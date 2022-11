Nederland stuurt minister van sport naar Qatar, net als Duitsland

Een meerderheid van de Tweede Kamer keerde zich vorige maand tegen een afvaardiging van een bewindspersoon naar het WK in Qatar. Het kabinet liet toen al weten daar geen gehoor aan te geven, maar maakte toen nog niet bekend wie de reis naar de oliestaat zal maken. Volgens RTL Nieuws wordt het Conny Helder.

Helder zal in elk geval een wedstrijd van het Nederlands elftal bijwonen. Als het Nederlands elftal ver komt in het toernooi zouden ook anderen, zoals premier Rutte of koning Willem-Alexander, nog kunnen afreizen.

Naar verwachting maakt het kabinet dat besluit binnen enkele dagen bekend. De opties ‘Rutte’ en ‘de koning’ worden nog langer opengehouden. Het kabinet maakte al eerder bekend ‘een normale kabinetsdelegatie’ naar Qatar te willen sturen. Maar wie dat dan was, en of ook de koning zou gaan, bleef nog onduidelijk.

Parijs boycot het WK

Het sturen van een kabinetsdelegatie ligt gevoelig, zo bleek al in de Tweede Kamer. Bij de erbarmelijke omstandigheden voor arbeiders die de stadions hebben gebouwd zijn duizenden mensen overleden. Zij moesten te lang werken en te zware arbeid verrichten in extreme hitte. Ook de huisvesting was ver onder de maat en de arbeiders hadden geen rechten.

Het kabinet wil desondanks toch afreizen naar Qatar omdat het land belangrijk is als olieleverancier, zeker met de huidige energiecrisis. Nederland volgt Duitsland, dat ook de minister van sport stuurt. Veel andere Europese landen zijn er nog niet uit wie zij moeten sturen. België is van plan een minister of de koning te sturen als het land minimaal de halve finales haalt. In Groot-Brittannië is nog niet duidelijk of de nieuwe Britse premier Sunak afreist. Hetzelfde geldt voor Frankrijk, waar nog geen delegatie is samengesteld. In dat land boycotten enkele steden, waaronder Parijs, het WK.

