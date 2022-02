Nederland pleit steevast voor opvang in de regio, maar heeft weinig plek voor Oekraïners

Opvang in de regio. Premier Mark Rutte heeft het de afgelopen jaren herhaaldelijk verkondigd, wanneer mensen vanuit Libië, Syrië of Irak op de vlucht sloegen voor oorlog. Nu valt Nederland zelf in de regio van een conflictgebied en dringt de vraag zich op hoe ruimhartig zijn kabinet vluchtelingen wil opvangen.

Staatssecretaris Eric van den Burg (migratie) zei vrijdag na afloop van de ministerraad dat Oekraïners in Nederland recht hebben op in ieder geval tijdelijke opvang. Als ze een paspoort hebben, hoeven ze niet per se de asielprocedure in. Gemeenten zullen huisvesting moeten regelen voor ze. Hoeveel Oekraïense vluchtelingen mogelijk naar Nederland komen, is nog volstrekt onduidelijk. Van den Berg: “We zijn met verschillende scenario’s bezig, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het allemaal heel erg als-dan-verhalen zijn, want we weten niet hoe het conflict in Oekraïne zich gaat ontwikkelen. Drie dagen geleden hadden we niet verwacht dat we dit gesprek met elkaar zouden voeren.”

Wie vlucht uit Oekraïne, belandt in eerste instantie in buurlanden, zoals Polen. “Als men doorreist naar de rest van Europa, zullen we dat samen moeten gaan regelen”, zegt Van der Burg. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte vindt dat Nederland binnen Europa een ‘voortrekkersrol’ moet nemen in deze kwestie. Dat betekent met andere EU-landen afspraken maken over een eerlijke verdeling van vluchtelingen. Paternotte betitelt de woorden van Rutte van donderdag (‘we gaan de vluchtelingenstroom heel precies monitoren’) als onduidelijk. “De premier moet leiderschap tonen, we moeten er alles aan doen om voor goede opvang te zorgen.”

Geen tijd te verliezen

In 2015, toen onverwachts grote aantallen Syriërs op de vlucht sloegen, bleek Nederland slecht voorbereid op hun komst. Ook nu dreigt het scenario dat mensen moeten worden opgevangen op noodlocaties, bijvoorbeeld in tentenkampen. “Er is geen tijd te verliezen om goede opvangplekken te vinden”, zegt PvdA-Kamerlid Kati Piri. “We willen niet dat Oekraïners straks op straat moeten slapen of dat we gemeenten moeten dwingen locaties te openen.”

Piri wijst erop dat er op dit moment vooral vrouwen, kinderen en ouderen vluchten uit Oekraïne, omdat van mannen wordt verwacht dat ze hun land verdedigen tegen het Russische leger. Dat maakt het nog belangrijker, zegt Piri, dat er snel goede opvangplekken komen.

GroenLinks-afdelingen in zeven steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, hebben het kabinet mandaat gevraagd om zelf verblijflocaties voor Oekraïners te regelen. Staatssecretaris Van den Burg zegt dat hij al in overleg is met gemeenten. Welke locaties hij op het oog heeft, in nog onduidelijk.

