Nederland staat met een been in een lockdown

Voor velen zal het voelen als terug naar af. Cafés en restaurants sluiten hun deuren, de voetbal- en hockeyvelden liggen er komende weekend verlaten bij en het wordt stil op straat. Nederlanders moeten zich echt koest houden, zoveel mogelijk thuis werken en zo min mogelijk mensen zien. Lukt het niet om de komende twee weken het coronavirus terug te dringen, dan dreigt een algehele lockdown, zoveel is duidelijk na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van volksgezondheid.

Het kabinet maakten de geesten dit weekend al rijp. Veel experts drongen aan op strenger beleid. En dat komt er nu, afgedwongen door de razendsnelle toename van de besmettingen, sneller dan in omringende landen.

Voorlopig gelden de nieuwe regels voor vier weken, vanaf woensdagavond 22.00 uur. Buiten mag je maximaal met vier personen zijn. Uitzondering voor groepen groter dan dertig mensen voor onder andere theaters en grote zalen vervallen, behalve de grondwettelijke uitzondering voor kerken en demonstraties. Winkels gaan na 20.00 uur dicht, behalve de supermarkten. Thuis mag je maximaal drie personen per dag ontvangen buiten je huishouden. “Geen blokjesverjaardagen meer”, aldus Rutte.

Mondkapjesplicht komt er ‘om de slepende discussie te beslechten’

Verrassend is de mondkapjesplicht, die het kabinet toch zo snel mogelijk wettelijk wil regelen. “Om die slepende discussie te beslechten”, aldus premier Rutte. Die gaat gelden voor alle publieke binnenruimtes, winkels, musea en ook middelbare scholen. Tot die tijd blijft het dringend advies: kapje op. Als het te druk is in winkels of bedrijven, kunnen die tijdelijk worden gesloten.

Premier Rutte begon zijn opsomming met een indringende schets van de toestanden in de zorg. Uitstel van noodzakelijke operaties en andere zorg dreigt, zo waarschuwden de medici afgelopen week. Het is nog niet zover als in het voorjaar, maar “dat willen we niet nog een keer”, aldus Rutte. “De feiten liegen niet. We moeten strenger zijn voor onszelf en ons eigen gedrag.”

Het kabinet presenteerde ook eindelijk de coronaroutekaart, waar de Tweede Kamer sinds de zomer om heeft gevraagd. Daarmee is voor de lange termijn duidelijk op grond van welke criteria regionale bestuurders maatregelen moeten treffen. Of omgekeerd, wanneer burgemeesters mogen versoepelen als het beter gaat. Ierland gebruikt al zo’n kaart. De kaart kent in totaal vier risico-niveaus, van waakzaam, zorgelijk, ernstig tot zeer ernstig, die kunnen gelden voor verschillende delen van Nederland, de veiligheidsregio’s. Tot nu was ‘ernstig’ het hoogste niveau, dat geldt inmiddels voor de hele Randstad.

Nu de kaart er ligt, vallen een paar dingen op. Er zijn lessen geleerd van het voorjaar, toen de sluiting van verpleeghuizen “ongelooflijk veel verdriet bracht”, aldus minister De Jonge. Scholen blijven open, voor dagbesteding van mensen in tehuizen worden alternatieven gezocht.

De hamer om het virus te slaan

Blijven Nederlanders elkaar in dit tempo besmetten, dan is het hoogste niveau ‘zeer ernstig’ voor de meeste regio’s snel bereikt. De belangrijkste waarde in de routekaart is het aantal positieve testen per 100.000 inwoners per week. Bij ‘zeer ernstig’ geldt een grens van 250 per week. Dinsdag waren er volgens het coronadashboard bijna veertig positieve testen per 100.000 inwoners per dag. Zelfs als dat niet verder stijgt, betekent dat over een week al overschrijding van de grens van 250. Dan is in de nabije toekomst ook een totale lockdown mogelijk per regio, waarin bezoek aan huis, reizen en fysiek onderwijs niet meer mag.

De routekaart zelf treedt pas in werking als het kabinet landelijke maatregelen opheft. Daarmee zal de discussie niet helemaal voorbij zijn, het kabinet kan altijd nieuwe regels toevoegen. Premier Rutte nam alvast een voorschotje op de kritiek, die onder meer al klinkt vanuit de horeca. “Dit doet niets af aan de inspanningen van allerlei sectoren. Maar de hamer om het virus plat te slaan moet groot genoeg zijn.”

