Nederland ratificeert EU-handelsakkoord met Canada

Het beslissende zetje werd gegeven door de Eerste Kamer. Daar stemden vanmiddag 40 leden vóór Ceta en 35 tegen. De Tweede Kamer was in februari 2020 al akkoord gegaan met het verdrag dat in 2016 werd gesloten.

Lange tijd was goedkeuring door de Eerste Kamer onzeker. De regeringspartijen, die alle vier vóór zijn, hebben daar immers geen meerderheid. Doorslaggevend was de opstelling van de Partij van de Arbeid, die met haar zes zetels het verschil kon maken. In de Tweede Kamer had de PvdA nog tegen gestemd, maar PvdA-senator Ruud Koole maakte afgelopen weekeinde bekend dat zijn fractie de knoop had doorgehakt: voor.

Tijdens het debat in de senaat legde Koole maandag uit dat de oorlog in Oekraïne een van de redenen was om tot dit nieuwe Ceta-standpunt te komen. “Tegen de achtergrond van een instabiele wereld heeft de PvdA het Ceta-verdrag gewogen. Als Nederland nu nee zegt tegen Ceta, zou dat de positie van Europa in de wereld verzwakken.”

Struikelblokken

Het EU-akkoord met Canada heeft een lange geschiedenis vol met struikelblokken. Bijna zes jaar geleden stak het Waalse parlement bijna een stokje voor de totstandkoming van de deal. Met behulp van een soort ‘inlegvel’ bij het akkoord werd een crisis voorkomen.

Sinds 2017 is Ceta al deels van kracht. De handelsstromen tussen de EU en Canada zijn sindsdien fors toegenomen. Het akkoord bevat echter ook omstreden onderdelen, waarvoor de goedkeuring van alle EU-parlementen (soms regionale) nodig is. Dat proces is nog steeds aan de gang, en verloopt minstens zo moeizaam.

Het parlement in Cyprus stemde twee jaar geleden als enige tegen. Mogelijk komt het akkoord daar op zeker moment opnieuw in stemming, zeker als Cyprus straks alleen blijkt te staan. De drie Duitse regeringspartijen hebben vorige maand een akkoord bereikt over spoedige ratificatie. In Frankrijk hangt goedkeuring nog af van een kritische Senaat. Andere landen waar Ceta zich nog in de wachtkamer bevindt, zijn onder meer België, Italië, Hongarije en Polen.

Lees ook:

Bekoelt de liefde tussen PvdA en GroenLinks door handelsverdrag Ceta?

Het debat in de Eerste Kamer over handelsverdrag EU-Canada legt verschillende wereldvisies tussen twee linkse partijen bloot. Voor PvdA-senator Koole is de oorlog in Oekraïne doorslaggevend in de vóór-stem.