchtten. IS-strijders dirigeerden hen als menselijk schild naar woningen vlakbij de fabriek. Nog steeds is onduidelijk of Nederland daarvan op de hoogte was. Uit een intern verslag van juni 2015 blijkt wel dat het doelwit ‘langdurig geobserveerd was’.

Ondanks de signalen ging de hoge militair (red flag holder) die namens Nederland de aanval goedkeurde, ervan uit dat de extra schade van explosies beperkt zou blijven tot het industrieterrein. Daar verbleven alleen IS-strijders.

De Kamer vroeg en kreeg dinsdag een nieuw debat met minister Bijleveld van Defensie. Zij komt deze week nog met een brief over Hawija, die ze toezegde na het laatste debat over de kwestie. Daarin geeft ze ook uitleg over het schadefonds voor de slachtoffers, dat Nederland wil opzetten.

